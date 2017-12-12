Госдума сэкономила на досрочных пенсиях педагогов

И на 30 процентов повысила пенсии прокурорам и следователям.

Ещё в советское время специальные исследования показали, что педагогическая работа – одна из самых напряжённых. Высокая психологическая нагрузка существенно подрывает здоровье учителей, поэтому государство (тогда – социалистическое) предоставило им право на досрочное назначение пенсии. Такое право возникает у тех, кто имеет за плечами 25 лет педагогического стажа.

Однако практика последних лет говорит о том, что тысячи педагогов это «право имеют» только на бумаге. Многие лишены возможности получить досрочную пенсию, потому что государство ввело казуистическое ограничение на её назначение. С предложением снять эти ограничения выступила фракция КПРФ в Госдуме.

Досрочная пенсия педагогам

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Формально федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» гарантирует досрочную пенсию педагогам, но по факту – это не так, считают депутаты КПРФ, поскольку в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании» к понятию «образовательное учреждение» добавили понятие «образовательная организация». В результате те, кто работает в учреждениях, право на досрочную пенсию сохранили, а те, кто в организациях, этого права фактически лишились.

– В итоге часть педагогических работников досрочную пенсию и право на неё потеряли, – констатировал депутат Госдумы Олег Смолин на одном из заседаний парламента осенью 2017 года. – Причём это относится не только к частным образовательным организациям, но и к части государственных. Например, в Тюменской области несколько лет назад большинство дошкольных учреждений было превращено в автономные некоммерческие организации – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

По словам депутата, характер педагогического труда никак не зависит от того, в какой организационно-правовой форме существует организация, в которой педагог работает. Педагог, он и есть педагог – от того, что школу или детский сад назвали организацией, например автономной некоммерческой, для него ничего не поменялось, и для ребёнка тоже.

Многие думают, что частные школы и детские сады существуют только для богатых – это не так, считает депутат. Есть частные школы, которые содержатся за счёт благотворителей, хотя их и немного. Есть частные школы, в которых обучаются дети с инвалидностью. Поражать в правах педагогов этих организаций несправедливо, уверен представитель КПРФ.

– Педагогическая работа – это работа особого рода, от неё зависит наш будущий человеческий потенциал, поэтому мы считаем, что люди, которые занимаются педагогической работой, должны иметь равные права на досрочное назначение пенсии, – подытожил своё выступление Олег Смолин.

Депутат от «Единой России» Ольга Павлова возразила, что эта проблема уже урегулирована существующей нормативно-правовой базой, законодательством, постановлением правительства и приказами Минтруда России об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в разных образовательных организациях.

– Мнение, что формально вопрос урегулирован, не имеет отношения к действительности, – настаивал Смолин, – поскольку продолжают обращаться педагогические работники, в отношении которых ещё недавно судами признавалось их право на досрочную пенсию, а теперь не признаётся из-за изменения названия, а название ведь поменяли не сами, а потому, что этого требует закон «Об образовании».

Коллегу по фракции поддержала депутат-коммунист Вера Ганзя. По её словам, из-за бюрократических препон, вызванных сменой названий места работы, многие педагоги «оказались за бортом» и сегодня лишены льгот, которые они по праву должны иметь.

О том, что проблемы с назначением досрочной пенсии педагогам существуют, говорят и финансовые расчёты. Если правовая игра слов в «организации» и «учреждения» в законе будет отменена, то для назначения досрочной пенсии работникам образования, по подсчётам коммунистов, понадобится ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5 млрд рублей в год. Столько сейчас экономят на педагогах с 25 летним стажем, лишая их честно заработанной льготной пенсии.

Однако депутаты «Единой России» своим большинством в Госдуме отклонили инициативу коммунистов отказаться от словесных препон при назначении досрочной пенсии педагогическим работникам... Такое нынче право – казуистическое.

Та же самая Госдума вскоре после того, как отклонила законопроект по досрочной пенсии педагогам, приняла закон, повышающий на 30 процентов пенсии бывших прокуроров и следователей Следственного комитета с 1 февраля 2018 года.

В новом году на повышение прокурорских пенсий из российской казны выделят 2,5 млрд рублей, а в последующем будут давать по 3 млрд рублей ежегодно. Деньги, как заверил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, на это дело в бюджете есть.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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