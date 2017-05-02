ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

В «Горнолыжном клубе Целеево» состоялся лыжный праздник для детей

Ксения ДАВЫДОВА   
02 Мая 2017 г.
Изменить размер шрифта

 В «Горнолыжном клубе Целеево» состоялся лыжный праздник для детей

Детские соревнования под девизом «Превращаем идеи в добрые дела» состоялись 4 марта 2017 года в «Горнолыжном клубе Целеево». Поддержку мероприятию оказали Благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» и компания TOY.RU. Сеть магазинов TOY.RU подарила ребятам мягкие игрушки и развивающие 3D мозаики.

Для юных участников состоялись захватывающие бесплатные турниры по мини-гольфу, горным лыжам и чемпионат по «Снежному Дартсу». Приглашения к участию в соревнованиях получили ребята до 13 лет. Все призеры получили награды от компании TOY.RU. Состоялся также интересный групповой мастер-класс по раскрашиванию. Дети продемонстрировали свои художественные таланты, расписав акриловыми красками кормушки для птиц, использовав максимум собственной фантазии.

TOY.RU продолжает реализацию собственного благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY», планируя не только дарить подарки детям, но и поддерживать интересные спортивные и социальные программы.

В «Горнолыжном клубе Целеево» состоялся лыжный праздник для детей

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 