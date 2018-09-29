ВИЧ-инфекция не помешала бабушке взять опеку над внуком

ВИЧ-позитивной жительнице Красноярска удалось оформить опекунство над своим 10-летним внуком.

Об этом рассказал адвокат женщины Владимир Васин. По его словам, ещё осенью прошлого года в администрации одного из районов города бабушке позволили стать опекуном ребёнка, который лишился матери. Но когда в администрации узнали о серьёзной болезни пожилой женщины, распоряжение отменили, сообщает «Лента.ру»

Пенсионерка решила пойти в деле до конца и обратилась за помощью в суд, представив необходимую информацию: положительные отзывы с работы, данные о подходящих для ребёнка бытовых условиях и справку о прохождении лечения, которое помогает бороться с болезнью и делает её незаразной.

Оценив все факты, районный суд обязал сотрудников администрации заново рассмотреть прошение женщины – судья признал отказ незаконным. В итоге было подписано распоряжение, разрешающее установление опеки.

Интересно, что это уже не первый подобный случай, когда ВИЧ-инфицированному человеку позволяют заботиться о детях. Даже при принятии решения относительно пенсионерки судья обратился к подобному вердикту, когда женщине, страдающей от ВИЧ-инфекции, разрешили усыновить ребёнка.

Эти события могут стать радостной новостью для людей, которые вынуждены жить с таким серьёзным заболеванием. На подобные прецеденты наверняка будут ссылаться и в будущем, да и законодательство в этом плане сейчас смягчается, ведь Министерство просвещения планирует позволить россиянам с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей, с которыми они жили до болезни.

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