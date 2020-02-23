Вредители лука и как с ними справиться

Иногда садоводы замечают, что на листьях лука появились пятна, а верхушки начали засыхать. Что это такое?
Луковый трипс зимует на луковице, а потом вредит после высадки лука в грядку
Скорее всего, ваш лук оказался поражен табачным (луковым) трипсом. Клещ светло-желтой или коричневой окраски, с тонким удлиненным телом (0,8-0,9 мм), зимует под сухими чешуями луковиц. На луке-севке, который хранится обычно при температуре около 18 оС, трипсы питаются и размножаются в течение всей зимы. Продолжают вредить трипсы и после высадки лука. Поселяются они в пазухах листьев, высасывая сок из растений. На листьях поврежденных растений появляются беловатые серебристые пятна, которые при сильном поражении почти сливаются. Листья искривляются, желтеют и засыхают, начиная с верхушки.
Вредят трипсы и на семенниках, в соцветиях лука. Соцветия густо заселенные клещами, засыхают или же дают щуплые семена низкой всхожести.
Во время хранения лука чаще перебирайте его, удаляйте загнившие и усыхающие луковицы. Хорошо просушенный после уборки лук следовало бы прогреть при температуре 35...37 оС в течение 5 суток, севок – 6-10 ч, постепенно поднимая температуру до 40 оС. Севок перед закладкой на хранение нужно опудрить мелом (20 г на 1 кг лука).
Поврежденный клещами севок перед посадкой надо 10 мин прогреть в горячей (45 оС) воде, затем охладить в воде холодной.
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