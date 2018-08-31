ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Навальники» насчитали главе ПФР почти миллиард. Вранье? Или ждем объяснений феномену?
Иван ГАРБУЗОВ   
31 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

По оценкам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, общая стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи приблизилась к отметке в 970 млн рублей. Об этом рассказали сотрудники телеканала «Дождь», ссылаясь на сайт Навального.

По оценкам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, общая стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи приблизилась к отметке в 970 млн рублей.

Так, ФБК оценил квартиру четы Дроздовых площадью 335,5 кв.м в 490 млн рублей. Хотя фонд Навального уже упоминал об этом имуществе в 2014 году: тогда квартиру оценили в 240 млн рублей. Но в то время, чтобы оправдать имя своего начальника, в Пенсионном фонде решили пойти ещё дальше, сообщив, что Дроздов приобрёл эту жилплощадь в далёком 2009 году, когда её стоимость была значительно меньше.

 

Дроздовы также приобрели два места для машин, которые располагаются в одном доме с квартирой и стоят по 4 млн рублей каждое. Жена главы ПФР имеет в своём распоряжении дорогие автомобили: Lexus LS и Mercedes-Benz GL – их цена равна 12 млн рублей.

Тесть и 69-летняя мать Дроздова также обладают дорогостоящим имуществом: в их распоряжении находятся две квартиры площадью примерно 90 кв.м, которые, по оценке фонда, стоят около 60 млн рублей.

В ФБК также сообщили, что жена Дроздова не отказывалась от нескромных подарков. Участок в 33 сотки, который располагается на Рублевке в дачном поселке Николино, она презентовала своей матери. На элитном участке располагается огромный дом площадью 617 кв.м, а вместе с ним гараж, занимающий целых 128 метров. В фонде не смогли оценить стоимость этого дома, зато нашли похожий в этом же посёлке. Его стоимость равна 400 млн рублей.

Пост главы Пенсионного фонда Дроздов занял в июле 2008 года. По официальной информации, в месяц он зарабатывает 300 тыс. рублей, хотя это никак не сходится с его затратами. Ведь по ходу расследования в ФБК выяснили, что общий доход четы Дроздовых за девять лет составил почти 79 млн рублей. В то же время расходов оказалось «немного» больше: общая стоимость недвижимого имущества семьи в 10 раз превысила её заработок. При этом в Пенсионном фонде России расследование никак не комментируют, о чём сообщил начальник их пресс-службы Павел Ломанов.

  • Естественно, скандальная информация о реальном или мифическом богатстве главы ПФР - вызывает ныне повышенный интерес, в связи с общественной и политической активностью вокруг идеи повышения пенсионного возраста и положения управляющего пенсиями сограждан учреждения.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 