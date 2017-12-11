А вы уже заплатили налог на пенсию?

Пенсии не облагаются налогом, но, оказывается, не всегда. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался – когда. Случай настолько исключительный, что напоминать о нём приходится даже налоговикам.

Налог на пенсию

Будет ли налог на пенсию? Так он уже есть! Фото pixabay.com

Осенью этого года Министерство финансов РФ направило в Федеральную налоговую службу письмо, в котором разъяснялось, в каких случаях с пенсии должен взыскиваться НДФЛ (подоходный налог 13 процентов).

Само по себе появление такого циркуляра представляется странным, потому что налоговики руководствуются законодательством, а не межведомственной перепиской, по крайней мере, мы так думаем.

В законах чётко и ясно сказано – кто платит налог, почему и сколько. Зачем понадобилось ещё и указующее письмо – загадка. В нём перечисляются положения Налогового кодекса в части взимания налога с досрочной негосударственной пенсии.

На основании этого минфиновского письма ФНС России в свою очередь подготовило своё письмо для нижестоящих налоговых органов от 19.10.2017 №ГД-4-11/21178 «О налогообложении сумм по договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения» с пометкой «для сведения». Вероятно для тех сотрудников, кто находится в неведении относительно прописных истин налогового законодательства.

Согласно законодательству, к которому идёт отсылка в письме, НДФЛ взимается с досрочной негосударственной пенсии в том случае, если договор с негосударственным пенсионным фондом на досрочное негосударственное пенсионное обеспечение работника был заключен не самим работником (будущим получателем досрочной пенсии), а работодателем.

Соответственно пенсионные взносы за работника и в пользу работника осуществлялись не за счёт средств самого работника, а работодателем за счёт средств работодателя.

Редкое явление, но если оно имело место быть, то при наступлении права на досрочную негосударственную пенсию гражданин (за кого в своё время пенсионные взносы платил работодатель), будет получать пенсию за вычетом НДФЛ.

При ежемесячной пенсии в 10 000 рублей такому пенсионеру на руки выдадут 8700 рублей. Непосредственно самому пенсионеру налоги платить не надо – за него это делает негосударственный пенсионный фонд, который выплачивает пенсию.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



Публикуем письмо Минфина с разъяснениями по налогообложению досрочной негосударственной пенсии

Министерство финансов Российской Федерации

Письмо от 27 сентября 2017 г. N 03-04-07/63552

«Обложение налогом на доходы физических лиц сумм по договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения»

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц сумм по договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

В статье 213.1 Кодекса определены особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон N 75-ФЗ) досрочное негосударственное пенсионное обеспечение - вид негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого по пенсионным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным условием которых является выплата негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", в связи с занятостью на определенных работах на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными и (или) опасными.

Таким образом, досрочное негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется в соответствии с договором досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, который является одним из видов пенсионного договора.

Согласно пункту 1 статьи 36.34 Федерального закона N 75-ФЗ при досрочном негосударственном пенсионном обеспечении пенсионные взносы уплачиваются работодателем в пользу работников за счет средств работодателя.

Пунктом 1 статьи 213.1 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемым с негосударственными пенсионными фондами, не учитываются суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами.

Статьей 41 Кодекса определено, что доходом является экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 213.1 Кодекса суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по таким договорам, учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, за исключением сумм, указанных в абзаце пятом пункта 1 указанной статьи.

Доходы в виде сумм пенсий, получаемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемым организациями и иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами, носят характер экономической выгоды для физических лиц, так как пенсионные взносы по таким договорам, дающим право на получение указанных пенсий, уплачивают за них работодатели.

В связи с тем, что договор досрочного негосударственного пенсионного обеспечения является одним из видов пенсионного договора, то в отношении определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по указанному договору в полной мере применяются положения статьи 213.1 Кодекса.

Директор Департамента

А.В.САЗАНОВ

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