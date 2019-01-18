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Видео о «мусорной квартире» пенсионерки широко обсуждается в Сети
Егор Стуков   
18 Января 2019 г.
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Каждый человек хоть раз в жизни встречал кого-то со странностями, которые совсем не вписываются в принятые общественные нормы поведения. Вот и жителям Пермского края пришлось повстречаться со странной соседкой, которая полностью захламила свою квартиру отходами.

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Пенсионерка, владеющая «мусорной квартирой», на своих квадратах давно не живёт. Она спит на лестничной клетке, с людьми не общается, а от любой помощи всегда отказывается. Пожилая женщина так забила своё жилище мусором, что в него даже зайти невозможно.

В комментарии к видео в соцсети «Вконтакте», на котором отчётливо видно «мусорную квартиру», автор пояснил, что люди поначалу старались помочь пенсионерке с её проблемами. Но помощь она не принимала, да и в квартиру никого не пускала. «На днях пожилая женщина ушла, видимо, в магазин и забыла ключ в замочной скважине, дверь не закрыла. Особо любопытные решили посмотреть на источник вони. Результат — на видео».

 

Пользователи соцсети давали разные советы жителям этого дома. Кто-то рекомендовал обратиться в правоохранительные органы, другие советовали «сжечь» квартиру или сдать её владелицу в психбольницу. Лишь некоторые выразили своё сочувствие и заметили, что женщина может действительно нуждаться в помощи.

Стоит заметить, такие «мусорные квартиры» нельзя назвать большой редкостью. Они порой проскакивают в СМИ, а их владельцы чаще всего страдают от значительных нарушений психики. Жертвой так называемого патологического накопительства или «хординга» нередко становятся пожилые люди. Порой к таким нарушениям приводят травмы или упадок сил при сопутствующих психологических заболеваниях.

Но эта проблема локальная, а вот в глобальном понимании «мусорный вопрос» России зиждется на новых правилах обращения с твердыми коммунальными отходами. Теперь услуга вывоза мусора стала коммунальной, а займутся ей отобранные по конкурсу региональные операторы.

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