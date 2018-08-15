Отменят ли пенсии? Вряд ли. Но зачем он тогда это ляпнул?

Четвертый человек в государстве не уверен, что удастся сохранить бюджетную поддержку постаревших граждан. Неужели все так плохо? Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что в государственной пенсионной системе имеется «дыра», которую наполняют за счет бюджета, и поставил под сомнение само существование пенсионных выплат в будущем.

«Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал председатель парламента, добавив, что из-за демографической ситуации дальше будет только хуже. Насколько серьезно можно относиться к этим словам?

Агентство "Росбалт" привело реакцию ряда аналитиков на происходящее вокруг скандальной реплики.

Максим Жаров, политолог:

«Я думаю, что никаких планов по отмене пенсий сейчас у правительства, конечно, нет. Просто Вячеслав Володин пытался в стиле экономистов объяснить людям смысл происходящего с повышением пенсионного возраста, и это привело, как мы видим, к большому скандалу.

В данном случае адресатом были жители Саратова. Одна женщина задала вопрос, как дожить до пенсии, и ей Володин ответил на этот вопрос. Но получилось так, что Вячеслав Викторович сказал фразу, которая стала скандальной. Я не думаю, что он обращался ко всем жителям России. Но дело в том, что все эти вещи очень чувствительны для людей, и надо крайне аккуратно обращаться со словами, когда ты говоришь в поддержку пенсионной реформы. Людям она непонятна, люди возмущены, и без каких-то внятных, простых и понятных людям аргументов эту реформу без отрицательных последствий для рейтингов власти не продвинешь. Это было ясно с самого начала, а теперь это должно стать предельно понятно и инициаторам реформы, которые действуют по либеральным лекалам, не обращая внимания на исторически сложившуюся патерналистскую основу нашего общества. Соответственно, нужно признать, что этот патернализм есть, и объяснять свои действия следует исходя из реального положения вещей.

Я считаю, что итогом этого скандала должна бы стать полная смена системы аргументации сторонников этой реформы, переход на более понятную народу логику».

Сергей Митрохин, член политкомитета партии «Яблоко», кандидат политических наук:

«Исходя из того, что Вячеслав Володин — председатель Госдумы, а это по рангу — третье или четвертое лицо в государстве, его заявление — это не какое-то „экспертное мнение“. Лицо в таком ранге не может озвучивать свою точку зрения. Оно может свое личное мнение держать при себе. В разговорах на кухне, с женой или близким кругом ограниченных лиц оно имеет право высказывать свое мнение. Но если оно высказывается публично, значит, это позиция государства, и по-другому это нельзя трактовать.

Если это мнение было высказано вслух при большой аудитории, как это было в Саратове, значит, граждане нашей страны имеют полное право сделать вывод из этого высказывания, что государство намерено прекратить выплату пенсий. И сделать соответствующие выводы из этого.

То, что он сказал, с моей точки зрения, является действием, направленным на подрыв конституционных основ государственного строя. В Конституции четко прописано, что государство платит пенсии пожилым людям. Это часть 2-я статьи 7. Согласно нашему Основному закону, Российская Федерация — социальное государство, которое на уровне базовых статей взяло на себя обязанность по обеспечению гарантий для людей пожилого возраста. Так черным по белому написано в Конституции. Поэтому мне кажется, что единственное следствие, которое вытекает из высказывания господина Володина — это его отставка. Он должен уйти.

Если он думает, что Россия при всех своих сырьевых ресурсах, богатствах, не может обеспечить выплату пенсий, значит, он объявляет о своей неспособности, о неспособности его партии выполнять Конституцию. А если они неспособны обеспечить баланс Пенсионного фонда России, то все они должны уйти — не только Володин, но и вся партия „Единая Россия“, и правительство сегодняшнее, и президент должен уйти тоже, потому что он является вершиной этого айсберга.

Это заявление на самом деле означает, что они не справились с исполнением своих обязанностей. Они не в состоянии обеспечить социальное государство в России, они не в состоянии обеспечить выплату пенсий. Тогда зачем они еще находятся у власти? Это резонный вопрос».

Анатолий Цыганков, руководитель Центра политических и социальных исследований РК, кандидат исторических наук:

«Я думаю, что подобное действие — отмена пенсий — невозможна. Пойти на это — означает создать предреволюционную ситуацию. Только безумный политик может предложить такой шаг. Это был бы такой конфликт в обществе, который чреват чуть ли не гражданской войной.

Использовал этот информационный прием спикер Госдумы, на мой взгляд, с целью продемонстрировать серьезность ситуации. То есть это некая угроза: если вы не соглашаетесь на реформы, то вы не получите деньги. Постановка вопроса сама по себе некорректная, которая свидетельствует еще и о невысоком уровне этого политика, который позволяет себе так общаться с избирателями, с гражданами страны.

Ситуация, которая нам демонстрируется — жесткая привязка размеров Пенсионного фонда, его возможности оплачивать пенсии, к наличию числа пенсионеров — имеет и обратную сторону, свидетельствующую еще и о том, что органы государственной власти в течение последних 20 лет (в том числе и господин Володин, находящийся во власти) не были способны создать условия для нормального экономического развития страны. Это и их характеризует, в том числе. Но тогда еще более широкий круг вопросов возникает вокруг проблемы пенсионной реформы.

На мой взгляд, мы увидели невероятно ошибочные действия политика, который навредил и Госдуме, и партии „Единая Россия“, и самому себе».

Павел Кудюкин, член совета Конфедерации труда России, экс-замминистра труда РФ:

«Вообще в правительстве рассматривают идеи о том, чтобы существенно изменить формат пенсионной системы, максимально сократить солидарную, распределительную модель и по возможности развивать накопительную систему, причем на основе добровольного накопления. То есть в этом случае предполагается не обязывать работодателя перечислять средства в Пенсионный фонд, а „дать возможность“ гражданам копить самим. Но при этом не ставится вопрос о том, как заставить работодателя увеличить соответствующим образом зарплату, чтобы у работника было, с чего откладывать на пенсию.

Я не уверен, что в правительстве рассматривают планы по еще более радикальному реформированию, чем-то, что уже озвучено. Высказывание Вячеслава Володина — это скорее, некая „пугалка“ в рамках общей кампании: вот, мол, если не повышать пенсионный возраст, то можно дожить до того, что вообще государственные пенсии как класс исчезнут. Скорее всего, заявление Володина можно рассматривать в этом контексте».

Михаил Шимановский, политтехнолог:

«Адресатом высказывания Володина, думаю, был сам Володин. Представители власти в принципе не знают, как объяснять происхождение проблем, которые надвигаются. Поэтому произошла ситуация, когда, как сказал кто-то из юмористов, „на внезапно поставленный вопрос он начал говорить правду“. У них сейчас похожее состояние. В реальности человек такого статуса не может так разговаривать с аудиторией, создавая проблемы самому себе. Идите на спортплощадку — будете долго жить... И это сказано людям, которые понимают, что им придется еще лишние годы работать до пенсии.

Такие высказывания делаются от растерянности, от непонимания, что делать при нарастающем недовольстве. Это уже своеобразная рефлексия. Так же, как это было у Дмитрия Медведева: денег нет, но вы держитесь. Из той же серии».

По инф. rosbalt.ru

Из новостей по поводу протестов против «Пенсионной повышки»:

Из новостей по поводу собственно «Пенсионного грабежа»:

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