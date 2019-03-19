Игорь Верник стал виновником своих разводов с женами

Недавно Игорь Верник рассказал о своей личной жизни. Впервые он женился в 22 года на Маргарите, у которой уже был сын. Он всегда хотел создать такую семью как у его родителей. Они очень любили друг друга и были примером для своих детей. Однако у Игоря так не получилось стать примерным семьянином...

Он признает: первый брак распался по его вине. Он строил карьеру и думал только об этом. Чтобы ни на что не отвлекаться, он заставил жену сделать несколько абортов, а она 6 лет терпела его запреты. Несмотря на сильные чувства, они расстались. Сейчас он жалеет, что у них нет совместных детей. После развода он чувствовал себя очень одиноким, хоть и стал наконец-то популярным.

В конце 90-х ему всё же посчастливилось познакомиться с Марией. Они случайно несколько раз встретились в магазине и Верник пригласил её в кафе, а через некоторое время пара стала жить вместе. Мужчина был просто счастлив, когда у них родился сын, но официально они расписались ещё только через год. Популярность Игоря становилась больше, ему приходилось много работать и редко бывать дома. Супруга не смогла долго терпеть одиночество и через шесть лет они развелись. Он ещё долго надеялся на примирение и восстановление семьи, но Мария навсегда разорвала с ним отношения.

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Сейчас Верник с удовольствием общается с сыном, и они даже вместе выступают. Недавно мужчина поселил у себя и отца, который с трудом пережил утрату супруги, прожив с ней 51 год. Она долго болела, но все надеялись на лучшее. Это стало потрясением для семьи, поэтому они сплотилась и много общаются друг с другом, чтобы легче пережить трагедию.

Игорь Верник не рассказывает о своих нынешних романах, хотя постоянно ходят слухи о его отношениях со многими известными женщинами. Однако он признаётся, что женится только по любви. Надеемся, что он всё же встретит свою единственную?

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