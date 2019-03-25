Роднее не бывает! Николай Добрынин рассказал об отношениях с приемным сыном

Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин опубликовал фото с приемным сыном Михаилом, подтвердив тем самым известную фразу "отец - не тот, кто родил, а тот, кто воспитал".

Поклонники отметили, что Николай и Михаил очень похожи, несмотря на отсутствие кровного родства. И судя по всему, до сих пор ощущают себя близкими родственниками, о чем сам Добрынин не раз заявлял в своих интервью.



С матерью Михаила, актрисой Анной Тереховой, Николай Добрынин прожил в браке 8 лет. Они поженились в начале 90-х, чуть позже Николай усыновил Мишу и дал ему свою фамилию. Известно, что Анна сама подала на развод, но разногласия между супругами не стали препятствием для отцовских чувств. Николай Добрынин до сих пор тепло общается с приемным сыном и часто приглашает его на свои съемки.

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