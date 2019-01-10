Путин вдохновляет: в Москве появились «президентские духи»

У москвичей появилась возможность овладеть «запахом президента». На прилавки попали ароматы, создатели которых не постеснялись использовать профиль Владимира Путина на своих парфюмах.

Названия у «президентского аромата» соответствующие. Мужская линия получила прозвище Number One, а женская – Russian woman. В СМИ также разузнали, что этот выпуск лимитирован. Заплатить за эксклюзивное предложение придётся 10 тысяч рублей, а вот парфюм в подарочной упаковке обойдётся почти в два раза дороже – 19 тысяч рублей.

Впрочем, такое смелое решение не получало официального разрешения. По словам Дмитрия Пескова, никто не одобрял использование имени главы России в коммерческих целях.

Такое уточнение со стороны Кремля — более чем уместно: все-таки, использование имен и лиц в "гламурной" индустрии — это больше пристало звездам эстрады или кино. А для политического деятеля такой ход только вызвал бы раздражение избирателя. Тем более, что после проведенной в 2018 году и вступающей в силу пенсионной реформы - рейтинги власти становятся не столь уж блестящими... И уж лучше пусть имя Владимира Владимировича будет ассоциироваться с какими-то движениями в области улучшения экономической ситуации. Которая не пахнет успехом, мягко говоря.

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