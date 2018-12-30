Слово – воробей. Минтруд предупредил об увольнениях, а потом заявил, что его не так поняли

О том, кому ждать увольнений в новом году, рассказал Минтруд. Правда, чуть позже в ведомстве пояснили, что проблема далеко не такая серьёзная, да и вообще в СМИ всё неправильно поняли.

Сначала Минтруд утверждал, что в нашей стране в период с 12 декабря по 12 марта могут уволить более 230 тысяч человек. Под угрозой прежде всего находятся специалисты банковского сектора, ведь Центробанк в этом году лишил лицензий больше финансовых учреждений, чем обычно. Минтруд пояснил, что около 30 тысяч человек могут лишиться работы в этом секторе.

В эту же группу риска записали работников транспортной сферы. Примерно 27 тысяч человек могут лишиться своего места в начале 2019 года. Увольнения, по словам Минтруда, могут также коснуться работников, занятых в сфере производства электрооборудования, машин, стройматериалов и добычи ископаемых.

Но чуть позже Минтруд заявил, что столь массовых увольнений нашим согражданам ждать не стоит. В ведомстве добавили, что СМИ неправильно поняли прогноз на трудовое будущее России.

На этот раз Минтруд отметил стабильное положение рынка труда, так что никто не будет увольнять своих сотрудников направо и налево. К тому же ведомство рассматривает эту ситуацию не по профессиям, а по отраслям. В чём реальная разница между этими подходами никто не объяснил.

В то же время в Минтруде пояснили, что прямые сокращения чаще всего заменяют реструктуризацией бизнеса. В этом случае никого не увольняют, ведь людей просто «перебрасывают» с одной должности на другую.

Если новая информация Минтруда всё-таки подтвердится, то в России может сохраниться крайне низкий показатель безработицы. Так, в ноябре безработных было всего 661 тысяча человек, а это на целых 9,7% меньше, чем в прошлом году. Сейчас безработица в нашей стране максимально приблизилась к рекордному минимуму.

Вместе с тем эксперты с такой оценкой ситуации на рынке труда не согласны. Так, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что в 2019 году на фоне глобального кризиса вполне можно встретить волну увольнений. К тому же «нас ожидают спад производства, потребления, деловой и кредитной активности».

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