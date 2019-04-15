"11-летняя мама" Валя Исаева родила третьего ребенка

История о том, что 11-летняя девочка забеременела и родила от 19-летнего выходца из Таджикистана Хабиба Патахонова прогремела на всю страну в 2005 году. С тех пор Валя и Хабиб не раз становились героями статей и телепередач, в том числе и на центральных каналах.

Сначала зрители гадали - сядет ли Хабиб в тюрьму за совращение несовершеннолетней? Однако парень отделался условным сроком, молодые поженились. Валя родила дочь Амину, а через несколько лет - сына Амира.



Несмотря на постоянное внимание и походы по ток-шоу, семья оказалась достаточно крепкой. А в начале апреля 2019 года Валя Исаева призналась журналистам, что недавно у них с Хабибом родился третий ребенок - сын Дамир.

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Кстати, режиссеры скандальных телепередач не смогли пройти мимо такого события. Валентине посыпались предложения вновь посетить студию и проверить на всю страну, кто является отцом младенца. Но на этот раз родители категорически отказались, поскольку больше не хотят превращать свою семейную жизнь в "мыльную оперу". Валя заверила, что в деньгах многодетное семейство не нуждается, у детей все есть, так что она спокойно может наслаждаться материнством, не делая из него шоу на потеху публике.