Размеры пенсий – какие и кому положены

Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) анализирует размеры пенсий девяти категорий пенсионеров.

По линии ПФР пенсии в 2017 году выплачивались 43,3 млн пенсионеров, в том числе 9,5 млн работающих. Размер средней пенсии среди всех категорий пенсионеров составлял 12 тыс. 910 руб. 88 коп. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты РФ.

Получателями самой массовой пенсии – страховой – являются 39,6 млн пенсионеров, из них 36,1 млн назначена страховая пенсия по старости (о том, как её оформить, читайте здесь), ещё 2,1 млн была установлена страховая пенсия по инвалидности и 1,4 млн – по случаю потери кормильца.

Новости о пенсиях читайте на сайте для пенсионеров «Мои года». Фото pixabay.com

Из 36,1 млн получателей страховой пенсии по старости 8,5 млн продолжают работать, то есть, каждый четвёртый россиянин с удостоверением пенсионера официально зарабатывает себе на жизнь. Судя по всему, жизнь эта – не сахар, раз вместо того, чтобы нянчиться с внуками, человек преклонного возраста вынужден топать на работу.

Неофициально работающих пенсионеров счёт не ведётся, но, однозначно, что их не меньше, чем официально работающих – в пределах 8 млн человек. Из чего следует, что в России работает (официально и неофициально) не менее 16 млн пенсионеров – и это только те, кто получают пенсию по старости.

А вот среди тех, кому выплачивается пенсия по инвалидности – 2,1 млн человек – процент официально работающих даже выше, чем среди получателей пенсии по старости. В этой социальной категории пенсионеров официально трудоустроен каждый третий, что не удивительно – в России пока ещё реализуется государственная политика в отношении трудовой занятости людей с инвалидностью. Можно предположить, что они работают и в рамках неофициальных трудовых отношений, но такие случаи, скорее всего, единичны.

Второе место по распространённости после страховой пенсии занимает социальная пенсия – она начисляется более чем 3,1 млн граждан, имеются среди них и те, кто продолжают работать. Правда, таких немного – 192,5 тыс. россиян, или 16 процентов от общего числа.

Один из самых редких видов пенсии в России – пенсия вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступивших в новый брак. Всего получателей такого вида пенсионного обеспечения – 2,6 тыс. человек, из них 81 официально работают.

Вообще же трудоустроенные есть абсолютно во всех категориях пенсионеров. Так, по данным на 1 июля 2017 года, в стране официально работали 363 участника Великой Отечественной войны!

Размер пенсии

У каждого вида пенсии – свой минимальный и максимальный размер. Колебания в суммах могут заметно различаться даже в рамках одного вида пенсии, не говоря уже о разных. Министерство труда и соцзащиты РФ обобщило эти цифры и вывело средний размер по каждому виду пенсии.

Сайт для пенсионеров «Мои года» ранее уже рассказывал о размерах пенсий в Министерстве обороны, МВД и ФСБ. Сегодня мы публикуем сведения о размерах девяти видов «гражданских» пенсий.

Средний размер пенсии в 2017 году по данным Минтруда и соцзащиты РФ:

Страховая пенсия по старости – 13 тыс. 694 руб. 29 коп. Страховая пенсия по инвалидности – 8 тыс. 458 руб. 72 коп. Страховая пенсия по случаю потери кормильца – 8 тыс. 592 руб. 11 коп. Социальные пенсии – 8 тыс. 798 руб. 7 коп. Пенсии инвалидов вследствие военной травмы – 30 тыс. 74 руб. 73 коп. Пенсии участников Великой Отечественной войны – 34 тыс. 293 руб. 18 коп. Пенсии вдов военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступивших в новый брак – 24 тыс. 582 руб. 43 коп. Пенсии родителей погибших военнослужащих – 23 тыс. 643 руб. 63 коп. Пенсии граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 26 тыс. 928 руб. 21 коп.

Кто-то получает существенно больше, а кто-то – существенно меньше, на то и средняя температура по больнице. Всё зависит (именно – всё) от доплат и компенсаций, начисляемых на пенсию, которая, на самом деле, значительно меньше, чем та сумма, что пенсионер получает один раз в месяц, называя эти деньги «моя пенсия». Всё не так очевидно.

Например, размер социальной пенсии по старости в России в 2017 году – 5034 рубля. Но на руки получателю социальной пенсии по старости выдаётся более 8000 рублей – это минимальный прожиточный минимум пенсионера, принятый в России.

У кого пенсия не дотягивает до величины прожиточного минимума, тому назначается социальная доплата к пенсии в размере, необходимом для того, чтобы поднять социальную пенсию до уровня прожиточного минимума. Итого: 5034 рубля – социальная пенсия и 3000 рублей – социальная доплата к пенсии, «на руки» – более 8000 рублей.

Этот неочевидный для большинства пенсионеров механизм начисления различных доплат и компенсаций применяется в отношении всех видов пенсий.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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