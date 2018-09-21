Война мнений: как относится к инвалидам современное общество?

Недавнее событие на конкурсе «Мисс Италия», где в тройку финалистов вошла 18-летняя одноногая Кьяра Борди, напомнинает: человеческое отношение к «обделённым меньшинствам» прошло долгий и трудный путь. Началось всё, как это было принято у людей, с ненависти, жестокой эксплуатации и высокомерного отвращения: рабство и полное отсутствие прав и возможностей у «недостойных» могут служить тому отличным примером.

Время шло, и люди стали принимать для себя совершенно противоположные принципы: гуманизм, терпимость и любовь к ближнему с каждым годом всё выше поднимались по лестнице человеческих приоритетов. Всё это играет крайне важную роль для многих слоёв мирового сообщества, и инвалиды исключением не являются. Смогли ли мы, собрав в охапку весь опыт бессмысленного и непонимающего угнетения, изменить своё мнение об инвалидах к лучшему? Однозначный ответ давать пока ещё рано, но чаша весов всё больше склоняется к положительному восклицанию: «Да, у нас получилось!», - но всё ещё может измениться в обратную сторону, стоит лишь чуток ослабить бдительность...

Так, совсем недавно Италия показала одновременно либеральную прогрессивность общества и его примитивную озлобленность. Финал конкурса красоты «Мисс Италия» ознаменовался интересным событием: в тройку финалистов вошла 18-летняя Кьяра Борди – девушка без ноги, сообщает «Lenta.ru».

В итоге корона ушла другой участнице конкурса, но уже сам факт того, что человек с инвалидностью смог добраться до таких высот на одном из крупнейших мероприятий страны, взбудоражил общественность. Соцсети буквально переполнились обвинительными комментариями в духе: «За тебя голосуют только потому, что ты калека».

Впрочем, сама Борди успешно парировала все гневные высказывания: «У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов», - такую точную «ответочку» девушка дополнила мыслями о самом конкурсе, ведь победа, как оказалось, её не интересовала. Для Борди было важно показать всему миру, что жизнь на инвалидности не заканчивается и всё ещё остаётся прекрасной.

В её поддержку высказались итальянские спортсмены, политики и артисты. Так, паралимпийский атлет Джуси Версаче заметила, что всё-таки «комплименты перевесят оскорбления». Особенно хорошо это сработает, если не обращать лишнего внимания на «брезжащих кислотой» жителей Интернета.

К слову, сетевая «токсичность» - вещь обыденная в современном мире, но в данном контексте такое «изливание желчи» становится ещё и очень показательным.

Уже несколько лет мы участвуем в крупномасштабной войне – «Войне толерантности». По одну сторону баррикад у нас стоят бравые либералы, справедливые защитники чего бы то ни было, опирающиеся на прогрессивную толерантность, по другую – люди, которым уже порядком осточертело бесконечное продвижение меньшинств и других обделённых слоёв общества. Они готовы зубами вгрызаться в любое мало-мальски толерантное событие, показывая всему миру свой волчий оскал.

Две фракции ведут непримиримую войну, на которой все средства хороши: каждая из сторон в чём-то права, но в то же время каждая сторона любит порой перегибать палку, пользуясь грязными приёмчиками.

Взять, к примеру, современную любовь Голливуда, да и вообще всего кинематографа к идеям «расовой справедливости». Желание защитить «бедного» афроамериканца, упорно поддерживаемое представителями этой расы, выливается в до боли банальные и бессмысленные поступки. То чернокожие бойкотируют «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов «расово правильных» представителей киноиндустрии: и дело здесь совсем не в качестве «афроамериканского» кино, выходившего в год премии, дело в «злых белых», которые опять решили поиграться в расистов! То на роль белокожей славянки Цири в сериале по произведению Анджея Сапковского «Ведьмак» начинают искать представительницу любой другой расы кроме, конечно же, каноничной для книги - ненавистной для всех «антирасистов» белой европейки. Благо здесь «противники толерастии» отстояли свои права на реалистичного и аутентичного персонажа, и именно в такой ситуации их можно легко понять.

Современные расовые защитники уже давно перешли черту логики и здравого смысла в попытках уберечь «обделённых», цвет кожи которых отличен от белого – да и «обделёнными» таких людей назвать как-то язык не поворачивается, ведь в современном мире они получили столько официальных прав и возможностей, что любое «белое большинство» позавидует. А ещё кастинги в кино им проходить гораздо проще – цвет кожи решает!

Но справедливый гнев «противников толерастии», будучи логичным и обоснованным в описанном выше случае, превращается в неистовое пламя, перебрасывающееся на всё вокруг. И в первую очередь неконтролируемый огонь охватывает инвалидов: они ведь «неполноценные», они «не могут добиться ничего сами», их вечно «продвигают» во всех конкурсах и чемпионатах просто «из жалости». В сети порой можно встретить комментарии такого рода.

И не только в сети, прошу заметить. Вспомнить хотя бы прошлогодний скандал на «Минуте славы», развернувшийся вокруг профессионального танцора Евгения Смирнова, который, несмотря на ампутированную в 2012 году ногу, смог отличиться впечатляющим выступлением. Тогда в жюри заседали Владимир Познер и Рената Литвинова. Профессиональный журналист раскритиковал Смирнова за использование «запрещённого приёма», ведь «невозможно сказать нет», когда на сцену выходит человек без ноги. И сразу же после своих слов Познер это невозможное сделал.

Литвинова меньше стеснялась в выражениях, предложив «человеку-ампутанту пристегнуть протез», чтобы нога «не так очевидно отсутствовала». Жёсткие высказывания членов жюри породили такую волну негодования в обществе, что руководству Первого канала пришлось уволить сотрудника, отвечающего за выпуск передачи в эфир – телезрители не должны были увидеть этот скандал. Виновного в публикации скандала убрали, Познер и Литвинова извинились перед Смирновым, а он в свою очередь принял решение уйти с шоу – танцор посчитал, что после такого события больше не увидит объективной оценки своего творчества, а значит и оставаться на проекте смысла нет.

Казалось бы, вот они – яркие представители фронта «противников толерастии», лучшие воины «анти-ампутантской» армии, которые вдобавок забрались достаточно высоко по социальной лестнице, чтобы вещать со звёздной вершины о своих жестоких и бесчеловечных принципах! Если бы всё было так просто...

У Познера и Литвиновой нашлись свои защитники. И речь даже не о людях, которые считают инвалидов «неполноценными людьми», совсем наоборот – речь о третьем фронте, самом малочисленном, но объединяющем идеи противников и защитников толерантности. О тех, кто считает инвалидов настолько обычными, что и говорить об их травмах не стоит – только лишнее внимание привлекать будете.

К таким относится, например, режиссер Андрей Афонин, который немало работал с артистами-инвалидами. В интервью «Комсомольской правде» он поведал о своём мнении по поводу сложившейся ситуации на проекте: «Я считаю, что искусство людей с инвалидностью – это особый вид искусства и оно должно оцениваться по высшему разряду. С определенными критериями, которые имеют отношение к искусству, а не к социальной проблематике. А если мы хоть как-то заподозрили, что в произведении есть социальная проблематика наряду с искусством, то, на мой взгляд, это не очень хорошее произведение», - и такую проблематику в выступлении на «Минуте славы» Афонин заметил.

Режиссёр посчитал, что члены жюри просто «высказали свою точку зрения», пусть даже достаточно жёстко, но никакого унижения в этом не было. А все вопросы надо задавать хореографу, который ставил номер Смирнова – было уж слишком заметно, что на сцене выступал инвалид, чего в настоящем искусстве не должно быть. «Я знаю огромное количество таких номеров: целые спектакли, которые построены с людьми с отсутствием различных конечностей – рук, ног, кистей и т. д. Но ты не видишь, что они отсутствуют. Там не про это речь, а про искусство», - добавил Афонин.

В этом высказывании спрятан основной принцип третьего фронта на «Войне толерантности»: не думайте об инвалидах, как об инвалидах, думайте о них, как о простых людях – немало правды есть в этих словах, ведь многие люди, пережившие тяжёлые травмы, хотят обычного, человеческого отношения, а не гневной грубости или услужливой жалости.

Развил эту проблему в своей августовской статье с крайне провокационным названием «Люби, гнида, инвалида» корреспондент «Русского репортёра» Игорь Найденов. Если вкратце, то Игорь написал о том, что инвалидов в наши дни защищают и продвигают по всем информационным каналам так настойчиво, что у «нуждающихся в помощи развивается иждивенчество», а у обычных людей – «раздражение», из-за которого помогать они совсем не хотят.

В итоге силами защитников инвалидов армия «противников толерастии» только увеличивается, а инвалиды, наслаждаясь постоянными моральными, психологическими и вполне себе материальными подачками, сами забывают о том, что они полноценные люди – быть «калекой» выгодно, так почему бы не использовать это?

Игорь, очевидно, придерживается третьего фронта на «Войне толерантности», разве что взгляды у него на современное отношение к инвалидам более радикальные. И это всё очень замечательно, приятно знать, что есть люди, которые просто хотят принимать окружающих, пусть даже у тех будут серьёзные физические или психологические проблемы, как обычных, полноценных и способных на многое личностей – с точки зрения мотивации и морали такое отношение, наверное, лучше всего подходит нормальному обществу.

Только вот ноги у безногого от такого отношения не отрастут. Зрение у слепого не появится. Проблемы инвалидов от такого общественного мнения никуда не денутся, разве что настроение и желание бороться с этими проблемами могут подняться. Инвалидам нужны особые условия, специальные приспособления, подходящая инфраструктура и многое, многое другое. И здесь на сцену выходит армия добра и справедливости, настоящие рыцари в светлых доспехах, пробивающие себе путь сквозь ряды недоброжелателей, лишь бы защитить самое святое – толерантное отношение к инвалидам.

Откинув лишний сарказм, замечу, что все вышеупомянутые проблемы армии защитников остаются, но всё-таки с лихвой перебиваются их достижениями. Фронт тех, кто к инвалидам относится с трепетом и заботой, самый многочисленный. В их ряды вступают не только звёзды, журналисты и простые люди, но и держатели российской власти, по их собственному признанию, стоит заметить. Конечно же, какая-то часть акций, направленных на помощь инвалидам, сделана только ради того, чтобы словить побольше «пальцев вверх» от доверчивого электората. Но лучше уж хорошие пандусы для инвалидов в подземном переходе будут стоять из-за саморекламы какого-нибудь депутата, чем их там не будет вовсе.

Если искать новости на любом информационном портале по запросу «инвалид», можно случайно вывихнуть себе челюсть от непрекращающегося умиления. То премию руководителей федеральных учреждений хотят привязать к выполненной квоте по приему инвалидов на работу, чтобы мотивировать начальников помогать инвалидам с трудоустройством. То проводят соревнования «Мир без границ» в Липецке для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. То открывают библиотечный пункт для инвалидов по зрению в Реутове. Всё это – лишь малая часть хороших новостей за один день, которые автор этого текста успел подметить.

Очевидно, что не все обещания будут выполнены, не все инвалиды получат удобные и комфортные условия для проживания, да и, не буду скрывать, плохих новостей в лентах тоже хватает. Но даже несмотря на это, факт остаётся фактом: отношение обычных людей и даже власти к инвалидам с каждым годом становится всё лучше, о чём, например, поведал вышеупомянутый режиссёр Андрей Афонин: «Конечно, мнение общества меняется. И, в частности, оттого, что появляется много социальных проектов в искусстве. В 2014-м мы получили «Золотую маску». И теперь каждый год в «Золотой маске» участвует тот или иной коллектив с актерами с инвалидностью в номинации «Эксперимент». Это поднимает уровень особого искусства, вносит его в общее пространство культуры. Это чрезвычайно важно. Сейчас мы живем в совершенно другом обществе, нежели 15 лет назад, когда об искусстве с участием людей с инвалидностью только начинали говорить. А теперь на уровне Министерства культуры, Департамента культуры Москвы и т. д. этот вопрос так или иначе поднимается», - об этом Афонин сообщил год назад, но за прошедшее время ситуация изменилась скорее в лучшую сторону.

Об этом же говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В августе этого года эксперты спросили у наших соотечественников, как те относятся к людям с ограниченными возможностями? Немного больше половины россиян (52% опрошенных) обратили внимание на улучшение отношения к инвалидам за последние 5-10 лет. Это при том, что в 2010 году о таких же положительных тенденциях думали лишь 26% опрошенных. Об улучшении доступности городской среды для инвалидов также не забыли: ровно половина наших сограждан считает, что за последние 5 лет и в этой области дела пошли на лад.

Но рано петь дифирамбы властям и восхвалять понимающее общество. Война на три фронта: защитников инвалидов, «противников толерастии» и тех, кто считает, что особое моральное отношение людям с ограниченными возможностями не требуется – эта война всё ещё идёт. И здесь чёрт ногу сломит в поисках истины. Даже «противники толерастии» порой оказываются правы: инвалиды иногда действительно побеждают на различных соревнованиях и конкурсах только из-за жалости к их проблемам, а не с помощью реальных заслуг и достижений. Да и защитники работают не слишком-то качественно. Вот лишь один из примеров: в Якутске на днях журналисты провели эксперимент с участием инвалида-колясочника, в ходе которого выяснилось, что город практически не приспособлен к тем, кто передвигается при помощи коляски. Пандусы неудобные, подходы к зданиям неправильные, автобусы неподходящие. Что-то не слишком хорошо защитнички к своей работе относятся, халтурят!

И что же теперь со всем этим делать? А ничего особо радикального. Разве что стоит приубавить напор продвижения инвалидов по информационным каналам во избежание развития иждивения у них и раздражения у оставшихся людей. Мировая толерантность, которая стремительно рвётся к новым и новым вершинам, уже сама нашла путь в сердца современного общества. Надо лишь её изредка подкармливать и направлять в нужное русло: чтобы излишней жалости к инвалидам не было, чтобы государство продолжало работать над улучшением условий их жизни, и чтобы в итоге общество в своих мыслях перестало «по-особенному» относиться к таким людям. Человек – он и в инвалидной коляске человек. И этим всё сказано.

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