Негосударственные пенсионные фонды скопили триллионы

Пенсия из частных рук? «Ох, нет им доверия!» – скажут многие читатели сайта для пенсионеров «Мои года» (и нелегко с ними спорить). Между тем, число склонных доверять новой системе вовсе не так уж мало – как показывают отчёты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), они, на радость своим клиентам, более чем благополучно пережили кампанию 2016 года.

Доверие к негосударственным пенсионным фондам растёт пропорционально недоверию правительству

Первая десятка ведущих НПФ России в общей сложности скопила свыше 2 трлн рублей – эта сумма больше, чем та, что находится под управлением государственной управляющей компании (1,8 трлн рублей). Но что будет дальше – учитывая грядущую реформу и переход к системе индивидуального пенсионного капитала? Вот ещё одно новое понятие, с которым предстоит разобраться!

На начало 2017 года в негосударственных пенсионных фондах были размещены обязательные накопительные пенсии 30 млн россиян. Для сравнения: в начале прошлого года таковых насчитывалось 26 млн человек, а ещё годом ранее – 22 млн человек. Таким образом, каждый год более 4 млн будущих пенсионеров покидают государственный Пенсионный фонд России (ПФР) и несут свои деньги «частникам».

Негосударственные пенсионные фонды

Как сообщает газета «Ведомости», лидером по накоплениям оказался НПФ Сбербанка, который привлёк 429,8 млрд рублей. Всего же за время переходной кампании после реформы 2014 года число его вкладчиков увеличилось более чем на треть – на 2,6 млн человек.

Вторую позицию занимает «Газфонд пенсионные накопления» («Газфонд ПН»), на чьих счетах сегодня находятся 415,3 млрд рублей. Впрочем, справедливости ради отметим, что этот НПФ стал наследником и аккумулировал средства сразу четырёх фондов (НПФ «Промагрофонд», «КИТ финанс», «Наследие» и «Газфонд ПН»), объединившихся в одну структуру в нынешнем апреле.

Третье место в рейтинге НПФ занял флагманский фонд финансовой группы «Будущее», чьи пенсионные накопления увеличились на 14% – до 289,8 млрд рублей.

В «прокрутке» этих денег на финансовых рынках частные пенсионные фонды по итогам прошлого года оказались впереди всех. Полученные ими доходы не только обогнали инфляцию, но и в основной своей массе превысили проценты по банковским вкладам (в среднем по стране это 8 – 9%) и доходность многих надежных облигаций (порядка 10%).

Однако, как говорится, имеются и нюансы. Пока клиенты крупнейших частных фондов потирают руки, предвкушая, какую хорошую пенсию они будут получать, кому-то, напротив, приходится искать новое пристанище для своих пенсионных накоплений.

Дело в том, что пенсионную реформу, затеянную государством в 2014 году, пережили далеко не все фонды: если в начале 2015 года их насчитывалось 87, то сегодня на рынке остался всего 41.

Последние два года оказались тяжёлыми для всех российских финансовых организаций: за это время было закрыто немало банков, страховых компаний и прочих финансовых структур. И нынешний кризис заканчиваться пока что не собирается: по прогнозам экспертов до конца года число действующих НПФ может сократится ещё на четверть.

Хорошо, если 2017-й переживёт три десятка частных фондов. К выбору негосударственного пенсионного фонда стоит относиться очень и очень тщательно. Конечно, страхование вкладов гарантирует, что при закрытии таких организаций основные суммы возвращаются своим владельцам, но вот доходы за текущий год «догнать» не получится точно.

Доверия не прибавляют и регулярные реформы пенсионной системы. Так, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок сообщает, что число россиян, «которые бы безоговорочно доверяли пенсионной системе, уменьшилось за год с 16% до 10%».

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов выражается ещё более резко: «Мы стали ближе к населению. Но когда говорят о недоверии к пенсионной системе, которая в течение последних 5 лет претерпевает более чем десятикратные изменения – о каком доверии может идти речь? Россияне находятся в состоянии социальной апатии. Они не верят в то, что это надолго».

Как считает Константин Угрюмов, данная ситуация могла бы измениться не менее чем за 10-15 ближайших лет, да и то лишь в том случае, если бы государство наконец-то оставило пенсионную систему в покое. Но в ближайшее время грядет очередная реформа.

Никто не знает, каким будет будущее НПФ

Будущее НПФ

Казённых денег на государственные расходы, прежде всего социальные, катастрофически не хватает. Чтобы восполнить эту нехватку, правительство заморозило в 2013 году накопительную часть пенсии и, похоже, размораживать её не собирается. Так что, вместо «живых» денег, которые должны были перечисляться в НПФ, в последние годы нас всё больше «радуют» какими-то не очень внятными баллами от Пенсионного фонда.

Если в начале «пенсионной прихватизации» правительство обещало со временем вернуть всё изъятое из карманов россиян, то теперь власти признают, что сделать этого, скорее всего, не смогут. А «в утешение» они предлагают очередную реформу, согласно которой в ближайшие пару лет у каждого жителя России должен появиться свой индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) – туда после переходного периода и вольётся накопительная часть пенсии.

Согласно новой системе, обязательные накопительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) заменят на добровольные в фонд частный. Причём, взносы эти будет делать не работодатель, а сам будущий пенсионер из своей зарплаты – столько, сколько сможет или пожелает. А когда он, наконец, выйдет на заслуженный отдых, его отложенные в ИПК деньги будут разделены на равные платежи исходя из установленного законом «срока дожития».

Как считает генеральный директор ПАО «Финансовая группа Будущее» Марина Руднева, это далеко не единственная «изюминка» будущей пенсионной системы. Ведь её «сердцем» станет некая коммерческая структура, которая будет выполнять функции центрального администратора. Однако такую структуру ещё нужно создать, и, как показывает опыт формирования национальной системы платежных карт, это обойдется в довольно круглую сумму.

Откуда возьмутся эти деньги – пока что непонятно (хотя логика предыдущих событий подсказывает, что, скорее всего, донорами снова станут кошельки российских граждан). И точно также непонятно, какими в итоге окажутся тарифы обслуживания для НПФ, но самое главное – до сих пор нет никакой ясности, кто эти тарифы будет определять. Ведь если они окажутся слишком высокими, частные фонды резко сократят свою доходность.

Все это внушает довольно мало оптимизма. Ведь те из граждан России, кто имеет доходы выше средних, скорее всего выберут не систему ИПК, а другие инструменты сохранения и преумножения денег, отложенных на старость – в конце концов, могут просто вложить их в недвижимость. А вот что ожидает оставшееся большинство, не располагающее источниками солидных доходов – покажет время, которое за последние годы ничего хорошего в этом отношении не показывало.

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Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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