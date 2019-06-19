Война за здоровье: самые любопытные новости с медицинских фронтов

В борьбе за человеческое здоровье учёные участвуют постоянно, так что известия о новых подвижках в медицинском мире не сходят с новостных лент. И сегодня новостей получилось немало: одни учёные попытались победить болезнь Альцгеймера, другие решили найти способ продления жизни, а третьи – отправились на войну с опаснейшим раком поджелудочной железы.

Многие учёные взялись за белки, чтобы изучить, какие из этих веществ наиболее полезны для нашего организма. Для исследований, как обычно, взяли лабораторных мышей. Одно изыскание специалистов из Чикагского университета в США показало, что с помощью специальных модифицированных белков можно бороться с недугом, очень похожим на болезнь Альцгеймера.

Исследователи сами создали соединение под названием mAICD на основе уже существующего вещества, а потом ввели его грызунам и «спровоцировали» его активность. Оказалось, что это соединение смогло избавить молодых мышат от развития болезни Альцгеймера, но учёные ещё хотят провести испытания на взрослых особях с уже развитым заболеванием.

Другие специалисты захотели крови молодых! Вампиры в фильмах часто становятся моложе с помощью юной крови, и как оказалось, это в каком-то смысле работает в реальности. Учёные выяснили, что у молодых мышей в крови содержится белок, препятствующий процессам старения. Со временем этого белка в организме становится всё меньше, так что спецы «перенесли» его из молодого организма в старый. Продолжительность жизни особей с «обновленной» кровью увеличилась на целых 16%, что не может не радовать.

Очередной белок под названием саркоспан стал спасением от генетического заболевания сердца, рассказывают спецы из Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Этот белок может заменить другое, не менее важное вещество, которого лишается организм из-за генетической болезни – мышечной дистрофии Дюшенна. Обычно пациенты с таким диагнозом доживают до 20-30 лет, но с новой находкой ученых у них появился шанс на полноценную жизнь.

Ещё одни эксперты научного мира решили выяснить, почему со временем функции артерий становятся всё хуже и хуже, что приводит к повышению риска инфаркта, инсульта и деменции. Виновником утолщения кровеносных сосудов стало одно необычное соединение, которое образуется в организме из-за повреждений клеток, а потом буквально «забивает» собой эластичные сосуды. Спастись от опасного соединения можно с помощью здорового образа жизни и (это ещё стоит проверить учёным) антибиотика миноциклина.

Напоследок поговорим о научных специалистах из Университета Западной Вирджинии, которые нашли возможный способ борьбы с опаснейшим раком поджелудочной железы. Учёные узнали, что одна комбинация препаратов, которую использовали лишь для проведения операций по удалению опухолей, сама по себе продлевала жизни пациентов! Люди, которым выдавали эти препараты, в среднем жили на целых 10 месяцев больше других жертв рака поджелудочной. Возможно, эта находка сможет подарить многим онкобольным дополнительные месяцы счастливой жизни, которые никогда не будут лишними.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .