ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Вредители лука и как с ними справиться
По инф. gazetasadovod.ru   
23 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

luk3

Иногда садоводы замечают, что на листьях лука появились пятна, а верхушки начали засыхать. Что это такое?

Вредители лука и как с ними справиться

Луковый трипс зимует на луковице, а потом вредит после высадки лука в грядку

Скорее всего, ваш лук оказался поражен табачным (луковым) трипсом. Клещ светло-желтой или коричневой окраски, с тонким удлиненным телом (0,8-0,9 мм), зимует под сухими чешуями луковиц. На луке-севке, который хранится обычно при температуре около 18 оС, трипсы питаются и размножаются в течение всей зимы. Продолжают вредить трипсы и после высадки лука. Поселяются они в пазухах листьев, высасывая сок из растений. На листьях поврежденных растений появляются беловатые серебристые пятна, которые при сильном поражении почти сливаются. Листья искривляются, желтеют и засыхают, начиная с верхушки.

Вредят трипсы и на семенниках, в соцветиях лука. Соцветия густо заселенные клещами, засыхают или же дают щуплые семена низкой всхожести.

Во время хранения лука чаще перебирайте его, удаляйте загнившие и усыхающие луковицы. Хорошо просушенный после уборки лук следовало бы прогреть при температуре 35...37 оС в течение 5 суток, севок – 6-10 ч, постепенно поднимая температуру до 40 оС. Севок перед закладкой на хранение нужно опудрить мелом (20 г на 1 кг лука).

Поврежденный клещами севок перед посадкой надо 10 мин прогреть в горячей (45 оС) воде, затем охладить в воде холодной.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Древнейший овощ: интересные факты об обычном луке
    luk2 В народе бытует множество пословиц и поговорок об этом чудодейственном овоще - луке. А появился он, как это ни удивительно, в горах Туркмении, где мало влаги и слой земли невелик. Однако благодаря большому количеству тонких корней и "палью" из сухих чешуек лук сумел побороть засуху.
  • Творчество из цемента
    Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.
  • Диффенбахия - яркая, но опасная
    diffenbahia Диффенбахия — это декоративное комнатное растение, которое довольно часто можно встретить в жилых домах или в офисных помещениях, поскольку оно является отличным элементом декора любого интерьера. Однако, этот цветок отнюдь не безобидный.
  • А ваши кактусы цветут?
    kaktusi Семь условий для цветения кактусов.
  • Подушка-сова с карманом
      Яркая, мягкая и функциональная подушка-сова наверняка понравится ребенку, ведь с ней можно играть, спать и даже использовать для хранения телефона, пульта или карандашей. Чтобы сшить такую подушку понадобится три, сочетающихся по цвету и дизайну вида хлопка, флизелин, синтепон или холлофайбер, фетр, деревянные пуговицы, а также ножницы, карандаш, линейка и швейная машинка.
  • Что нужно папоротнику-долгожителю? Влажность и тепло
    poliv1 Почему у папоротника сохнут листья?
  • Стильные сумочки из трикотажной пряжи
    Вяжем модные трикотажные сумки.
  • Один из способов проращивания картофеля
    kartoshka Для ускорения всходов и получения урожая посевной картофель можно прорастить во влажной среде.
  • Швейные лайфхаки
      Берем на заметку
  • Выращиваем фикус Бенджамина
    fikus Фикус Бенджамина (лат. Ficus benjamina) – комнатное растение рода Фикусов. Родина данного вида фикуса – Индия, Восточная Азия, северная Австралия, Китай.
  • Как сшить платье из рубашки
    Вы узнаете простой и быстрый способ превращения ненужной рубашки в симпатичное платьице.
  • Комнатные цветы для красоты и пользы
    Комнатные цветы для красоты и пользы Почти каждый держит у себя в доме цветы, это не просто так. Комнатные растения способны на разные вещи: наполняют воздух кислородом, делают его влажным, улучшают энергетику дома и людей в нем, влияют на психику и на здоровье человека. Цветы помогают сделать в доме атмосферу спокойствия, уюта, помогают сделать человека счастливым. Но за каждым живым организмом нужно следить. От состояния цветка зависит состояние человека.
  • Подарим фиалке вторую молодость
    fialka Комнатные фиалки приносят в жизнь радость и свет. Ведь не даром их любят и лелеют почти в каждом доме. Эти удивительные растения никого не оставляют равнодушными, особенно в период цветения.
  • Грядка для клубники из ПВХ трубы с системой прикорневого полива
    При отсутствии достаточной площади на участке под организацию грядок для выращивания клубники можно высадить ее в канализационную трубу с прорезанными окнами. Такой метод позволяет облегчить полив, прополку сорняков, а кроме этого размещать грядки где угодно, даже подвешивать на фасад здания, стены беседки, забор и т.д.
  • Заведите себе полезный цветочек. Он будет воздух очищать
    bambuk Выбирая растение для домашнего цветника, мы чаще всего ориентируемся на его внешний вид. А ведь есть цветы, которые, пусть и не так красивы, но способны улучшать микроклимат в помещении.
  • Как настелить линолеум на дощатый пол
      Настелить линолеум на деревянный пол сложнее, чем на бетонную стяжку. Доски могут «играть» и вибрировать, что создает определенные трудности с настилом нового полового покрытия. Но это не повод отказаться от ремонта. Чтобы устранить прогибание, сначала укладываются плиты ОСП или толстая фанера, а уже на них укладывается линолеум. Таким способом можно сделать пол в небольшом помещении, например, в кухне, маленькой спальне или прихожей.
  • Каждому овощу - свое место
    grydki Начинающие огородники часто спрашивают, какую площадь недо отвести под ту или иную культуру.
  • Органика на огороде: растениям только на пользу
    grydki Какие огородные культуры особенно хорошо отзываются на подкормку навозом?
  • Крепкая рассада - хороший урожай
    ogurec jelt Рассада огурцов сначала росла нормально, а потом начала чахнуть, а по краю листьев появилась бурая каемка. Чего не хватает рассаде? Д. Чегодаев
  • Болезни капустной рассады
    rassada Почему начинает гнить капустная рассада?

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 