Когда приходит старость – и как бы её встретить во всеоружии?

Чуть больше половины россиян думают, что интересно прожитая жизнь может стать отличным подспорьем в старости. 37% наших соотечественников придерживаются мнения, что пенсионерам гораздо комфортнее жить с накопленными сбережениями. Сотрудники ВЦИК решили узнать у россиян, как они относятся к старости.

И так уж получилось, что немногие боятся наступления пожилого возраста. Преклонные года страшат лишь четверть респондентов, а 73% опрошенных не тревожатся по этому поводу, передаёт «Газета.ру».

Тем не менее минусы у старости есть. Среди них россияне отметили ухудшение здоровья (34%), одиночество (20%) и достаточно актуальную сегодня проблему – небольшой размер пенсий (33%).

О продлении молодости наши соотечественники тоже не забыли. Отдалить старость им помогает здоровый образ жизни, такого мнения придерживаются 25% опрошенных. Любимая работа оказалась на втором месте с 17%, а материальное благополучие на третьем – 15%. Правильное питание, которое, казалось бы, должно идти рука об руку со здоровым образом жизни, опустилось на последнее место с 10% голосов.

Специалисты также решили узнать о том, как люди старше 60 лет проводят свой досуг. Почти половина опрошенных (49%) предпочитает отдыхать на дачном участке. Просмотр телепередач тоже оказался достаточно популярным занятием, так ответил 41% респондентов.

Пожилые люди, помимо всего прочего, показали свою любовь к природе – прогулками на свежем воздухе занимаются 26% пенсионеров. Чтение газет и журналов совсем немного отстало от этого показателя и привлекло 22% опрошенных. При этом среди людей старшего возраста оказалось немало тех, кто проводит своё свободное время в интернете – целых 19% респондентов признались в своей любви к всемирной паутине.

А вот радость старшему поколению приносит простое общение с друзьями и близкими – 87% опрошенных ответили именно так. Наличию большого количества свободного времени радуются 79% пенсионеров. Возможность проявлять свои творческие способности занимает умы старшего поколения не особо меньше – это приносит радость для 64% россиян. Сюда же можно отнести их любовь к профессиональной самореализации, которая получила 61% голосов.

Сотрудники ВЦИОМ также задали россиянам достаточно неоднозначный вопрос: когда начинается старость? Ответы оказались разношёрстными. Треть опрошенных (32%) считает, что пожилой возраст наступает в 50-59 лет. Вторая треть (31%) отметила, что старение начинается только в 60-69 лет.

Более оптимистичными в этом вопросе оказались 16% россиян, которые уверенные в том, что старость приходит лишь в 70-79 лет. Около 6% думают, что преклонный возраст начинается только после 80 лет. А для 4% опрошенных старость оказалась гораздо ближе – по их мнению, она наступает в 40-49 лет.

Социологи подсчитали, что в среднем граница, после которой начинается старение, по мнению россиян, находится после 63 лет. Но самое интересное то, что среди опрошенных оказался незначительный 1% людей, которые поставили возраст наступления старости даже раньше 40 лет!

И, как ни странно, они оказались ближе всех остальных к истине. По крайней мере, если судить по исследованию американских специалистов 2017 года. Сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предположили, что человеческий организм начинает стареть в 39 лет.

Ведь именно в этом возрасте наше тело перестаёт вырабатывать достаточное количество вещества миелина, которое отвечает за защиту нейронов и приводит в порядок работу головного мозга.

Защитная оболочка нашего мозга постоянно регенерирует, но начиная с 39 лет, она всё хуже и хуже справляется с этой функцией. Учёные выяснили это, проанализировав мужчин в возрасте от 23 до 80 лет.

Участники исследования испытывали свои моторные навыки, в то время как специальные устройства замеряли количество миелина в их организме. Оказалось, что 39-летним сложнее справляться с некоторыми заданиями. Так, им было тяжело концентрироваться во время быстрых постукиваний по столу. Измерительные приборы показали снижение объёма миелина в организме участников именно в момент проведения этого теста.

Подобные эксперименты помогли исследователям прийти к выводу, что уменьшение концентрации миелина с 39-летнего возраста плохо влияет на умственные и физические показатели человека – и со временем ситуация только усугубляется.

Информация, полученная в ходе этих исследований, может помочь в борьбе со старением организма и эффективным предотвращением развития заболеваний, которые настигают людей в пожилом возрасте, таких как болезнь Альцгеймера.

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