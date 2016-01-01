Яркий колеус: уход и выращивание

Колеус иногда называют «кротон бедняка» из-за сходства с кротоном по яркости и гамме окраски. По красочности он может даже превосходить кротон, но стоит не в пример дешевле. Можно, конечно, купить готовое растение, хотя колеус очень легко вырастить из черенка или из семян. У него есть еще одно преимущество: он нетребователен, не то, что капризный кротон.

Колеус - для любителей ярких красок

Колеус, латинское — Coleus, народное — крапивка. Колеус — род многолетних вечнозеленых растений семейства губоцветных, объединяющий около 150 видов полукустарников и трав.

Растение из семейства губоцветных родом из тропической Африки и Азии. Это кустистое растение до 35 см высотой с четырехугольными сочными, почти прозрачными стеблями и бархатистыми листьями с окраской, богатой оттенками, и пильчатыми краями. У большинства форм листья похожи на крапивные. Главную привлекательность растения составляют листья, пестрые, с разнообразным сочетанием красного, желтого, зеленого, коричневого цветов, пятен и полос. Цветет колеус, вскидывая метелку с мелкими невзрачными цветками.

Как выращивать колеус

Местоположение: На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче, но от попадания прямых солнечных лучей его надо оберегать. Оптимальная температура летом 18° С, зимой — не ниже 12° С, так как в более прохладных помещениях растение может сбросить листья. Летом выносят на свежий воздух.

✔Освещение должно быть ярким (яркий свет).

✔Полив: Поливать необходимо мягкой водой, летом опрыскивать. Зимой почва должна быть лишь слегка влажной.

✔Влажность воздуха: умеренная.

✔Пересадка: Пересаживают колеус весной после обрезки стеблей.

✔Почва: Рекомендуемая почвенная смесь: колеус не требователен к почве, подойдет любая питательная смесь. В период роста нуждается в регулярных подкормках 1 раз в неделю комплексными минеральными удобрениями для декоративно-лиственных растений.

✔Размножение: колеусы размножают семенами и преимущественно черенками, во избежание расщепления и утраты декоративности листьев.

Семена мелкие (в 1 г 3500 шт.), их высевают в феврале—марте—апреле в плошки и сверху присыпают песком. Содержат при температуре 20—22°C. Всходы появляются на 14—18-й день. Сеянцы пикируют в плошки или в ящики на расстоянии 2 x 2 см. Состав земли следующий: листовая — 1 ч., торфяная — 1 ч., дерновая — 1 ч., песок — 1 ч. В фазе 1—2 пары листьев растения высаживают в 7-сантиметровые горшки по 1 экз. Состав земли тот же. Через месяц их переваливают в 9— 11-сантиметровые горшки. Основной уход за растениями состоит в поливе, содержании их в освещенном месте, так как от освещения (солнечные лучи) в значительной степени зависит интенсивность окраски листьев. Молодые растения прищипывают в целях ветвления. Через 5—6 месяцев растения становятся значимыми для декорирования помещений.

К черенкованию растений приступают в феврале (черенкуют до мая). Черенки высаживают в разводочные ящики или непосредственно на стеллаж, в песок. Укоренение происходит в течение 8—12 дней. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки. Состав земли тот же, что и для пикировки. В целях получения разветвленных растений прищипывают верхушку побегов. В уходе за растениями обеспечиваются полив, проветривание, температура 16—18°C, светлое, можно в меру солнечное, местоположение (при значительной солнечной инсоляции наблюдается закручивание краев пластинки и обесцвечивание окраски листа; обесцвечивание наблюдается при высокой температуре ночью и низкой днем). Колеусы отличаются интенсивным ростом — в течение 3 месяцев это разветвленные растения с крупными листьями. Затем дается перевалка в 11-сантиметровые горшки.

Болезни и вредители колеуса



Возможные трудности: Если растение молодое, недостаток света и несвоевременная прищипка приводят к оголению стеблей снизу. Для взрослых растений это закономерное явление. На слишком ярком свету происходит обесцвечивание листвы.

При недостаточном поливе, особенно летом, могут опадать листья. При избытке воды листья также могут опадать. При недостатке света растения вытягиваются.

Повреждается: паутинным клещом, тлей, белокрылкой.

Источник: vk.com

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