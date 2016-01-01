Вредитель косточковых культур - вишневая муха

Практически каждый садовод, на участке которого растет вишня, хотя бы однажды при сборе урожая обнаруживал ягоды с темными, загнивающими ямками и углублениями, а внутри таких плодов – светлых червячков длиной 5-7 мм. Это личинки вишневой мухи – злейшего врага косточковых культур.
Чего боится вишневая муха?
Личинки этого вредителя повреждают плоды вишни и черешни, а также абрикоса и жимолости, выедая их мякоть, в результате чего завязь загнивает и осыпается.
Вишневая муха распространена повсеместно, но особый вред наносит в южных регионах нашей страны, повреждая до 60-70% урожая.
Данный вредитель вылетает из своих зимних укрытий весной, в период цветения акации. Обычно в это время устанавливается теплая погода с отметками +17-19°.
Массовый лет мухи приходится на май и июнь, а в южных регионах продолжается вплоть до середины июля. Взрослая особь вишневой мухи имеет небольшой размер, достигая в длину всего 3-5 мм, но отличить ее несложно по темно-коричневому окрасу тельца, темно-желтым лапкам и четырем поперечным полоскам черного цвета, расположенных на прозрачных крылышках.
Спустя 1-2 недели после вылета самки начинают производить яйцекладку в плоды, причем выбирают для этой цели не только спелые, но еще совсем зеленые ягоды. Одна самка в период лета способна отложить до 150 яиц, при этом откладывая только 1 яйцо в 1 ягоду, поэтому вред от деятельности массово расплодившегося вредителя оценить нетрудно. Через неделю из яиц вылупляются личинки, которые активно начинают выгрызать мякоть плодов, засоряя их своими испражнениями. А спустя еще 2-3 недели они спускаются на землю, и окукливаются в почве на глубине 2-5 см. В следующем сезоне из каждой такой удачно перезимовавшей куколки выходит новая взрослая особь вишневой мухи.
Если садовод начнет борьбу с вредителем, а его соседи по даче будут бездействовать, то мероприятие вряд ли окажется эффективным. Однако заручившись поддержкой со стороны соседей, вполне реально полностью избавить свой сад от вишневой мухи или хотя бы свести к минимуму ущерб от ее вредоносной деятельности.
Куколки вишневой мухи зимуют в почве на небольшой глубине – максимум 7 см, а также имеют яркий желто-оранжевый окрас, по которому их несложно распознать. Поэтому хороший результат даст перекопка почвы в проекции кроны косточковых культур и ручной сбор куколок, проведенный ранней весной, до устойчивого потепления и начала лета мухи. Имеет смысл повторять перекопку в приствольных кругах растений на протяжении всего теплого времени года – это значительно сократит численность вредителя, собравшегося окуклиться и перезимовать в почве, а глубокая осенняя перекопка почвы закрепит результат.
Если вишневая муха распространена незначительно, в борьбе с ней могут помочь народные методы. С началом ее лета можно подвесить в кроне каждого дерева вишни, черешни или абрикоса емкости с любой сладковатой жидкостью, например, медовой водой, компотом, квасом и т.п., которая уже успела скиснуть и забродить.
Запах такой браги очень привлекателен для вишневой мухи: насекомые активно будут слетаться на аромат и тонуть в жидкой ловушке. Для одного взрослого дерева будет достаточно 4-5 таких ловушек. От садовода потребует регулярно обновлять содержимое емкостей, а также удалять погибших в них насекомых на протяжении всего периода их лета.
Для отпугивания вишневой мухи, готовящейся произвести яйцекладку в плоды, можно воспользоваться табачным настоем, опрыскивание которым производят с приходом устойчивого тепла.
Для приготовления настоя в 10 л кипятка всыпают 400-500 г табачной пыли, тщательно перемешивают и оставляют содержимое под крышкой на 1-2 суток. В процеженный готовый настой добавляют 2-3 ст.л. жидкого или 50 г натертого на терке хозяйственного для того, чтобы средство прилипло к листьям, а затем производят обработку дерева, а также поверхности почвы под ним. Данное средство окажется эффективным также против вишневой тли, которая своими сладковатыми выделениями, оставленными на листьях, также привлекает муху на участок.
При сильном размножении вредителями более эффективной мерой борьбы станет опрыскивание сада химическими препаратами такими, как «Фуфанон», «ВЭ», «Искра», «Актара» и т.п.
Определить насколько сильно расплодилась муха несложно: можно купить в магазине или изготовить самостоятельно липкие ловушки желтого цвета (например, куски картона с наклеенной на них желтой бумагой и обмазанные вязким клеем от грызунов) и подвесить по одной такой в кроне вишни или черешни. Если за день на ловушке окажется более 20 особей вишневой мухи, значит стоит обратиться за помощью к тяжелой артиллерии – инсектицидам. Обработку ядохимикатами следует провести при установлении температуры не ниже +18°С и повторить процедуру через 10-14 дней.
Если упущено время для повторного опрыскивания и приближается время созревания урожая, можно прибегнуть к опрыскиванию сада биопрепаратами – «Фитовермом» или «Акарином», короткий срок ожидания после обработки которыми позволит собрать экологически чистый урожай.
Источник: gazetasadovod.ru
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