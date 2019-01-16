Обвинения серьезны: почему внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её квартиру?

Квартирой известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с 2012 года распоряжалась Анна — её внучка, вместе с мужем. Сейчас девушку обвиняют в незаконной продаже этой недвижимости. Поэтому она пришла на передачу “Пусть говорят”, где объяснила, как обстоят дела на самом деле, чтобы избежать клеветы в свой адрес.

Несколько лет назад между ней и бабушкой возник конфликт на финансовой почве. Та подарила внучке приличную сумму денег, а через время потребовала её обратно на покупку дорогостоящего жилья. Денег у Анны уже не было, из-за того что её бросил муж, который перестал помогать им с ребёнком.

Молодой даме из звездного семейства приходилось обеспечивать себя самой. По этой причине с ней перестали общаться все близкие люди, включая и маму — Марию Шукшину. Какое-то время Анна проживала у знакомых, а после арендовала квартиру. На сегодняшний день она практически решила все свои проблемы и смогла купить жильё в Подмосковье. Бабушкину квартиру Анна продала из-за того, что та стала “проходным двором”. Её часто сдавали и там постоянно валялись различные вещи, бутылки и прочий хлам. Анна уговаривала родственницу поменять замки и перестать давать ключи посторонним, но та отказалась её слушать. Супруг Лидии Николаевны рассказал, что новость о продаже была настоящим потрясением для женщины и она даже с трудом передвигалась на нервной почве.

Для девушки очень важна поддержка родных, особенно матери, но они вот уже почти год не общаются. Сейчас Анна хочет примириться со своей семьёй, но боится их чрезмерного контроля. Хотя и надеется, что близкие люди всё же смогут найти общий язык! Особая надежда на мужа бабушки, Барри Алибасова, к мнению которого прислушивается вся семья. Для этого им нужно собраться всем вместе и спокойно всё обсудить, не так ли?

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