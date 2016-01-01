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Яркий колеус: уход и выращивание
|По инф. vk.com
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Колеус иногда называют «кротон бедняка» из-за сходства с кротоном по яркости и гамме окраски. По красочности он может даже превосходить кротон, но стоит не в пример дешевле. Можно, конечно, купить готовое растение, хотя колеус очень легко вырастить из черенка или из семян. У него есть еще одно преимущество: он нетребователен, не то, что капризный кротон.
Колеус - для любителей ярких красок
Колеус, латинское — Coleus, народное — крапивка. Колеус — род многолетних вечнозеленых растений семейства губоцветных, объединяющий около 150 видов полукустарников и трав.
Растение из семейства губоцветных родом из тропической Африки и Азии. Это кустистое растение до 35 см высотой с четырехугольными сочными, почти прозрачными стеблями и бархатистыми листьями с окраской, богатой оттенками, и пильчатыми краями. У большинства форм листья похожи на крапивные. Главную привлекательность растения составляют листья, пестрые, с разнообразным сочетанием красного, желтого, зеленого, коричневого цветов, пятен и полос. Цветет колеус, вскидывая метелку с мелкими невзрачными цветками.
Как выращивать колеус
Местоположение: На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче, но от попадания прямых солнечных лучей его надо оберегать. Оптимальная температура летом 18° С, зимой — не ниже 12° С, так как в более прохладных помещениях растение может сбросить листья. Летом выносят на свежий воздух.
✔Освещение должно быть ярким (яркий свет).
✔Полив: Поливать необходимо мягкой водой, летом опрыскивать. Зимой почва должна быть лишь слегка влажной.
✔Влажность воздуха: умеренная.
✔Пересадка: Пересаживают колеус весной после обрезки стеблей.
✔Почва: Рекомендуемая почвенная смесь: колеус не требователен к почве, подойдет любая питательная смесь. В период роста нуждается в регулярных подкормках 1 раз в неделю комплексными минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений.
✔Размножение: колеусы размножают семенами и преимущественно черенками, во избежание расщепления и утраты декоративности листьев.
Семена мелкие (в 1 г 3500 шт.), их высевают в феврале—марте—апреле в плошки и сверху присыпают песком. Содержат при температуре 20—22°C. Всходы появляются на 14—18-й день. Сеянцы пикируют в плошки или в ящики на расстоянии 2 x 2 см. Состав земли следующий: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., дерновая — 1 ч., песок — 1 ч. В фазе 1—2 пары листьев растения высаживают в 7-сантиметровые горшки по 1 экз. Состав земли тот же. Через месяц их переваливают в 9— 11-сантиметровые горшки. Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени зависит интенсивность окраски листьев. Молодые растения прищипывают в целях ветвления. Через 5—6 месяцев растения становятся значимыми для декорирования помещений.
К черенкованию растений приступают в феврале (черенкуют до мая). Черенки высаживают в разводочные ящики или непосредственно на стеллаж, в песок. Укоренение происходит в течение 8—12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для пикировки. В целях получения разветвленных растений прищипывают верхушку побегов. В уходе за растениями обеспечиваются полив, проветривание, температура 16—18°C, светлое, можно в меру солнечное, местоположение (при значительной солнечной инсоляции наблюдается закручивание краев пластинки и обесцвечивание окраски листа; обесцвечивание наблюдается при высокой температуре ночью и низкой днем). Колеусы отличаются интенсивным ростом — в течение 3 месяцев это разветвленные растения с крупными листьями. Затем дается перевалка в 11-сантиметровые горшки.
Болезни и вредители колеуса
При недостаточном поливе, особенно летом, могут опадать листья. При избытке воды листья также могут опадать. При недостатке света растения вытягиваются.
Повреждается: паутинным клещом, тлей, белокрылкой.
Источник: vk.com