Елена Проклова рассказала о своих романах с известными актёрами

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На днях 65-летняя актриса Елена Проклова посетила программу “Звёзды сошлись”, где рассказала о своём романе с Олегом Табаковым. Проклова всегда была видной девушкой, и за ней ухаживало много мужчин, в том числе Андрей Миронов, Олег Янковский, Михай Волонтир. А так как она была не замужем, то часто меняла ухажеров.
С Олегом Табаковым они впервые встретились на съёмках киноленты “Гори, гори, моя звезда”. Тогда Елене было всего 15 лет, но это не помешало актёру сразу же влюбится в неё. Однако их отношения начались только через 5 лет, когда ей исполнилось 20, а ему 36 лет. Вскоре он попросил руки девушки, предварительно получив согласие её родителей. Елена не захотела выходить за мужчину намного старше себя, поэтому отказала. Кроме того, она не понимала как Олег Павлович мог бросить жену и детей из-за неё. Такой поступок не укладывался у неё в голове, и в итоге Проклова сама ушла от Олега Табакова.
Вдовы названных Прокловой актёров возмущены такими признаниями женщины и не верят её словам. Супруга Михая Волонтира и вовсе заявила, что Елена была влюблена в её мужа, но он никогда не отвечал ей взаимностью.
Бывших любовников Елены Прокловой уже нет в живых, поэтому подобные признания не имеют смысла. Многие просто не понимают зачем ворошить прошлое и поливать грязью память о любимых актёрах.
После таких признаний Проклова попросила прощения у всех жён, с чьими мужьями она крутила романы. Пока только вдова Миронова сказала, что уже давно не держит зла на Елену за связь с мужем. Другие же не верят Елене или просто не хотят выносить сор из избы.
По мнению многих, было бы честнее вообще молчать о своих романах с женатыми мужчинами, даже если таковые были. Своим признанием Проклова выставила себя в неприглядном свете и причинила боль многим людям. А что об этом думаете вы?
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