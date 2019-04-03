После Гурченко: о серьёзных спорах и доброй памяти вокруг имени легендарной актрисы

За кулисами звёздной жизни вновь вспоминают о великой актрисе Людмиле Марковне Гурченко. С одной стороны разгораются страсти по поводу наследства артистки, с другой – Станислав Садальский напоминает всем о восьмой годовщине смерти Гурченко, рассказывая печальную историю о последних часах жизни народной любимицы.
Восьмая годовщина смерти Людмилы Гурченко прошла 30 марта, о чём в своём инстаграме напомнил актёр Станислав Садальский. Последние месяцы жизни артистка провела без движений из-за перелома шейки бедра. Но прямо в день смерти, раскрывает тайны супруг покойной Сергей Сенин, ей приснился сон о том, что она наконец-то встала.
И в действительности Людмиле удалось встать и сделать пару шагов. Но всего спустя несколько часов – конец. «Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить», – с грустью отметил Садальский.
Артист также напомнил, что муж Гурченко пытался реанимировать свою любимую до приезда врачей, которые очень долго добирались до места из-за огромных пробок. Водитель скорой даже сделал опасный и незаконный срез пути, но медики всё равно не успели вовремя.
Садальский вспомнил слова Гурченко: «Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным». В этом она не ошибалась, заметил актёр, и дал всем нам простой совет: «Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть».
Подписчики в комментариях к этому трогательному посту воспоминаний также выразили свою любовь к ушедшей в 2011 году актрисе. Не забыли они о супруге Гурченко, обратившись к нему с добрыми словами.
А тем временем Елена Королева, единственная внучка Людмилы, переживает долгую ссору со своим родным отцом, который никак не хочет делить квартиру Гурченко. Женщина боится, что она может оказаться на улице вместе со своей 10-летней дочерью из-за эгоистичного мужчины.
Об этом она рассказала в эфире шоу «Пусть говорят». По словам Елены, ей буквально приходится судиться со своим отцом Александром Королевым из-за имущества, которое осталось после смерти знаменитой актрисы.
Судя по словам внучки Гурченко, Александр редко когда заботился о ком-то кроме себя. Она вспоминает, что отец «даже не мог вызвать скорую» для дочери Гурченко, собственной жены Марины Королевой, которая в итоге стала жертвой сердечного приступа. Прошло меньше девяти дней после этой трагедии, а Александр стал водить в дом новых женщин.
Сама квартира имеет долгую историю. Когда-то она принадлежала прабабушке и прадедушке Гурченко. Сейчас часть недвижимости актрисы сдана в аренду, а деньги с этого получает отец Елены.
Но споры были и у Гурченко со своей дочерью Мариной. Долгое время они даже не общались, а после смерти актрисы Марина стала делить имущество с бывшим супругом матери Сергеем Сениным.
Своё слово в конфликт вокруг наследства внёс пятый муж Людмилы – Константин Купервейс. Именно он воспитывал Марину, так что ему точно было что рассказать публике. Константин признался, что у Марины было немало мужчин, хотя она по неизвестной причине выбрала Александра. Но любви между ними так и не появилось, заметил Константин.
Если верить адвокату внучки Гурченко, то собственность великой актрисы должны поделить примерно на две части. Половина в 25 млн достанется Александру Королеву, а вторая половина – самой Елене Королевой. По словам Елены, у её отца сейчас имеется «наследство от мамы и три квартиры», а сама она получила в наследство дачу Гурченко.
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