«...Значит, нужные книги ты в детстве читал»

Вообще-то книги, а особенно хорошие, следует читать всегда. В детстве, отрочестве, юности, зрелом возрасте и даже в старости. Поскольку настоящая художественная литература – это не только реальное зеркало, отображающее всевозможные, порою весьма причудливые и даже трагические моменты нашей жизни, но ещё и очень хороший учитель. Недаром же в незабвенные советские времена писателей называли инженерами человеческих душ. А душа человека, как известно, дело очень тонкое...

А ещё читать следует и для того, чтоб уж совсем уж не от чрезмерного общения с компьютером, телевизором и прочими новинками современного мира. Ибо только чтение, хотим мы того или нет, развивает наш мозг. Учит строить логические умозаключения, правильно и красиво выражать свои мысли. Одним словом, хорошая литература учит нас правильным ориентирам, а значит, и достойной жизни. И происходит это оттого, что в процессе вдумчивого, неторопливого чтения в нашем мозгу задействуются совершенно разные центры. Ведь читая книгу, человек неосознанно следит за её сюжетом, соглашается или не соглашается с автором, сопереживает или не сопереживает героям, ставит себя на их место. Кроме всего прочего, книга – это ещё и произведение искусства. Совместный труд автора, художника, дизайнера, корректора, редактора, издателя...

А как неповторим и приятен сам шелест страниц новой книги! Её неповторимый запах. Когда, открывая её, ты находишься в предчувствии чего-то таинственного, но обязательно хорошего и необычного, как бывало с нами в детстве, в новогоднее утро, когда мы подходили к ёлке. А под ней для нас обязательно лежали подарки, оставленные добрым Дед Морозом...

Но всё это справедливо и относится лишь к хорошим книгам. И, напротив, ничего подобного в нашем мозгу не происходит при общении с компьютером, а уж тем более при просмотре телевизора, с экранов которого в наши головы виртуозные создатели различных программ и шоу, зачастую неудобоваримого качества, попросту вливают помои.

Вот о пользе чтения, о книгах, на мой взгляд, хороших и не очень, мне и хотелось бы сегодня поговорить.

Заголовок для своей статьи я взял из последней строфы песни Владимира Высоцкого, написанной им к кинофильму о Робин Гуде.

Приведу целиком это заключительное четверостишие баллады, чтобы вы имели представление, о чём идёт речь.

Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты солёные слёзы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почём,

Значит, нужные книги ты в детстве читал!

Причём Владимир Высоцкий долго не мог определиться с названием этой баллады. Каждый раз, выступая, называл по-разному: «Балладой о детстве», «Балладой о книгах», «Балладой о геройстве».

И неважно, что баллада эта написана о XII веке или XIII, когда жил отважный Робин Гуд. Эта баллада и о нас с вами. Поскольку из какого источника мы пьём, таковыми и становимся. А настоящая литература – это благодатный, светлый источник, из которого не только полезно пить, не боясь отравиться, а даже необходимо насыщаться им, чтобы возрастать духовно...

Итак, о книгах, недавно или уже давно прочитанных. О так называемых раскрученных и нераскрученных авторах.

Начну с романа Ирины Кисельгоф «Пасодобль – танец парный», вышедшего огромным (для нынешних времён) тиражом в московском издательстве АСТ.

Сразу же разъясню, что «пасодобль» в переводе с испанского означает «двойной шаг». Сам же танец имитирует корриду, где в качестве быка или, точнее сказать, бычихи, выступает партнёрша танцора, изображающего танцевальными па матадора, покоряющего свою партнёршу.

Роман Ирины Кисельгоф – книга о семейной жизни, сюжет которой многие критики поспешили даже сравнить чуть ли не с романом Льва Толстого «Анна Каренина».

На мой же взгляд, роман Ирины о безумной (в его начале) любви до безумной же (в его конце) ненависти друг к другу молодой семейной пары – это что-то совершенно непонятное ни по жанру, ни по содержанию, состоящее из неких рваных кусков, между которыми автор, как ей кажется, излагает неожиданно умные мысли. Отчего и получается, что роман этот так же мало похож на роман Льва Толстого (где все действия героев мотивированы психологически), как картонные декорации дешёвого спектакля – на реальную жизнь. И это несмотря на все старания автора не только чрезмерно умничать, но и излагать отношения между партнёрами настолько откровенно, что никакой тайны в них уже не остаётся. Впрочем, описание, в конечном итоге, не чувств человеческих, а физиологии отношений. К сожалению, это стало почти законом современной литературы – чем откровеннее, тем лучше. А на самом деле – безвкуснее, безобразнее. Поскольку без образа человеческого, как такового, превращённого автором в примитивное животное.

Одним словом, после прочтения данного произведения у меня долгое время было устойчивое тошнотворное чувство, от которого хотелось избавиться кардинально – выблевав весь этот роман из себя, дабы очистить организм от последствий самоотравления.

Другой, ещё более раскрученный, чем Кисельгоф, автор, живущий в Перми, Алексей Иванов.

Произведения его у всех на слуху. Это: «Общага на крови», «Золото бунта», «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»...

О последнем романе трещали повсюду как не просто о выдающемся, а о гениальном произведении. Предполагая, по-видимому, что и сам Фёдор Михайлович Достоевский прослезился бы от бессилия, узнав, что такой «гениальный» роман написан не им. Настолько, по мнению критиков, автору удалось проникнуть в глубины человеческой психики!

Вот, кстати, как сам автор оценивает своё произведение: «Это роман не о том, что весёлый парень Витька не может в своей жизни обрести опору. И не в том, что молодой учитель географии Служкин влюбляется в собственную ученицу. Это роман о том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить «душу живую». Не впасть в озлобление или гордыню, а жить по совести и любви».

Какие правильные, хорошие, почти библейские, слова! И порою в особо хороших местах этого романа (поскольку автор, несомненно, человек не бесталанный) возникает иногда чувство, что они и станут путеводной нитью в канве романа. Однако этого, увы, не происходит. И на протяжении почти всей книги мы наблюдаем главного героя Виктора Служкина в его стационарном состоянии – постоянного пьянства или тяжкого похмелья. Ни о каком мужестве (герой – человек слабый), а тем более смирении речи в романе и вообще не идёт. Да, герой пытается обычно, как всегда по-пьяни, рассуждать о сложной человеческой природе или производить некие, похожие на человеческие, действия. Правда, и то и другое Служкину удаётся с трудом. Поскольку, похоже, единственной путеводной звездой на протяжении всей книги ему служит бутылка. Отчего и действия его нормальному человеку абсолютно непонятны и неприемлемы. Например, он (при этом шутя и сыпя прибаутками) фактически подкладывает свою жену под своего друга. Не хочу далее рассуждать об этой книге и разбирать её подробно, поскольку задача моей статьи совсем иная, не критическая, а указательная, векторная. Показать где, на мой взгляд, литература хороша и где она так себе, для времяпрепровождения, в лучшем случае, как детективы Донцовой, Марининой и иже с ними.

Правда, для чистоты эксперимента я прочёл ещё один роман Алексея Иванова «Общага на крови». И сей роман показался мне намного хуже во всех отношениях, чем даже «Географ...». Поскольку в «Географе...» всё-таки нередко встречаются чудесные описания природы и глубокие человеческие чувства, правда, абсолютно психологически немотивированные. Например, абсолютно непонятно, за что может любить вечно пьяного географа его четырнадцатилетняя ученица Маша. Нет, там, на мой взгляд, для любви юной, неиспорченной девушки никаких посылов. И любовь эта в романе просто притянута за уши. И может быть оправдана только тем, если Маша является мазохисткой.

Посмотрел я и фильм «Географ глобус пропил», в котором в главной роли снялся Константин Хабенский. Фильм, по-моему, получился ещё хуже романа. И примерно того же, чернушного плана и уровня, что и «Левиафан»...

Теперь о книгах хороших.

В декабре, находясь в Сочи, я прочёл прекрасную, толстенную книгу Александра Чудакова: «Ложится мгла на старые ступени».

Книга автобиографическая. Но автор там не выпячивает самого себя. Не становится бронзовым памятником. Он описывает время, в котором жил. И делает это настолько изящно, искусно, мастерски, что каждый день, прочитывая какое-то количество страниц этой книги, я сожалел только об одном: что их впереди остаётся всё меньше и меньше. Настолько это было приятное, наполненное самой жизнью чтение. Отчего и процесс этот хотелось длить и длить...

А ещё, буквально на днях, я прочёл книгу нашего старейшего работника Иркутского телевидения – режиссёра Ирины Бухаловой: «Всем спасибо, запись окончена!».

Книга выстроена автором как добрый диалог на кухне (со множеством отступлений от основного сюжета, как, собственно, и бывает при дружеской беседе). И она такая добрая. И в ней столько ценной информации о становлении телевидения в Иркутской области, что я искренне порадовался за автора книги, сделавшего нам, читателям, такой хороший подарок!

И ещё одна иркутянка, член Союза писателей России, преподнесла нам недавно подарок. В Художественном музее состоялась презентация её книги, выпущенной в московском издательстве «Молодая гвардия» в одной из старейших серий ЖЗЛ.

Книга эта о сибиряке, художнике Василии Сурикове. О котором написано уже столько книг, что вроде бы ничего нового сказать невозможно. Даже его внучка Наталья Кончаловская (мать режиссёра Андрона Кончаловского) написала книгу о нём. Однако Татьяне удалось всё-таки найти новый материал, и книга получилась не только очень содержательная, но и очень интересная. С чем я её и поздравляю.

И ещё, так сказать, на посошок. Мой роман «Ходящее время», о предстоящем выходе которого я писал в своей ноябрьской «брюзжалке», действительно вышел 26 декабря 2017 года. И, что самое удивительное, уже разошёлся. И спрос на него ещё есть. И теперь вся надежда на то, что издательство выпустит дополнительный тираж. И книги могут попасть к тем, кто до сих пор звонит мне и хочет их приобрести.

Доброго вам чтения, мои дорогие читатели!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ