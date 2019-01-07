"Поскользнулся — упал — очнулся... гипс!": с кого требовать возмещение?

Службы ЖКХ нашей страны давно работают спустя рукава, особенно если речь идет о периоде новогодних торжеств. За считанные дни с крыш многоэтажек вырастают многометровые сосульки, а пешеходная зона превращается в каток. Что же делать, если вы поскользнулись, упали и получили травму именно по вине плохой работы коммунальных служб? Разберёмся в статье.

Фиксация необходима

Первое, что нужно сделать после падения – зафиксировать сей факт при помощи фото или видеосъемки, заручиться поддержкой и номерами телефонов свидетелей, а также при наличии возможности составить акт о состоянии дорожного покрытия в месте падения.

Вызываем медиков

В случае "экстрима на городском льду" - тут же следует вызвать «Скорую помощь», сотрудники которой не только должны помочь вам, но и ометить место падения. Вместо «Скорой помощи» можно обратиться к сотрудникам расположенной рядом поликлиники, больницы или травм пункта. Медики обязаны составить акт в письменной форме о состоянии дороги, указать на:

Наличие выбоин или льда;

Факт получения травмы;

Место и время происшествия.

После посещения медучреждения вам обязаны выдать больничную справку с указанием места, где произошло падение и заключение о полученных телесных травмах.

Проходя медикаментозное и иное лечение, сохраняйте чеки и квитанции на те лекарства и услуги медицинского характера, которые не были предоставлены бесплатно по полису ОМС.

Сфера влияния

Далее нужно установить, под чью компетенцию подпадает тот участок, где произошло падение. Так, например, за состоянием придомовых территорий, к которым относятся примыкающие к жилому дому участки, включая тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, хозяйственные, детские и спортивные площадки, следят именно коммунальные службы в соответствии с положениями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

При этом организации по обслуживанию жилищного фонда должны не только выполнять своевременную уборку этих мест, но и ликвидировать лед или посыпать ее песком. Поэтому, если падение произошло во дворе жилого дома, то довольно просто, запомнив адрес, вычислить УК или позвонив в районную Управу (или иное территориальное подразделение местного муниципалитета) выяснить, к ведению какой организации относится уборка этой местности.

За состоянием городских улиц, въездов и выездов с проезжей части, а также тротуаров вдоль улиц, остановок общественного транспорта следит «Минтранспорта» (или "департамент транспорта" - может называться по-разному в разных городах и регионах) и подведомственные ему организации.

Соответственно, если травма была получена вследсвии падения со ступенек пешеходного подземного перехода или на остановке, претензии можно отправить в приёмную городской мэрии.

Если вы упали на территории школы, садика или иного госучреждения, то претензии можно направить той организации, которая ответственна за уборку данной территории.

Ну, а если, что бывает чаще всего, падение произошло на ступеньках торгового центра или магазина, свои претензии можно направить непосредственно их владельцам (собственнику здания, территории).

Составляем претензию

Определившись с адресатом, составляем претензию в письменной форме, где подробно описываем все, что произошло, прорисовывая причинную связь между падением, травмой и неосмотрительностью собственника здания (служб ЖКХ и т.д.) и прикладываем копии документов, выступающих в качестве доказательств.

Составляется претензия в двух экземплярах, один из которых вручается непосредственно виновнику лично под расписку (или его работнику), либо направляется почтовым отправлением на адрес виновника с описью вложения и уведомлением о вручении.

Суд неизбежен?

Если виновник отказывается добровольно возмещать убытки, то следующий шаг – обращение в суд, где вам потребуется помощь специалиста. Весьма удобно, что стоимость услуг юриста вы также имеете шанс компенсировать за счет ответчика, как и понесенные материальные убытки на лечение, а также возместить моральный вред.

Будьте острожными и осмотрительными. Получение компенсации хорошо, но лучше вообще не падать.

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