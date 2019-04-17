Детский массаж: польза, противопоказания, виды

Как правило, при болезни большинство стремится закупаться в аптеке или хотя бы записаться к врачу. При этом привычка бежать за лекарствами формируется едва ли не с детского возраста. И это, безусловно, правильно.



При этом следует отметить, что существует множество методик улучшения здоровья, среди которых особое место занимает детский массаж. Хороший специалист поможет улучшить состояние любого человека, в том числе и маленького ребенка.

В чем заключается польза детского массажа?

Педиатры отмечают несколько положительных моментов, проявляющихся, если регулярно проводить процедуры детского массажа:

повышение иммунитета;

укрепление нервной системы;

улучшение тока крови;

уменьшение рисков возникновения колик;

мышечногоснятие напряжения;

улучшение общего эмоционального состояния ребенка.

Кроме того, есть отдельные виды детского массажа, направленные на ликвидацию определенных недугов, в частности опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

Несмотря на то, что детский массаж на первый взгляд полностью безвреден, на самом деле существует определенный перечень противопоказаний, и если они есть, то сеанс детского массажа может ухудшить ситуацию. Это:

острые респираторные вирусные инфекции;

болезни кожного покрова;

ломкие кости;

сердечно-сосудистые недуги;

открытые раны и ожоги.

Перед тем как начинать массажное воздействие опытный специалист обязательно поинтересуется тем, какое здоровье у малыша и если будут какие-то жалобы, сеанс перенесется до полного выздоровления.

Виды массажа

Все виды массажа используются для конкретных ситуаций, в частности классический поможет укрепить организм малыша. При этом специалист проводить облегченные массажные техники, чтобы не навредить ребенку.

Если рассматривать их по отдельности, то становится ясно, для чего они используются и какая их цель:

Поглаживание успокаивает малыша, благоприятствует улучшению обмена веществ. Такие приемы подходят для недавно появившихся на свет крох. Растирание влияет на мышцы, нормализует процессы нервной системы. Разминание улучшает ток крови, укрепляет мышцы. Похлопывание применяется для малышей старше 1 года. Этот прием уже воздействует на ткани и мышцы интенсивнее других.

Специалист по детскому массажу должен пройти соответствующие курсы, чтобы владеть всеми необходимыми навыками и знаниями. Лечебный массаж проводится после рекомендации лечащего педиатра, если ребенку поставлен соответствующий диагноз, например, неправильная осанка, расстройство неврологического спектра и так далее.

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