Привет из прошлого: в Сети появилось объявление о продаже грузовиков-«крокодилов»

Знаменитый завод ЗИЛ обанкротился в 2013 году, но его легендарное детище по имени ЗИЛ-133 живо до сих пор. Народный грузовой «крокодил», названный так из-за вытянутого капота и длинных шасси, появился в одном из объявлений о продаже во всемирной паутине.

На одном из сетевых порталов выставили на продажу грузовые автомобили «ЗИЛ-133 ГЯ». Всего авторы объявления продают шесть грузовиков, выпущенных в 1994 году. Пробег у них всего 1,5 км, так что эти грузовики совсем новые, буквально проехались с завода до стоянки.

Купить один такой раритет можно за 700 тысяч рублей. Дополнительно 50 тысяч придётся потратить тем, кто хочет получить паспорт технического средства, чтобы использовать ЗИЛ-133 на дорогах общего пользования.

«Крокодил» производили на Заводе имени Лихачева с 1975 по 1999 годы. Эти грузовики обладали пятиступенчатой передачей и шестилитровыми дизельными моторами от КаМАЗа. Мощность автомобиля равнялась 150 лошадиным силам.

Сам завод успел стать важной частью отечественного автопрома. В Царской России это были Ремонтно-производственные мастерские, в которых собирали FIAT 15 Ter. С приходом к власти большевиков предприятие назвали в честь профсоюзного лидера завода Fiat Пьетро Ферреро, потом завод получил имя Сталина, а уже в 1956 году предприятие наконец-то получило своё последнее название в честь Ивана Лихачева – одного из создателей отечественной автомобильной промышленности.

Поначалу завод производил грузовики по американской лицензии, потом уже приступил к выпуску собственной продукции. Только вот модернизация прошла не очень успешно, так что модели ЗИЛовских грузовиков были далеко не идеальны и во многом уступали продукции МАЗа и КаМАЗа.

А потом в 1970-х годах на свет появился ЗИЛ-133, который стал лучшим автомобилем этого завода. В кратчайшие сроки он добился большой популярности и какое-то время даже был одним из лидеров грузового мира СССР. Со временем «крокодил» устарел и уступил место более прогрессивным моделям КаМАЗа, хотя до 1989 года ЗИЛ ежегодно выпускал около 200 тысяч таких грузовиков.

С развалом Советского Союза ЗИЛ окончательно потерял свои силы. С каждым годом завод терял всё больше денег, пока не обанкротился в 2013 году. За последний год своего существования завод выпустил всего 95 автомобилей.

В конце прошлого года мы узнали о начале процедуры банкротства другого легендарного предприятия – Запорожского автомобилестроительного завода, который когда-то выпускал великий и ужасный «Запорожец».

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Погружаясь в воспоминания о машинах прошлого, было бы интересно прогуляться по гаражу экс-президента Виктора Януковича. Как заметил сотрудник швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Херби Шмидт, «покинутый гараж Януковича – это отражение мира советских автомобилей, главное место в котором занимают машины класса люкс и государственные автомобили, о существовании которых украинское население, вероятно, знало лишь понаслышке».

Бросив взгляд на ушедшие автомобили, не грех вспомнить о тех, кто уже готов прийти на замену к своим легендарным предкам. Уже скоро в продаже может появиться первый российский электромобиль Zetta, стоимость которого будет начинаться от 450 тысяч рублей. Посмотрим, удастся ли отечественному автопрому занять достойное место в современной эпохе развития электроавтомобилей.

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