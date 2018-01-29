С 1 февраля будет введена новая ежемесячная надбавка к пенсии

Пенсии, благодаря новой надбавке, вырастут на 30 процентов, но повышение коснётся только 25 тысяч пенсионеров. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал подробности.
Надбавка к пенсии
Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com
Новый порядок начисления пенсий введён для сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. С 1 февраля 2018 года данной категории пенсионеров устанавливается ежемесячная надбавка к пенсии за классный чин и специальное звание.
Соответствующий закон был принят Госдумой в конце 2017 года. При обсуждении законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что до настоящего времени средняя пенсия следователя районного звена и районного прокурора составляла 20-22 тысячи рублей.
Февральское нововведение повысит этот показатель ещё на 6-7 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячная надбавка увеличит пенсии прокуроров и следователей в среднем на 30 процентов.
Это самое большое повышение пенсий, которое производилось за последние годы, чему нежданно способствовала кадровая реорганизация в Министерстве обороны.
Как объяснил Василий Пискарёв, с 1 января 2017 года военные прокуроры и военные следователи переведены из Минобороны в штат Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. При этом у военных прокуроров и следователей пенсии гораздо выше, чем у коллег из Генпрокуратуры и СК.
Возникшую разницу решили ликвидировать путём введения ежемесячной надбавки к пенсии, чтобы уровень пенсионного обеспечения был одинаковым для всех. Размер надбавки зависит от классного чина и специального звания – чем выше чин и звание, тем выше надбавка.
Повышающие коэффициенты к чину и званию, учитываемым при начислении надбавки к пенсии, утверждены Указом Президента РФ от 24 января 2018 года №20 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров».
По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, повышение пенсий коснётся почти 25 тысяч человек – более 22 тысяч пенсионеров Генеральной прокуратуры и 2,3 тысячи – Следственного комитета РФ.
На выплату надбавки к пенсиям прокуроров и следователей в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей в 2018 году и по 3 млрд рублей в 2019 и 2020 году.
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Публикуем президентский указ о повышающих коэффициентах к пенсиям прокуроров и следователей.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 24.01.2018 № 20
«Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий пенсионеров, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и частью 13.1 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» постановляю:
1. Установить коэффициенты, применяемые к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. N 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст. 7143);
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 698 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. N 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7613).
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2018 г.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль
24 января 2018 года
№ 20
Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 24 января 2018 г. № 20
Коэффициенты, применяемые к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей
|
Классные чины
(специальные звания)
|
Коэффициенты, применяемые
к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям
|
с 1 февраля
2018 г.
|
с 1 февраля
2019 г.
|I. В прокуратуре Российской Федерации
|Действительный государственный советник юстиции
|3,5
|4
|Государственный советник юстиции 1 класса
|3,5
|4
|Государственный советник юстиции 2 класса
|3,5
|4
|Государственный советник юстиции 3 класса
|3,5
|4
|Старший советник юстиции
|2,6
|3
|Советник юстиции
|2,6
|3
|Младший советник юстиции
|2,6
|3
|Юрист 1 класса
|2,6
|3
|Юрист 2 класса
|2,6
|3
|Юрист 3 класса
|2,6
|3
|Младший юрист
|3
|3
|II. В Следственном комитете Российской Федерации
|Генерал юстиции Российской Федерации
|3,5
|4
|Генерал-полковник юстиции
|3,5
|4
|Генерал-лейтенант юстиции
|3,5
|4
|Генерал-майор юстиции
|3,5
|4
|Полковник юстиции
|2,6
|3
|Подполковник юстиции
|2,6
|3
|Майор юстиции
|2,6
|3
|Капитан юстиции
|2,6
|3
|Старший лейтенант юстиции
|2,6
|3
|Лейтенант юстиции
|2,6
|3
|Младший лейтенант юстиции
|3
|3
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