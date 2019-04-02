Не зная боли и страха: к чему привела неизвестная мутация в генах старушки из Шотландии?

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Боль является неизменным спутником человека. Так уж устроен наш организм – каждая травма вызывает болевые ощущения. Но пожилая шотландка лишена этого нелюбимого почти всеми чувства. Она почти не чувствует боли из-за незнакомой науке особенности организма. Теперь учёные намерены изучить этот феномен, который может пригодиться в будущем для работы с болевыми симптомами.
На свою нестандартную особенность Джо Кэмерон обратила внимание лишь в 66 лет, да и то ей в этом изрядно помогли сами врачи. Женщине сделали операцию под общим наркозом, чтобы решить проблему с деформацией суставов рук. Но даже после этого ей не понадобились обезболивающие, хотя в таких случаях от него очень сложно отказаться.
Врачи заинтересовались своей пациенткой, которая не чувствовала ту боль, которую должна была явно ощущать. Потом она сама рассказала свою долгую историю, лишённую привычных для человека физических страданий.
Всего год назад Кэмерон перенесла другую операцию, после которой ей также не давали обезболивающих. Любые хирургические вмешательства и стоматологическое лечение проходили для женщины без малейших признаков боли.
Впервые эта особенность проявилась, когда Кэмерон было всего 8 лет. Тогда девочка сломала себе руку, но целых три дня не замечала этого. Лишь её мама увидела, что рука дочери «свисает странным образом».
Женщина не раз обжигалась о раскаленную печь, но замечала это только из-за запаха от кожи. Любые порезы оставались для неё невидимыми, лишь льющаяся кровь выдала такие ранения. Даже во время родов Кэмерон не испытывала боли, так что с уверенностью рассказывала знакомым девушкам, что «рождение ребёнка – это не так страшно, как кажется».
Этот случай очень заинтересовал учёных-генетиков из Великобритании, так что они активно занялись изучением особенности Кэмерон. В итоге выяснилось, что пациентка вдобавок умеет сохранять неподкупный оптимизм и радость жизни. С помощью тестов врачи узнали, что у женщины был нулевой уровень тревожности и отсутствие каких-либо симптомов депрессии.
- Сама Кэмерон всегда считала себя беззаботной, но на деле всё оказалось немного сложнее. Вспомнить только случай, когда женщина попала в аварию. Она спокойно выбралась из машины, которая упала на крышу в канаву. После этого Кэмерон сразу же пошла утешать дрожащего молодого парня, который и стал виновником этого ДТП.
- Отсутствие какой-либо тревоги и признаков депрессии также является генетической особенностью женщины. Учёные выяснили, что у Кэмерон мутировал ген под названием FAAH. Из-за этой мутации вещества-анандамиды дольше сохранялись в крови, а они непосредственно воздействуют на боль и депрессию.
Вдобавок к этому учёные обнаружили у женщины ещё одну неизвестную мутацию, которую назвали FAAH-OUT. Сейчас специалисты могут лишь предполагать, за что она отвечает, но со временем исследователи надеются выяснить правду о неизвестных науке генах. В будущем такое изыскание может помочь миллионам людей, которые страдают от сильной боли.
Медицина знает немало чудес, которые могут серьёзно удивить даже подготовленного специалиста. Недавно по СМИ разошлась новость о мёртвой португальской спортсменке, которая выносила и родила ребёнка уже после своей кончины. Но не пугайтесь, никакой страшной мистики здесь нет. У женщины умер только мозг, однако оставшаяся часть организма ещё была жива. Современная медицина позволила продержать тело женщины в состоянии, при котором плод мог развиться достаточно, чтобы появиться на свет здоровым.
А в Китае случилось другое чудо рождения. Там женщина родила на свет двойняшек от разных отцов. По словам врачей, медицина знает подобные случаи, но происходят они очень редко.
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