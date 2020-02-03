Заграничный кокос для нашей рассады - то, что надо 

Выращивание рассады и взрослых растений в этом чудо-субстрате набирает все большую популярность. Что же такое коко-грунт, и как его использовать?

В кокосовом субстрате можно выращивать любые растения

Что такое коко-грунт?

Коко-грунт – это субстрат из волокон кокосового ореха, в котором можно выращивать декоративнолистные или красивоцветущие растения, а также размножать различные виды домашних и садовых цветов. Применяют кокосовый субстрат в качестве заменителя почвы, торфа или питательного грунта. Он подходит для всех видов горшечных растений, а также иногда применяется для выращивания садовых цветов.

Коко-грунт на 100% является натуральным продуктом, поэтому его использование считается абсолютно безопасным. Продаваться коко-грунт может в спрессованных брикетах или дисках. Разницы между ними нет никакой, каждый цветовод выбирает ту форму, которая ему больше подходит.

Преимущества кокосового субстрата

▪ Растения, выращиваемые в коко-грунте, требуют более редкого полива, чем цветы, растущие в почве.

▪ Кокосовый субстрат сохраняет свою пористую структуру, даже когда он хорошо насыщен жидкостью. Это способствует активному росту растений, корни которых не "задыхаются" в почве, а наоборот, получают достаточное количество воздуха для нормального роста и развития.

▪ Несмотря на то, что коко-грунт впитывает много воды, от воздействия влаги материал не разрушается: долговечность кокосового субстрата – до 5 лет.

▪ Субстрат из кокосового волокна можно смешивать с почвой в разных пропорциях, что позволяет существенно улучшить ее структуру.

▪ Еще одно достоинство коко-грунта – постоянный и бессменный pH – около 6,0. Это способствует тому, что растения в субстрате из кокосового волокна правильно усваивают минеральные вещества.

Инструкция по применению коко-грунта

Чтобы превратить спрессованный коко-грунт в субстрат, его нужно залить водой. Инструкция по использованию обычно написана на упаковке. Если вы приобрели кокосовое волокно в брикете, то следует знать, что из 500 г волокна, замоченного в 3 л воды, получится 6-7 л субстрата. Исходя из этого можно высчитать, сколько потребуется коко-грунта для заполнения определенного количества емкостей.

С дисками ситуация обстоит проще: на 1 шайбу из кокосового волокна приходиться 0,5-1 л воды.

Волокно практически сразу начинает распрямляться и увеличиваться в размере. Уже через 15 минут из одного диска получается около 1 л субстрата. Его нужно хорошо перемешать – и можно использовать для посадки растений или посева семян. Если коко-грунт получился слишком жидкий, его можно слегка отжать или немного просушить перед использованием.

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На заметку!

Для того чтобы получить от выращивания растений в коко-грунте максимальный эффект, цветы рекомендуется подкармливать. Делать это нужно так же, как если бы они росли в обычной земле: количество подкормок зависит от потребностей каждого конкретного растения.

Источник: vk.com

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