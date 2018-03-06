Выращивание редиса: сеем скороспелые сорта в теплице

В весенних теплицах редис выращивают как уплотнитель или первой культурой перед помидорами и огурцами. Для этих целей лучше подходят скороспелые сорта. Они быстро растут, меньше формируют цветоносные побеги и образуют плотные корнеплоды.
Выращивание редиса в теплице
Для получения корнеплодов редиса к маю при нормальной весне в теплицах на биообогреве самые скороспелые сорта можно высевать в начале апреля.
Для раннего урожая нужно выбрать скороспелые сорта редиса
Для ускорения появления всходов семена перед посевом желательно обработать в растворе марганцовки в течение 20 мин, а затем замочить. Сеют семена на глубину 1-1,5 см в бороздки с расстоянием между рядами 10-15 см и в ряду через 1-2 см. Перед посевом бороздки надо полить горячей водой. Сразу после посева грядку в теплице на время холодной погоды можно дополнительно закрыть плёнкой, натянутой на проволочные дуги.
До появления всходов температура должна быть 15... 20 оС, затем на неделю ее надо снизить до 7...8 оС, а в дальнейшем поддерживать 16... 18 оС днем и 12 оС ночью.
Всходы редиса появляются быстро. Через 4-5 дней после появления всходов посевы прореживают, оставляя растения ранних сортов через 3-4 см, а поздние через 4-5 см. Затем посевы поливают из лейки с ситечком методом дождевания. Как только грунт подсохнет, почву между рядами рыхлят, понемногу подгребая её к растениям до семядольных листочков.
Редис очень требователен к влажности почвы (в пределах 60-70 %). Его надо систематически поливать, особенно при появлении первого настоящего листа и при формировании корнеплодов. Делать это надо раз в неделю, а в жаркую погоду и 2 раза в неделю из расчета по 10-15 л воды на 1 м2, иначе при переменной влажности корнеплоды могут растрескаться.
При слабо заправленной удобрениями почве в начале формирования корнеплодов необходимо произвести подкормку растений (на 10 л воды – по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Выращивая редис в теплицах надо поддерживать наилучшую освещённость, т. к. эта культура очень требовательна к освещению. При загрязненных стёклах удлиняется период вегетации, а при густой посадке растения будут затенять друг друга, «застрелкуются» и урожая не дадут.
Запомните! Теплицу, где вы выращиваете редис, надо регулярно проветривать, чтобы температура в ней была умеренной, т. к. при высокой температуре и влажности воздуха редис отращивает мощную ботву в ущерб развитию корнеплода.
Вкусно! Если натереть редис на мелкой терке, смешать с натертым на крупной терке яблоком, мелко нарезанными луком и маринованным огурцом, мелко нарубленной зеленью, эстрагоном, мятой и заправить сливками или майонезом, получится вкуснейшая начинка для фарширования помидоров или сладкого перца.
Почему не удается редис?
Недостаточное обеспечение редиса питательными веществами и водой угнетает его и вызывает преждевременное стеблевание. Часто в жаркие летние месяцы редис не удается. Дело в том, что обычно стремятся поддерживать влажность почвы частыми поливами, даже 2 раза в день – утром и вечером, а рыхлить почву забывают. Каждый новый полив уплотняет почву, а образовавшаяся корка быстро иссушает ее. Вода плохо проникает к корням растений. Поливать надо только взрыхленную землю.
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