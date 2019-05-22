Первые российские электроавтомобили обещают в продаже уже в этом году

Стоимость базовой комплектации первого российского электромобиля Zetta будет начинаться от 450 тысяч рублей, он поступит в продажу в конце 2019 года. Задумка интересная, планы масштабные - посмотрим, что получится.

Отмечается, что цена электрокара будет зависеть от емкости батареи и типа привода. В августе машина уйдет на сертификацию, все валидационные испытания уже пройдены.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса, его собирают в Тольятти. Машина на 99% российская, из Китая импортируется только батарея. Zetta планирует продавать до 15 тысяч автомобилей в год в России, еще порядка 10 тысяч экземпляров будет уходить за рубеж.

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Тенденция к электроавтомобилям на дорогах - общемировая, прежде всего она продиктована интересами экологии (в городах из-за смога нечем дышать!). А вот с экономической точки зрения ситуация неоднозначна: там, где электроэнергия дешева - там такие машины выгодны, но так ведь не везде. Кроме того, массовый приход электрокаров требует повсеместной инфраструктуры - станций подзарядки, СТО.

Polit.ru

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