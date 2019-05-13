Блогер Ольга: отлично кулинарит, вяжет и шьет и дает очень дельные бытовые советы

Есть среди блогеров старшего поколения настоящие хозяюшки, искусные кулинарки и мастерицы домоводства. К таким можно отнести и Ольгу Папсуеву.

Ее канал действует на видеохостинге YouTube. Здесь пенсионерка рассказывает зрителям, как можно приготовить что-нибудь вкусненькое, как красиво украсить дом, дает простые и дельные советы, которыми действительно не грех воспользоваться в быту. Сама она в описании своего видеодетища также пояснила: "Чем живу, о том снимаю". Так чем же наполнена жизнь пенсионерка Ольги? Сейчас узнаем.

Сразу в глаза бросаются видео со всевозможными премудростями. Например, как удалить кутикулу без ножниц в домашних условиях, как растянуть туфли, которые жмут, как очистить посуду из нержавейки от нагара, как убрать затхлый запах в шкафу, как ухаживать за полированной мебелью, как отмыть до блеска микроволновку и другие. Актуальное для грядущего теплого периода - как защититься от клещей в лесу. Подцепить коварного кровососа, конечно, никто не хочет, поэтому посмотрим ролик Ольги повнимательнее, что же предлагает она.

Оказывается блогер использует для защиты себя и своей семьи гвоздичное масло и известную мазь-бальзам "Звездочку". Ольга показала, как она маслом обрабатывает обувь, сделала акцент на том, что субстанция имеет резкий запах и лучше применять ее подальше от лица. Затем очередь дошла до "Звездочки", нужные манипуляции были проведены и с ней. Плюс пенсионерка показала, как эффективно использовать в борьбе против клещей одежду. Например, гачи трико стоит заправить в носки.

Есть у Ольги ролики на канале про эпидемию кори в Киеве, выборы в Украине, кандидатов в президенты, увеличение пенсии на 1000 гривен. Напрашивается легкий вывод о месте проживания известного блогера.

Не стесняясь, будучи абсолютно понятной, не зажатой и естественной, в видео пенсионерка делится секретами красоты. Например, у нее сняты влоги о том, как стать красивой без косметики за 5 минут, как избавиться от волос на лице в домашних условиях, об отличной маске для волос и т.д.

Конечно, как каждой хорошей хозяйке, Ольге есть что рассказать зрителям в части приготовления блюд. Вот здесь можно посмотреть, как вкусно приготовить курицу в духовке целиком.

А тут дан рецепт вкуснейших блинчиков с яблоками.

Есть съемки, посвященные холодцу, секретам приготовления чипсов на сковородке, маринованной капусте со свеклой и т.д. Любителям вкусно готовить можно будет полюбопытствовать и перенять какой-то опыт.

А здесь нашелся, наверное, своего рода эксклюзив. Ольга показывала уникальное изобретение - слюнявчик для семечек. Стоит и нам посмотреть.

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Оказался шутливый ролик, как под слюнявчик можно использовать банальный пакет. Героиня смеялась сама, смеялся человек, ведущий съемку пенсионерки, стало весело от этого видео и нам.

Также интересы блогера обширно распространяются на рукоделие. Вот лишь несколько тем: как вышивать на простой швейной машинке, как красиво зашить дырку на коленке, как сшить летние брюки за 5 минут и другие.

Рассказывает Ольга также о разных жизненных ситуациях: о своем отдыхе, воспитании и развитии ребенка, подарках мужа, гипертоническом кризе, распознавании фальшивых лекарств и еще о многом другом.

Жизнь простого человека, с обычными радостями и проблемами, праздниками и буднями оказалась интересна аудитории. Как показывает статистика видеохостинга, блог Ольги Папсуевой популярен у более чем 613 тысяч человек. И так как канал продолжает действовать, то это, наверное, не предел.

А вы не хотели бы подобной славы? Смогли бы без прикрас рассказывать о собственной жизни?

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