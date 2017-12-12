Госдума сэкономила на досрочных пенсиях педагогов

И на 30 процентов повысила пенсии прокурорам и следователям.
Ещё в советское время специальные исследования показали, что педагогическая работа – одна из самых напряжённых. Высокая психологическая нагрузка существенно подрывает здоровье учителей, поэтому государство (тогда – социалистическое) предоставило им право на досрочное назначение пенсии. Такое право возникает у тех, кто имеет за плечами 25 лет педагогического стажа.
Однако практика последних лет говорит о том, что тысячи педагогов это «право имеют» только на бумаге. Многие лишены возможности получить досрочную пенсию, потому что государство ввело казуистическое ограничение на её назначение. С предложением снять эти ограничения выступила фракция КПРФ в Госдуме.
Досрочная пенсия педагогам
Пенсии в 2018 году, повышение, последние новости вчера из думы
Формально федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» гарантирует досрочную пенсию педагогам, но по факту – это не так, считают депутаты КПРФ, поскольку в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании» к понятию «образовательное учреждение» добавили понятие «образовательная организация». В результате те, кто работает в учреждениях, право на досрочную пенсию сохранили, а те, кто в организациях, этого права фактически лишились.
– В итоге часть педагогических работников досрочную пенсию и право на неё потеряли, – констатировал депутат Госдумы Олег Смолин на одном из заседаний парламента осенью 2017 года. – Причём это относится не только к частным образовательным организациям, но и к части государственных. Например, в Тюменской области несколько лет назад большинство дошкольных учреждений было превращено в автономные некоммерческие организации – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
По словам депутата, характер педагогического труда никак не зависит от того, в какой организационно-правовой форме существует организация, в которой педагог работает. Педагог, он и есть педагог – от того, что школу или детский сад назвали организацией, например автономной некоммерческой, для него ничего не поменялось, и для ребёнка тоже.
Многие думают, что частные школы и детские сады существуют только для богатых – это не так, считает депутат. Есть частные школы, которые содержатся за счёт благотворителей, хотя их и немного. Есть частные школы, в которых обучаются дети с инвалидностью. Поражать в правах педагогов этих организаций несправедливо, уверен представитель КПРФ.
– Педагогическая работа – это работа особого рода, от неё зависит наш будущий человеческий потенциал, поэтому мы считаем, что люди, которые занимаются педагогической работой, должны иметь равные права на досрочное назначение пенсии, – подытожил своё выступление Олег Смолин.
Депутат от «Единой России» Ольга Павлова возразила, что эта проблема уже урегулирована существующей нормативно-правовой базой, законодательством, постановлением правительства и приказами Минтруда России об установлении тождественности профессиональной деятельности, выполняемой в разных образовательных организациях.
– Мнение, что формально вопрос урегулирован, не имеет отношения к действительности, – настаивал Смолин, – поскольку продолжают обращаться педагогические работники, в отношении которых ещё недавно судами признавалось их право на досрочную пенсию, а теперь не признаётся из-за изменения названия, а название ведь поменяли не сами, а потому, что этого требует закон «Об образовании».
Коллегу по фракции поддержала депутат-коммунист Вера Ганзя. По её словам, из-за бюрократических препон, вызванных сменой названий места работы, многие педагоги «оказались за бортом» и сегодня лишены льгот, которые они по праву должны иметь.
О том, что проблемы с назначением досрочной пенсии педагогам существуют, говорят и финансовые расчёты. Если правовая игра слов в «организации» и «учреждения» в законе будет отменена, то для назначения досрочной пенсии работникам образования, по подсчётам коммунистов, понадобится ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5 млрд рублей в год. Столько сейчас экономят на педагогах с 25 летним стажем, лишая их честно заработанной льготной пенсии.
Однако депутаты «Единой России» своим большинством в Госдуме отклонили инициативу коммунистов отказаться от словесных препон при назначении досрочной пенсии педагогическим работникам... Такое нынче право – казуистическое.
Та же самая Госдума вскоре после того, как отклонила законопроект по досрочной пенсии педагогам, приняла закон, повышающий на 30 процентов пенсии бывших прокуроров и следователей Следственного комитета с 1 февраля 2018 года.
В новом году на повышение прокурорских пенсий из российской казны выделят 2,5 млрд рублей, а в последующем будут давать по 3 млрд рублей ежегодно. Деньги, как заверил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, на это дело в бюджете есть.
Читайте также:
Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru
Ещё полезное:
√ Пенсия по старости: как оформить без потерь
√ Полный список наград для получения звания ветерана труда
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.