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Хочется пожить подольше? Тогда надо менять привычки, пока не поздно
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2020 г.
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Медики рассказали, что обеспечит долгую жизнь без рака, диабета и болезней сердца.

Хочется пожить подольше? Тогда надо менять привычки, пока не поздно

Долгожителей отличают здоровые привычки, выработать которые по силам каждому

Здоровые привычки способны продлить жизнь на 7-10 лет. Такой вывод сделала группа врачей из США, два-три десятка лет следившая за самочувствием 111 тыс. человек.

Первоначальные показатели здоровья снимались у участников эксперимента в возрасте 50 лет. Выяснилось, что в последующие годы здоровье сохранили те из них, кто соответствовал таким критериям: всю жизнь не курившие; выпивавшие не более бокала вина в день (для женщин) и пинты (около 0,5 л) пива (для мужчин); правильно, сбалансированно питавшиеся; ежедневно посвящавшие «умеренным» или «интенсивным» физическим упражнениям хотя бы полчаса; имевшие индекс массы тела от 18,5 до 24,9. В «высшую группу здоровья» также в принципе проходили и на основании четырех из пяти критериев.

Эти полезные привычки, по словам ученых, обеспечивали и более продолжительную жизнь. Так, женщины, которые их соблюдали, жили еще 34 года (по сравнению с 24 у остальных женщин), причем без таких часто ставящихся пенсионерам диагнозов, как рак, диабет II типа, инсульт либо инфаркт. У мужчин «возраст дожития» повышался на семь лет и они умирали не раньше, чем в 81-летнем возрасте.

По инф. rosbalt.ru

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