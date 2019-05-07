Долгий путь к победе: новые достижения в борьбе с раком

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Новостей из мира онкологии, как и всегда, очень много: учёные всего мира борются над вопросом лечения рака, стараясь создать как можно более эффективное средство. И всё ещё есть куда стремиться, ведь пока, утверждают учёные, очень редко удаётся вылечить рак на все 100%. Впрочем, другие специалисты уже представили вещество, которое в будущем может стать самым настоящим антибиотиком против рака. Да и о пользе самой обычной физкультуры забывать не стоит, ведь она может воспрепятствовать появлению страшного заболевания.
Для начала остановимся на событиях сегодняшнего дня. Майкл Вендт, доцент кафедры медицинской химии и молекулярной фармакологии Университета Пердью в США, недавно заявил, что в большинстве случаев полностью уничтожить раковые клетки невозможно. Впрочем, новый способ борьбы с опухолями недавно был успешно протестирован на мышах.
Заключается он в блокировке развития метастазов после удаления самой опухоли, из-за чего вредные клетки просто не могли распространяться в организме грызунов и оставались неактивными. Эксперимент проводился на основе рака молочной железы, который сейчас считают скорее хроническим заболеванием. Дело в том, что нередко этот рак возвращается спустя пару десятков лет после успешной операции по удалению первой опухоли. Но теперь появилась надежда даже на остановку дальнейшего развития заболевания.
Ещё больше надежды подарили всему миру учёные Мартин Лир и Тохоку Масахиро. Они долгие 30 лет пытались создать вещество, которое могло бы уничтожать злокачественные клетки, и наконец-то у них получилось!
Специалисты синтезировали так называемый «кедарцидин», который 30 лет назад нашли на территории Индии в грунтовых породах. Уже тогда учёные поняли, что вещество может стать антибиотиком, который способен справиться с онкологическими заболеваниями. Но синтезировать это вещество в лабораторных условиях удалось лишь сейчас.
Это открытие может стать настоящим прорывом в лечении онкологии, но необходимо провести ещё немало исследований, чтобы создать настоящее «лекарство от рака».
Не стоит забывать и о том, что рак можно не только лечить, но и предотвращать. В этом деле может помочь даже самый обычный фитнес, как заявили учёные из Медицинской школы Джонса Хопкинса. Они провели эксперимент с почти 50 тысячами добровольцев, которые на протяжении почти двадцати лет подвергались тестированию, а потом ещё семь лет наблюдались у специалистов.
- Оказалось, что активные занятия фитнесом снижают риск развития рака толстой кишки на 61%, а лёгких – на целых 77%. Польза физкультуры была очевидна и без этого исследования, но теперь появилась дополнительная мотивация для занятия фитнесом.
- Важно помнить о правильном питании, без которого никакая физкультура помочь не в силах. Учёные из Великобритании назвали продукты, способные серьезно повысить риск возникновения злокачественной опухоли кишечника. В этот список вошли переработанные мясные продукты, например бекон, а также любые виды красного мяса.
- В нашей стране такие советы наиболее полезны, ведь число россиян, у которых диагностируют рак, растёт с каждым годом. По словам главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, за год в России выявляется около 600 тысяч случаев онкологии.
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