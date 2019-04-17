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Детский массаж: польза, противопоказания, виды
|Агнесса ЛИ
|17 Апреля 2019 г.
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Как правило, при болезни большинство стремится закупаться в аптеке или хотя бы записаться к врачу. При этом привычка бежать за лекарствами формируется едва ли не с детского возраста. И это, безусловно, правильно.
При этом следует отметить, что существует множество методик улучшения здоровья, среди которых особое место занимает детский массаж. Хороший специалист поможет улучшить состояние любого человека, в том числе и маленького ребенка.
В чем заключается польза детского массажа?
Педиатры отмечают несколько положительных моментов, проявляющихся, если регулярно проводить процедуры детского массажа:
Кроме того, есть отдельные виды детского массажа, направленные на ликвидацию определенных недугов, в частности опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания
Несмотря на то, что детский массаж на первый взгляд полностью безвреден, на самом деле существует определенный перечень противопоказаний, и если они есть, то сеанс детского массажа может ухудшить ситуацию. Это:
Перед тем как начинать массажное воздействие опытный специалист обязательно поинтересуется тем, какое здоровье у малыша и если будут какие-то жалобы, сеанс перенесется до полного выздоровления.
Виды массажа
Все виды массажа используются для конкретных ситуаций, в частности классический поможет укрепить организм малыша. При этом специалист проводить облегченные массажные техники, чтобы не навредить ребенку.
Если рассматривать их по отдельности, то становится ясно, для чего они используются и какая их цель:
Специалист по детскому массажу должен пройти соответствующие курсы, чтобы владеть всеми необходимыми навыками и знаниями. Лечебный массаж проводится после рекомендации лечащего педиатра, если ребенку поставлен соответствующий диагноз, например, неправильная осанка, расстройство неврологического спектра и так далее.
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