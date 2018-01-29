С 1 февраля будет введена новая ежемесячная надбавка к пенсии

Пенсии, благодаря новой надбавке, вырастут на 30 процентов, но повышение коснётся только 25 тысяч пенсионеров. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) узнавал подробности.

Надбавка к пенсии



Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы. Фото pixabay.com

Новый порядок начисления пенсий введён для сотрудников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. С 1 февраля 2018 года данной категории пенсионеров устанавливается ежемесячная надбавка к пенсии за классный чин и специальное звание.

Соответствующий закон был принят Госдумой в конце 2017 года. При обсуждении законопроекта председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что до настоящего времени средняя пенсия следователя районного звена и районного прокурора составляла 20-22 тысячи рублей.

Февральское нововведение повысит этот показатель ещё на 6-7 тысяч рублей. Таким образом, ежемесячная надбавка увеличит пенсии прокуроров и следователей в среднем на 30 процентов.

Это самое большое повышение пенсий, которое производилось за последние годы, чему нежданно способствовала кадровая реорганизация в Министерстве обороны.

Как объяснил Василий Пискарёв, с 1 января 2017 года военные прокуроры и военные следователи переведены из Минобороны в штат Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. При этом у военных прокуроров и следователей пенсии гораздо выше, чем у коллег из Генпрокуратуры и СК.

Возникшую разницу решили ликвидировать путём введения ежемесячной надбавки к пенсии, чтобы уровень пенсионного обеспечения был одинаковым для всех. Размер надбавки зависит от классного чина и специального звания – чем выше чин и звание, тем выше надбавка.

Повышающие коэффициенты к чину и званию, учитываемым при начислении надбавки к пенсии, утверждены Указом Президента РФ от 24 января 2018 года №20 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров».

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова, повышение пенсий коснётся почти 25 тысяч человек – более 22 тысяч пенсионеров Генеральной прокуратуры и 2,3 тысячи – Следственного комитета РФ.

На выплату надбавки к пенсиям прокуроров и следователей в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей в 2018 году и по 3 млрд рублей в 2019 и 2020 году.

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Публикуем президентский указ о повышающих коэффициентах к пенсиям прокуроров и следователей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 24.01.2018 № 20

«Об установлении коэффициентов, применяемых к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям отдельным категориям пенсионеров»

В целях повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий пенсионеров, в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и частью 13.1 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» постановляю:

1. Установить коэффициенты, применяемые к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. N 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 50, ст. 7143);

Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 698 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. N 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7613).

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2018 г.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль

24 января 2018 года

№ 20

Приложение

к Указу Президента

Российской Федерации

от 24 января 2018 г. № 20

Коэффициенты, применяемые к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям прокуроров, научных и педагогических работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей

Классные чины (специальные звания) Коэффициенты, применяемые к размерам доплат за классный чин (специальное звание), учитываемым при исчислении ежемесячной надбавки к пенсиям с 1 февраля 2018 г. с 1 февраля 2019 г. I . В прокуратуре Российской Федерации Действительный государственный советник юстиции 3,5 4 Государственный советник юстиции 1 класса 3,5 4 Государственный советник юстиции 2 класса 3,5 4 Государственный советник юстиции 3 класса 3,5 4 Старший советник юстиции 2,6 3 Советник юстиции 2,6 3 Младший советник юстиции 2,6 3 Юрист 1 класса 2,6 3 Юрист 2 класса 2,6 3 Юрист 3 класса 2,6 3 Младший юрист 3 3 II. В Следственном комитете Российской Федерации Генерал юстиции Российской Федерации 3,5 4 Генерал-полковник юстиции 3,5 4 Генерал-лейтенант юстиции 3,5 4 Генерал-майор юстиции 3,5 4 Полковник юстиции 2,6 3 Подполковник юстиции 2,6 3 Майор юстиции 2,6 3 Капитан юстиции 2,6 3 Старший лейтенант юстиции 2,6 3 Лейтенант юстиции 2,6 3 Младший лейтенант юстиции 3 3

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