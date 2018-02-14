Витаминный ревень: сажаем весной

Первое упоминание о ревене относится к первому веку нашей эры – уже тогда вкусовые качества и полезные свойства этого удивительного растения были оценены по достоинству. Еще несколько десятилетий назад ревень был довольно популярен, но сегодня почему-то интерес к нему незаслуженно угас. Может быть, пришла пора возродить забытые традиции и этой весной высадить витаминный корень ревеня на своем дачном участке?

Как посадить ревень?

Корешки ревеня - это первые, самые ранние витамины весной

Ценится этот многолетник семейства Гречишных за богатый химический состав своих крупных листьев и сочных черешков, которые по содержанию витаминов и минералов можно сравнить с яблоками. В пищу используют мясистые черешки ревеня и его молодые листья, позволяющие проводить сбор урожая весной в самые ранние сроки - спустя непродолжительное время после схода снега, когда остальные овощи мы только начинаем высаживать на грядки. Добавляет достоинств этой культуре неприхотливость в уходе и способность ежегодно давать щедрый урожай, произрастая на одном и том же месте до 15 лет.

Если у ваших знакомых на участке растет ревень, то можно попросить их откопать от куста отростки – эта культура проще всего размножается именно вегетативным способом, при котором появляется возможность начинать убирать урожай гораздо раньше, нежели при семенном размножении. Для этого ранней весной необходимо отгрести землю от взрослого 3-4-летнего куста и острым ножом отсечь от края его корневища несколько хорошо развитых отростков. У молодых отростков должны быть хорошие корешки и не менее 1-2 почек возобновления. Посадочный материал с более взрослых растений брать нежелательно – новые кусты преждевременно состарятся. Отростки высаживают в подготовленные лунки, заглубляя таким образом, чтобы верхняя почка ушла в землю не больше 2-3 см.

Если разжиться черенками ревеня нет возможности, то можно приобрести в магазине семена этой культуры и посеять их на грядку ранней весной – как только сойдет снег и почва слегка прогреется (ревень очень холодостоек). Также можно произвести подзимней сев семян поздней осенью. Поскольку семена этого растения обладают неважной всхожестью, лучше приобретать их с избытком и высевать погуще, заделывая в почву на глубину 1,5-2 см, а после появления всходов проредить, оставив между ростками 15-20 см.

В течение сезона растения подращиваются, а в начале осени рассаживаются на постоянное место в подготовленные посадочные лунки. Стоит учитывать, что это овощная культура имеет довольно мощное корневище, которое требует достаточной площади питания, поэтому лунки под ревень следует располагать с интервалом не менее 1 м друг от друга. Кроме того перед посадкой растений на постоянное место необходимо щедро заправить почву удобрениями, ведь эта культура будет расти здесь ни один год, внеся под перекопку перегной, минеральный комплекс и древесную золу.

Если вы не имеете возможности выехать на дачу весной в столь ранние сроки, можно высадить семена ревеня на рассаду и через 1-1,5 месяца высадить подросшие растения в открытый грунт. В этом случае к посадке приступают уже в феврале или марте, учитывая, что на прорастание семян уйдет около 2-3 недель. Перед посадкой семечки имеет смысл обеззаразить в крепком растворе марганцовки в течение получаса и намочить до набухания во влажной ткани, смоченной в растворе микроэлементов. Семена лучше сразу высаживать в отдельные емкости или рассадные кассеты, чтобы в дальнейшем обезопасить сеянцы от повреждения корневой системы при пересадке. Окрепшую закаленную рассаду высаживают в открытый грунт на постоянное место в конце апреля или мае.

При семенном способе размножения первый урожай можно начинать срывать на третий год после посадки, позволив молодым кустам окрепнуть и набраться сил. А с кустов, размноженных вегетативным способом, можно срезать листья уже на следующий год после посадки.

Ревень хорошо растет как на солнце, так и в полутени, поэтому прекрасно будет развиваться в любом уголке участка - даже под деревьями.

Ранней весной сразу после схода снега каждому кусту дают по 1-1,5 ведра жидкого органического удобрения, а спустя 1-1,5 месяца проводят подкормку полным минеральным препаратом. Осенью почву под кустами мульчируют перегноем или компостом слоем 3-4 см. Особое важное значение стоит придать поливам этой влаголюбивой культуры – растение порадует вкусными сочными черешками и листьями только при достаточном количестве влаги в почве. Однако на состоянии куста негативно сказывается не только пересохшая, но и переувлажненная почва – в излишне влажной среде ревень поражается грибковыми заболеваниями, может загнить и погибнуть.

В первой половине осени проводят последнюю в сезоне срезку, оставляя на кусте около 2/3 части листовой розетки и больше не трогают растение, давая ему возможность окрепнуть в преддверии холодов и должным образом подготовиться к зимовке. Чтобы ревень не пострадал от зимних капризов природы, перед устойчивыми заморозками имеет смысл утеплить куст толстым слоем мульчи из соломы или опавшей листвы, которую убирают ранней весной с началом таяния снега.



