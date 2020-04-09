ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Не так страшен сам вирус, как осложнения?
2020-03-19-06-11-22
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
ВОЗ дала совет, чем облегчить симптомы при коронавирусе
2020-03-17-15-27-45
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19, сообщает "РГ".
Хотите похудеть? Работайте головой!
2020-03-11-04-12-57
Эксперты нашли способ похудеть, не сдвигаясь с места.
Какого мыла вирус больше боится? Послушаем врачей
2020-03-24-14-12-46
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20...
Женщинам нужен белок, чтоб укрепить сердце
2020-03-24-08-01-37
Кардиологи назвали способную предотвратить мерцательную аритмию еду, пишет "РГ".

Хорошо спишь - меньше болеешь
По инф. rosbalt.ru   
09 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

son

Россиянам советуют больше спать, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Хорошо спишь - меньше болеешь

Регулярный недосып можно плохо повлиять на иммунитет

Врач дал россиянам простой совет, как уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней им. Кожевникова университетской клинической больницы № 3, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова Михаил Полуэктов считает, что хороший сон продолжительностью от семи до девяти часов пойдет на пользу организму. При этом ученый призвал не перестараться с отдыхом.

По его словам, люди, которые спят более 9 часов в сутки, часто страдают от ряда заболеваний. Полуэктов рассказал об исследовании, проведенном в 2015 году в США, показавшем, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют в четыре раза больший риск заболеть респираторным вирусным заболеванием. «COVID-19 — точно такой же респираторный вирус, и механизмы иммунного ответа на него идентичные», — сказал эксперт, рекомендовав россиянам спать не менее семи часов в сутки.

Он также рассказал о пользе короткого дневного сна — 10-20-30 минут. У людей благодаря ему отмечается снижение сердечно-сосудистой смертности. Между тем, из-за длительного дневного сна у людей фиксируется постепенное повышение сердечно-сосудистой смертности.

 

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 