Обвинения серьезны: почему внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её квартиру?

|
Квартирой известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной с 2012 года распоряжалась Анна — её внучка, вместе с мужем. Сейчас девушку обвиняют в незаконной продаже этой недвижимости. Поэтому она пришла на передачу “Пусть говорят”, где объяснила, как обстоят дела на самом деле, чтобы избежать клеветы в свой адрес.
Несколько лет назад между ней и бабушкой возник конфликт на финансовой почве. Та подарила внучке приличную сумму денег, а через время потребовала её обратно на покупку дорогостоящего жилья. Денег у Анны уже не было, из-за того что её бросил муж, который перестал помогать им с ребёнком.
Молодой даме из звездного семейства приходилось обеспечивать себя самой. По этой причине с ней перестали общаться все близкие люди, включая и маму — Марию Шукшину. Какое-то время Анна проживала у знакомых, а после арендовала квартиру. На сегодняшний день она практически решила все свои проблемы и смогла купить жильё в Подмосковье. Бабушкину квартиру Анна продала из-за того, что та стала “проходным двором”. Её часто сдавали и там постоянно валялись различные вещи, бутылки и прочий хлам. Анна уговаривала родственницу поменять замки и перестать давать ключи посторонним, но та отказалась её слушать. Супруг Лидии Николаевны рассказал, что новость о продаже была настоящим потрясением для женщины и она даже с трудом передвигалась на нервной почве.
Для девушки очень важна поддержка родных, особенно матери, но они вот уже почти год не общаются. Сейчас Анна хочет примириться со своей семьёй, но боится их чрезмерного контроля. Хотя и надеется, что близкие люди всё же смогут найти общий язык! Особая надежда на мужа бабушки, Барри Алибасова, к мнению которого прислушивается вся семья. Для этого им нужно собраться всем вместе и спокойно всё обсудить, не так ли?
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...