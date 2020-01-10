Вот примула желтеет...у нас на подоконнике

Примула комнатная является излюбленным растением многих цветоводов. Примула, называемая также первоцветом – травянистое многолетнее или однолетнее растение, зацветающее ранней весной. Свое название примула получила от латинского слова «primus», что значит «первый», так как примула зацветает одной из первых после зимы.

Для примул крайне опасны сквозняки, но необходим свежий воздух

Уход за примулой дома

В домашних условиях выращивают несколько видов примул, Примула обыкновенная, или бесстебельная, — с крупными (2,5-4 см) белыми, желтыми, голубыми или красными цветами. Цветы эти не имеют цветоносов и собраны в центре розетки на тонких цветоножках высотой до 7 см.

Освещение

Наиболее подходящим местом для выращивания примулы в домашних условиях подойдут западные или северо-западного окна. Комнатная примула растение светолюбивое, но плохо переносит воздействие прямых солнечных лучей.

Температура

Содержат примулы зимой в прохладном помещении, во время цветения оптимальная около 12-15 градусов, примула obconica более теплолюбивая, ей подходит температура примерно 16-20 градусов. После цветения примулу obconica содержат в прохладном месте в доме, можно также высадить в сад в затененное место, но в конце лета ее возвращают в дом. Если температура будет выше 15 градусов, то цветы будут очень быстро опадать. В летнее время растение лучше выносить на балкон в теневое место.

Выбирая место для примул, надо учитывать еще один их каприз. Эти растения панически боятся сквозняков, но при этом помещение, где они находятся, должно регулярно проветриваться. Свежий воздух для примул жизненно необходим, поскольку в его отсутствие растения легко заболевают серой плесенью.

Период покоя

Чтобы они радовали вас не один год, надо грамотно организовать им период покоя. Для этого после цветения примулу содержат в прохладном (+10-16°С), хорошо проветриваемом, слегка затененном месте. Идеальный вариант — вынести растения на балкон или в сад. Поливают примулы в это время регулярно, но умеренно. В течение всего периода покоя необходимо вовремя удалять увядшие и засыхающие листья. Кроме того, бутоны, появляющиеся летом, надо обязательно выщипывать, чтобы обеспечить хорошее цветение зимой и весной.

Полив и влажность воздуха

Во время цветения почва должна все время быть слегка влажноватой, но без залива. Поливать следует мягкой водой. Избыток влаги может погубить корни. После цветения многолетние примулы поливают умеренно.

Не требовательное к влажности воздуха растение, но при слишком сухом воздухе у некоторых видов примулы подсыхают края листьев. Желательно их периодически опрыскивать мягкой водой.

Особенно касается это отапливаемых помещений. Поэтому рекомендуется горшок с примулой помещать на поддон с влажным керамзитом или гравием.

Удобрения

Подкормку комнатной примулы проводят слабым раствором комплексного удобрения с микроэлементами перед распусканием бутонов (разведенном в минимальной дозе от указанного в инструкции). Пока не появятся бутоны, удобрять не следует- это вызовет бурный рост листьев. Удобряют до конца цветения, через каждые две недели. Можно использовать удобрения для цветущих растений.

Пересадка примулы



Молодые растения следует пересаживать каждый год, взрослые - один раз в 2 - 3 года. При пересадке заглублять растения нельзя. Розетка должна находиться на уровне почвы. В те годы, когда перевалка не производится, необходимо в августе заменить 1,5 см верхнего слоя почвы свежей землей.

Пересадка примулы производится в сентябре-октябре. Сразу как только примула закончит весеннее цветение, необходимо обрезать все цветоносные побеги. Горшок нужен широкий и не глубокий. После цветения садовые примулы высаживают в открытый грунт, оставленные в комнате пересаживают с разделением на дочерние розетки.

При перевалке стараются как можно меньше нарушать земляной ком, а свободные пространства в большем горшке заполняют хорошей почвой.

Почва

Обычно используют смесь из 1 части торфяной земли, 1 части листовой, 1 части песка. Примуле obconica добавляют 1 часть дерновой земли. Хороший дренаж обязателен.

Размножение

При вегетативном размножении боковые отростки весной отделяют, высаживают в ящик с песком и накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой. После появления корней пересаживают в горшки. Если взрослое растение весной обложить влажным мхом, образуются отводки. После появления корней, полученные таким способом новые розетки следует высадить в отдельные горшки.

Почти все садовые виды после высадки в открытый грунт разрастаются, образуя много розеток.

Выгонка примул

Для выгонки используют в основном 2-х летние сеянцы или поделенные более старые кустики. Примулы выкапывают перед наступлением заморозков с большим комом земли, высаживают сразу же в горшки или держат в ящиках. Хранят их в подвале или в парниках, укрытых на зиму рамами и сухими листьями. Температура должна быть 4-8 градусов. В более теплом и светлом помещении начинается усиленный рост листьев, а развитие цветков запаздывает или угнетается. В поливе в это время они не нуждаются.

В конце января или в начале февраля примулы в горшочках переносят в светлое и более теплое помещение, но не больше 18 градусов. Осторожно возобновляют полив и ждут цветения. Некоторые виды зацветают уже в феврале, некоторые - позже, в конце марта-начале апреля. Цветение будет длиться дольше, если содержать цветущую примулу при температуре не выше 10-15 градусов, если температура поднимается выше этой отметки, примула может сбросить цветы.

После выгонки примулы не выбрасывают, сохраняют в прохладном светлом помещении до весны, умеренно поливают. Потом высаживают в сад. Через 2–3 года их снова можно будет поделить и использовать для выгонки.

Особенности выращивания

Температура: примулы хорошо переносят температуру около 20 °С. Содержание при температуре 10 – 15 °С продлевает период цветения.

Для стимуляции роста а, также повторного цветения необходимо своевременно удалять отцветшие цветоносы с частью стебля.

Прекрасно чувствует она себя в зимнем саду или на террасе.

Для того чтобы добиться более длительного и пышного цветения, растение рекомендуется ежегодно омолаживать.

Для успешного цветения примуле необходимо устраивать период покоя.

При уходе за примулой стоит учесть, что для нормального развития этому цветку необходима хорошая вентиляция.

Обычно их выращивают как двулетнее растение, поскольку в последующие годы они цветут слабее и становятся менее декоративными.

Вегетационный период у примул начинается осенью. В то время, когда большинство растений впадает в спячку, они готовятся к цветению.

Нужно также помнить, что некоторые виды комнатных примул (чаще obconica) вызывают аллергию. Иногда цветоводы жалуются на раздражение, высыпания на руках после работы с этим растением. Поэтому хотя этот комнатный цветок яркий и красивый, держать его все же лучше в недоступном для маленьких детей месте.

Возможные трудности:

Примулу может поразить серая гниль, болезнь грибного происхождения, вызывающая серовато-белые пятна на листьях. От нее можно избавиться, срезав поврежденные листья и опрыскав соответствующим фунгицидом.

Примула чувствительная к хлорозам, которые проявляются в пожелтении листьев и жилок и связаны с кислотностью почвы. Этой проблемы можно избежать, если при поливе добавлять сульфат или хелат железа.

Если пожелтение ограничено краями листьев, причина этого состоит в избыточной подкормке.

Вредители: повреждается тлями, трипсами и паутинными клещами.

Полезные свойства комнатной примулы

Как лекарственное сырье применяют корневища и листья весеннего первоцвета. В них содержатся такие вещества как: каротин, сапонин, аскорбиновая кислота. В народной медицине часто используют в качестве отхаркивающего средства.

Издавна на Руси отвар из сушеных листьев использовали при цинге. Отваром из корней на молоке лечили лихорадку и чахотку. Заваренные как чай листья примулы используют при авитаминозе.

Целительная сила весеннего лесного первоцвета давно известна в народе: чай из цветов употребляют в качестве укрепляющего нервы напитка, готовят потогонные и успокаивающие отвары, молодые листья весной едят в качестве салата. Считается, что один листок дикого первоцвета восполняет суточную потребность организма в витамине С.

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Источник: vk.com

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