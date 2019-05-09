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Урожай после заморозков? Да, шансы есть
|По инф. gazetasadovod.ru
|09 Мая 2019 г.
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Погода побаловала нас солнечными жаркими деньками. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо, ведь мы так соскучились по долгожданному солнцу, после холодной и снежной зимы. Просыпается и природа, на деревьях и кустарниках зазеленели листочки. Далее, как и должно случиться: цветение, завязывание плодов, созревание. Вот только не рано ли? Обязательно еще будут заморозки.
Многолетние растения тронулись в рост, и многие их породы и сорта (особенно ранние) образовали не только бутоны, но и цветы, которые в мае и подвергнутся воздействию продолжительных низких температур.
Существуют 2 способа защиты цветущего сада от заморозков: дождевание, которое довольно проблематично и дымление, которое может повысить температуру на 1-2 оС, но этого бывает достаточно, чтобы спасти цветущий сад. Но если от заморозков мы не спасли сад. Урожая не ждать?
Не торопитесь делать выводы. Надо сначала провести обследование многолетних растений: если плодовую почку вдоль разрезать бритвой и на срезе увидеть, что она зеленая - значит» жива; если по краям приобрела коричневатый оттенок - значит, частично повреждена холодом, но может восстановить свои силы. Коричневый или темно-коричневый цвет всей почки свидетельствует о том, что она действительно погибла. На землянике надо внимательно рассмотреть состояние сердечка, на смородине - состояние завязей и цветков.
Что же делать, есть ли шанс спасти растения и как его использовать?
1. На деревьях и ягодных кустарниках провести прищипку кончиков веток на 1-1,5 см, что спровоцирует пробуждение спящих почек, в том числе и плодовых.
Цель этих комплексных мероприятий - восстановить силы растений и способствовать образованию плодоносящих органов из еще не пробудившихся почек. Это наш шанс, пусть небольшой, но все-таки шанс.
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