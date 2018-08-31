«Навальники» насчитали главе ПФР почти миллиард. Вранье? Или ждем объяснений феномену?

По оценкам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, общая стоимость имущества главы Пенсионного фонда Антона Дроздова и членов его семьи приблизилась к отметке в 970 млн рублей. Об этом рассказали сотрудники телеканала «Дождь», ссылаясь на сайт Навального.

Так, ФБК оценил квартиру четы Дроздовых площадью 335,5 кв.м в 490 млн рублей. Хотя фонд Навального уже упоминал об этом имуществе в 2014 году: тогда квартиру оценили в 240 млн рублей. Но в то время, чтобы оправдать имя своего начальника, в Пенсионном фонде решили пойти ещё дальше, сообщив, что Дроздов приобрёл эту жилплощадь в далёком 2009 году, когда её стоимость была значительно меньше.

Дроздовы также приобрели два места для машин, которые располагаются в одном доме с квартирой и стоят по 4 млн рублей каждое. Жена главы ПФР имеет в своём распоряжении дорогие автомобили: Lexus LS и Mercedes-Benz GL – их цена равна 12 млн рублей.

Тесть и 69-летняя мать Дроздова также обладают дорогостоящим имуществом: в их распоряжении находятся две квартиры площадью примерно 90 кв.м, которые, по оценке фонда, стоят около 60 млн рублей.

В ФБК также сообщили, что жена Дроздова не отказывалась от нескромных подарков. Участок в 33 сотки, который располагается на Рублевке в дачном поселке Николино, она презентовала своей матери. На элитном участке располагается огромный дом площадью 617 кв.м, а вместе с ним гараж, занимающий целых 128 метров. В фонде не смогли оценить стоимость этого дома, зато нашли похожий в этом же посёлке. Его стоимость равна 400 млн рублей.

Пост главы Пенсионного фонда Дроздов занял в июле 2008 года. По официальной информации, в месяц он зарабатывает 300 тыс. рублей, хотя это никак не сходится с его затратами. Ведь по ходу расследования в ФБК выяснили, что общий доход четы Дроздовых за девять лет составил почти 79 млн рублей. В то же время расходов оказалось «немного» больше: общая стоимость недвижимого имущества семьи в 10 раз превысила её заработок. При этом в Пенсионном фонде России расследование никак не комментируют, о чём сообщил начальник их пресс-службы Павел Ломанов.

Естественно, скандальная информация о реальном или мифическом богатстве главы ПФР - вызывает ныне повышенный интерес, в связи с общественной и политической активностью вокруг идеи повышения пенсионного возраста и положения управляющего пенсиями сограждан учреждения.

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