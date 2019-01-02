Модель Анна Юки: седина и принятие себя

Когда для Анны Юки, востребованной модели в возрасте, настал “момент истины”, она предпочла краске для волос и попытке остаться вечно юной — седину и изящный в своей естественности ход времени. “Никаких больше попыток скрыть поседевшие волосы” – таковы её слова.

Анна Юки начала работать моделью в пятнадцатилетнем возрасте, и в 63 года она все ещё активна в индустрии, покоренной юностью. Этот факт вызывает у нее больше удивления, чем то, что молодые японцы и японки преждевременно окрашиваются “под седину” в угоду тренду.

Возможно это вопрос сентиментальности, однако, как и многие голливудские знаменитости в возрасте, она открыто признается в своей любви к естественному цвету и тому, что он символизирует.

“Мне кажется, что это мировая тенденция” – говорит она. “Может, мы и седеем, но мы все ещё женщины. Мы хотим заявить миру о своем существовании. Я не понимаю, почему для того, чтобы нас поняли, пришлось создавать такой тренд, но мне все равно приятно видеть, когда люди принимают себя такими, какие они есть”.

“Женщины снова обретают уверенность в себе, когда видят, что мы, модели, не прячем свой натуральный цвет волос. Им становится ясно, что седина не может стать препятствием красивой жизни. И они видят, что старение и страх не идут рука об руку, и комплимент “вы хорошо сохранились” – не единственный, который можно получить, если вы в возрасте”

С незапамятных времён люди скрывали седые пряди, и Юки не была исключением. Но годы шли, и спустя десятки лет такого окрашивания она задалась вопросом: “Почему я продолжаю это делать?”.

Возможно, секрет солнечной натуры Юки частично заключается в ее двойной национальности: ее мать приехала из Швеции весте с семьёй ещё подростком, а потом вышла замуж за японца. Однако модель строит свою идентичность на разнообразии.

“Я японка и шведка одновременно. Не кто-то из них по отдельности, а смешение этих двух натур. В Токио я получила образование американского типа, так что во мне есть и частичка США. Нельзя сказать, что я из какого-то определенного места”.

Юки заметила первые проблески седины в ее волосах, когда ей было далеко за 30, и признает, что поводом для радости это открытие не было. К сорока пяти годам она уже устала тратить деньги и драгоценные часы на походы по салонам.

Она поняла, что крашеные волосы не сочетаются с ее лицом. Из-за них она начинала носить одежду, подходившую к ненатуральному цвету, и в результате весь ее имидж становился фальшивым и неестественным. В конце концов вместо того, чтобы искать средство против седины, она решила просто принять ее с гордостью.

“Стоило мне отставить в сторону краску и перестать скрывать натуральный цвет, как это стало признаком стиля. Некоторые пытались предупредить меня: “Это состарит тебя лет на 10”, но мне было абсолютно все равно”.

Люди принимают свою седину по разным причинам: кто-то обладает смелостью, кто-то готов бросить вызов обществу, кому-то неприятны токсины в краске для волос, а кто-то просто устает от постоянной борьбы с отросшими корнями.

Седина все ещё считается запретом для японок, особенно в возрасте до 60 и в сфере бизнеса. Но Юки не собирается подчиняться воле большинства. Вместо этого она принимает ход времени таким, какой он есть – с морщинками, серебряными прядями и прочим.

С того момента, как Юки решила не скрывать снег времени, прошло 20 лет, и вместо того, чтобы тратить эти годы на визиты к парикмахерам, она посвятила это время поиску гармонии с собственным возрастом как внутри, так и снаружи. Радостно и то, что ее муж, автогонщик и актер Коити Иваки, без ума от ее серебристых волос. Он и сам постепенно седеет, что только прибавляет ему шарма.

“Нам повезло: мы начали седеть примерно одновременно. Вместе мы выглядим прекрасно” – говорит Юки.

Возможно, теперь седина считается допустимой и даже украшающей женщину, но где же истоки этого тренда?

“Я думаю, что люди моего поколения тоже хотели переписать идеалы красоты. Речь не просто о натуральном цвете. Мы думаем о том, сколько времени в этом мире нам осталось, и как бы было лучше его провести. Мы хотим жить комфортно, одеваться удобно, вести себя естественно и быть с теми, с кем нам приятно быть”.

Выбор Юки встретил с одобрением не только ее муж. СМИ и блогеры тоже отнеслись к идее с энтузиазмом. Седина в последнее время стала набирать популярность, и знаменитости – такие, как Ариана Гранде и Леди Гага - тоже могут похвастаться серебряными локонами.

В Японии, даже больше, чем в других странах, женщины с возрастом обращаются к более консервативной стороне жизни. Но феномен Юки показывает всему миру, что стиль зависит от личной системы ценностей гораздо больше, чем от возраста.

“Принимайте старость с распростертыми объятиями, не бойтесь ее” – таков совет Юки. Для неё седина – это просто дружеское напоминание о том, что люди, как и вино, с возрастом становятся только лучше. Это не признак того, что пора сдаваться.

Источник: japantimes.co.jp

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