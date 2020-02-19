Выращиваем фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина (лат. Ficus benjamina) – комнатное растение рода Фикусов. Родина данного вида фикуса – Индия, Восточная Азия, северная Австралия, Китай.

Фикусы нуждаются в формировании кроны, это придает им дополнительную красоту

Являет собой вечнозеленое дерево с серо-коричневой корой, которое имеет тонкие побеги. Листья обладают продолговато-овальной формой с заостренной верхушкой, длиной от 4 до 12 см, глянцевые, чередующиеся.

Температура. Фикус содержат при температуре от 25° C летом и от 16°C зимой. При содержании фикуса нельзя допускать резких температурных перепадов. Фикус также очень тяжело переносит переохлаждение почвы. Зимой этому растению необходимо обеспечить дополнительную подсветку и опрыскивание. Свет зависит от температуры помещения – чем выше температура, тем больше света.

Освещение. Фикус отлично будет чувствовать себя в светлом месте, притененном от прямых солнечных лучей. При недостаточном освещении листья фикуса могут опадать, а рост замедлится. Также чувствителен к переменам в освещении, особенно трудно переживает переезды со светлых теплиц в темные комнаты, поэтому часто проводится плавная подготовка фикуса к использованию в домашних условиях. Зимой желательно обеспечить растению дополнительную подсветку.

Полив. Для фикуса не нужно устанавливать точный график полива, потому что многие внешние факторы окружающей среды могут оказать влияние на потребление им влаги. Поливать растение нужно только при необходимости, поэтому следует постоянно наблюдать за земляным комом. В поливе фикуса существует несколько нюансов, которые нужно учесть. Например, зимой для фикуса опасен избыток влаги, в то время как летом нужно оградить его от недостатка воды. Поэтому летом полив должен быть обильным, но земля перед следующим поливом должна немного просохнуть.

Пересадка. Если земляной ком оплетен корнями, почва быстро просыхает после полива, а из дренажных отверстий вылезают корни, пора пересаживать растение. Это делается, как правило, весной или осенью. Молодые растения пересаживаются каждый год. Процедура эта проста. Растение извлекается из горшка, верхняя почва удаляется, земляной ком помещается в новый горшок, и добавляется свежая земля. Корневая система после пересадки проходит период адаптации, при котором рост фикуса замедляется. Часто это происходит в случае, когда новый горшок слишком велик.

Удобрение. Если растение выращивается с использованием традиционных земельных смесей, его подкармливают различными минеральными или органическими удобрениями весной и летом примерно два раза в неделю. Зимой фикус не удобряется. В период активного роста содержат удобрения с высоким содержанием азота для хорошего роста листьев, зимой – наоборот, с меньшим содержанием, чтобы фикус не пошел в рост при недостатке света. Также фикус не требует подкормки в течении первых двух месяцев после пересадки, так как в новой почве содержатся все необходимые питательные вещества.

Размножение. Фикусы размножают верхушечными черенками с листьями. Если поставить такие черенки в воду на солнечное окно и часто менять воду, то через некоторый промежуток времени на нем появятся корешки. Также можно размножать фикус, укореняя черенки в сыром песке. При потере фикусом листвы его можно обновить путем размножения воздушными отводками.

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Источник: vk.com

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