 В «Горнолыжном клубе Целеево» состоялся лыжный праздник для детей

Детские соревнования под девизом «Превращаем идеи в добрые дела» состоялись 4 марта 2017 года в «Горнолыжном клубе Целеево». Поддержку мероприятию оказали Благотворительный фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» и компания TOY.RU. Сеть магазинов TOY.RU подарила ребятам мягкие игрушки и развивающие 3D мозаики.

Для юных участников состоялись захватывающие бесплатные турниры по мини-гольфу, горным лыжам и чемпионат по «Снежному Дартсу». Приглашения к участию в соревнованиях получили ребята до 13 лет. Все призеры получили награды от компании TOY.RU. Состоялся также интересный групповой мастер-класс по раскрашиванию. Дети продемонстрировали свои художественные таланты, расписав акриловыми красками кормушки для птиц, использовав максимум собственной фантазии.

TOY.RU продолжает реализацию собственного благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY», планируя не только дарить подарки детям, но и поддерживать интересные спортивные и социальные программы.

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