Хорошо спишь - меньше болеешь

Россиянам советуют больше спать, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Регулярный недосып можно плохо повлиять на иммунитет

Врач дал россиянам простой совет, как уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней им. Кожевникова университетской клинической больницы № 3, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов считает, что хороший сон продолжительностью от семи до девяти часов пойдет на пользу организму. При этом ученый призвал не перестараться с отдыхом.

По его словам, люди, которые спят более 9 часов в сутки, часто страдают от ряда заболеваний. Полуэктов рассказал об исследовании, проведенном в 2015 году в США, показавшем, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют в четыре раза больший риск заболеть респираторным вирусным заболеванием. «COVID-19 — точно такой же респираторный вирус, и механизмы иммунного ответа на него идентичные», — сказал эксперт, рекомендовав россиянам спать не менее семи часов в сутки.

Он также рассказал о пользе короткого дневного сна — 10-20-30 минут. У людей благодаря ему отмечается снижение сердечно-сосудистой смертности. Между тем, из-за длительного дневного сна у людей фиксируется постепенное повышение сердечно-сосудистой смертности.

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По инф. rosbalt.ru