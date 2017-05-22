Повышение пенсий отменяется?

К 2030 году средняя пенсия сократится на треть и будет составлять по сегодняшним меркам 8451 рубль в месяц, подсчитали в Научно-исследовательском финансовом институте при Минфине. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) не мог пройти мимо такой новости.

Выйти на пенсию сразу при достижении пенсионного возраста или повременить с заслуженным отдыхом лет пять, но при этом заметно увеличить размер пенсионных выплат? Вопрос далеко не праздный, задуматься над ним придётся каждому.

Если слушать чиновников, то в российской пенсионной системе всё в порядке, и чем дальше, тем будет лучше. Сейчас средняя пенсия по стране составляет примерно треть (35-37%) от средней же российской зарплаты – по данным Росстата они сегодня равны 12 391 и 36 746 рублей соответственно. Власти уже рапортуют о грядущем увеличении данного показателя до 40%.

Повышение пенсий

Повышение пенсий пенсионерам, в том числе военным, под большим вопросом

На недавней встречи с депутатами Государственной думы министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что повысить пенсий до уровня 40 процентов от средней зарплаты по стране вполне возможно. Этому поспособствуют два обстоятельства: действующая реформа пенсионной системы и индексаций пенсий в полном объёме, которая вновь начала производиться в 2017 году.

Так, в феврале пенсии были проиндексированы на уровень официальной инфляции в 5,4%, а в апреле – ещё на 0,38%. Хотя назвать это повышением пенсий можно только очень условно – реальная инфляция гораздо больше инфляции официальной, поэтому, не смотря на индексацию, фактически произошло сокращение пенсий.

При этом, по словам министра, сегодня нет нужды увеличивать размеры обязательных взносов в пенсионный фонд.

– Мы исходим из того, что ставки на страховые взносы, которые сейчас имеются, позволяют держать тот уровень пенсионного обеспечения, который есть, – подчеркнул министр.

С оценками Топилина согласны далеко не все. Его прогнозам не верят не только независимые эксперты, но и вполне себе официальные лица. Директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимир Назаров считает, что при нынешнем положении дел к 2030 году средняя пенсия, напротив, сократится ещё примерно на треть. По сегодняшним меркам пенсионеры в среднем будут получать по 8451 рублю в месяц.

Что же делать, чтобы избежать старческой нищеты? В ответе на этот вопрос единодушны все эксперты, которые предлагают нам не спешить на пенсию. Как заявил «Известиям» тот же Владимир Назаров, государство уже надо начинать пропагандировать среди населения более поздний выход на пенсию, чем это предусмотрено по закону.

Напомним, для мужчин пенсионный возраст сегодня составляет 60 лет, для женщин – 55. Так вот, если поработать всего лишь на год дольше, то размер пенсии окажется заметно выше – в этом помогут так называемые премиальные коэффициенты.

А если отложить заслуженный отдых на пять лет, продолжая в эти годы производить добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, то можно увеличить пенсию и вовсе на 30%.

Оттягивая выход на пенсию, как бы не протянуть ноги

Кстати, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина полагает, что такое оттягивание пенсии поможет ещё и поддержать российский малый бизнес, ведь коммерсанты при этом получат дополнительные трудовые ресурсы.

Однако и с этой точкой зрения согласны опять же не все. К примеру, бывший депутат Госдумы, экономист Дмитрий Ушаков считает, что разговоры про дополнительные трудовые силы – от лукавого.

В самом деле, большинство тех, кто ищет себе работу после 45 – 50 лет, может лично и в красках расписать, насколько тяжёлое это занятие. Многие работодатели сразу же «отфутболивают» пожилых людей, не удосужившись даже поинтересоваться их опытом и квалификацией.

Ещё больше Дмитрий Ушаков сомневается, что работники из числа тех, кому за 60, смогут ежемесячно перечислять более или менее вменяемые суммы в пенсионные фонды.

– В последние годы перед пенсией обычно заработки у людей небольшие, откладывать просто не с чего. Даже если речь идёт о 5% от заработка, – утверждает парламентарий. – Да и вообще, добровольно копить пенсию смогут не более 10% населения: 60% наших граждан тратят весь доход на текущее потребление и коммуналку, а хоть какие-то накопления в банках есть лишь у 10% населения.

Если учесть, что в российской пенсионной системе постоянно что-то реформируют и «замораживают», много ли найдётся желающих отрывать от себя последние крохи и доверчиво нести их в негосударственные пенсионные фонды?

Видимо, это хорошо понимают в правительстве. Так что, вместо пропаганды более позднего выхода на пенсию власти могут попросту поднять пенсионный возраст. И руководствоваться при этом они будут вовсе не мифическими трудовыми ресурсами для малого бизнеса.

Новости о повышении пенсий уходят в прошлое

Можно заметить, что официальные размышления представителей власти и околовластных экспертов о повышении пенсий работающим и неработающим пенсионерам постепенно подменяются рассуждениями другого качества – чем меньше пенсионеров, тем меньше расходов для государственной казны. Так, Центр стратегических разработок, возглавляемый бывшим министром финансов Алексей Кудрин, предлагает президенту сократить количество пенсионеров в стране на 9%.

Об этом написано в кудринской стратегии развития России до 2035 года, которая, по информации «Ведомостей», представлена на рассмотрение Владимиру Путину. Как будут сокращать пожилых? Никаких газовых камер, что вы! У нас цивилизованная страна, к тому же, можно сделать гораздо проще – взять да и повысить пенсионный возраст.

«Кудринцы» посчитали, что достаточно лишь поднять возрастную планку для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 – и количество пенсионеров как по мановению волшебной палочки тут же уменьшается почти на 4 миллиона человек. Такие вот чудеса – одним росчерком президентского пера...

Это далеко не единственное рацпредложение Кудрина. Также он высказал идею повысить необходимый стаж работы до 20 лет. А так называемую социальную пенсию (она выдается тем, кто не успел заработать на пенсию страховую) экономисты предлагают выплачивать начиная с 68 лет.

Таким образом нынешний «рубеж соцпенсии» вырастет для мужчин на 3 года, а для женщин – и вовсе на 8 лет (видимо оттого, что представительницы прекрасного пола, согласно статистике, живут заметно дольше)!

Пока радует лишь одна мера, о которой говорят как власти, так и независимые эксперты: борьба с серыми зарплатами. «Деньги в конвертах» приходят и уходят, не оставляя никаких следов в пенсионных фондах, а значит, никак не сказываются и на размере пенсий.

Победить это зло в России не могут уже более 20 лет и неизвестно – смогут ли вообще. Ведь это требует большой и комплексной работы, которая позволит не только наполнить карманы пенсионеров, но и заметно подтолкнёт вперёд всю российскую экономику. Так что, одним росчерком пера тут не обойдёшься – в отличие от повышения пенсионного возраста.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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