Урожай овощей: качество или количество?

Одни и те же овощные культуры и сорта могут проявлять свои биологические особенности от максимальных до минимальных показателей. Это зависит от многих внешних и внутрирастительных причин, а касается уровня накопления полезных веществ и урожайных величин.

Удобрения для урожая хороши, а для витаминов?

Избыточное количество удобрений для повышения урожайности нередко приводит к снижению качества плодов

До сих пор еще исследователи и практики овощеводства не научились получать продукцию овощей одновременно с самым высоким урожаем и максимальным накоплением витаминов, сахаров, белков и т. д. Не говоря об открытом грунте, этого невозможно достичь и в теплицах, а также и в полностью контролируемых условиях микроклимата, питания и водоснабжения.

Существует постоянный компромисс между процессами роста и развития культур, биохимическими показателями и урожаем, т. е. нередко одно достигается за счет другого. Сопряженные факторы при этом могут быть положительными и отрицательными.

Научно установлено, что увеличение витамина C в теплолюбивых культурах (например, тепличных огурцах) происходит в их листьях при снижении температур воздуха до нижних оптимальных границ. Этот витамин помогает противостоять неблагоприятным условиям среды. Увеличенные количества витамина из листьев переходят в плоды, повышая их качество. Но при пониженных температурах снижается фотосинтетическая работа листьев и замедляется налив зеленцов. В определенной мере происходит снижение урожая за счет повышения его качества.

Иное происходит в искусственных (камерных) условиях выращивания огурцов. При стабильных за период вегетации условиях освещенности, температуры, влажности воздуха, пищевого и водного режимов урожайность огурцов возрастает в 5-6 раз по сравнению с тепличными, а содержание витамина C в плодах падает в 2-3 раза от средних величин по данному гибриду. Растениям уже не требуется вырабатывать излишки витамина в оптимизированной для роста и развития среде. Хотя, если сделать расчет по общему количеству витамина на весь урожай, то его все же будет больше по сравнению с тепличным урожаем.

На старых тепличных сортах огурцов ранний и общий урожай можно было получать только за счет постоянных прищипок главного стебля после высадки рассады, т. е. вести культуру очень трудоемко. Новые огуречные гибриды отменили прищипки, но отодвинули ранние урожаи на более поздние сроки.

Обработка цветущих кистей томатов стимуляторами плодоношения обычно увеличивает процент завязывания плодов и тем самым повышает урожай. Но плоды при этом нередко теряют качество за счет пустотелости и снижения вкуса.

Токсические для человека элементы попадают в продуктивные части овощей обычно при недостатке в почве калия, кальция, микроэлементов. Хорошее известкование и исключение недостатка полезных элементов в почве устранит опасное явление.

Известно, что нитраты в овощах накапливаются от избыточно вносимых азотных удобрений, особенно аммиачной селитры. От азота растет урожай огурцов, листовых овощей, пряных, луков и пр. Противодействием поступлению в растения азота служат калий и фосфор. Но уже доказано, что избыток этих двух элементов также способствует увеличению нитратов в овощах.

Выходит, что избыток удобрений, увеличивая урожайность ряда культур, портит качество их продукции. В то же время сбалансированный (оптимизированный) питательный раствор без избытка какого-либо элемента при выращивании овощей в контролируемых условиях на порядки снижает в них количество нитратов.

В дополнение к этому на единицу продукции всех удобрений тратится в три и более раза меньше. Здесь уровень урожая и его качество обязаны постоянству условий микроклимата.

На разных почвах одни и те же культуры могут в разной мере поглощать макро­ и микроэлементы. Но даже при полном наличии всех питательных солей они не создадут высокой урожайности культур без средней степени известкования почвы. Любой элемент при наличии извести будет лучше поглощаться растениями. Первый хороший урожай на вновь осваиваемых участках также невозможен без их предварительного качественного известкования.

За счет самых малых количеств микроэлементов (в наборе) активизируются на пользу продуктивности растений большие количества макроэлементов, предотвращаются физиологические болезни овощей.

За счет несложных операций по подсыпке грунта или окучиванию стеблей почвой происходит отрастание дополнительных корней, позволяющих растениям лучше поглощать влагу и пищу. Клубни картофеля при этом избегают прямого заражения фитофторозом и озеленения.

За счет увеличения органического вещества почвы культуры не испытывают вредного действия на корневые системы избытка неграмотно вносимых излишков удобрений, т. е. засоления почв.

Недоборы урожаев огурцов, перцев, баклажанов, кабачков при благоприятных условиях плодообразования возможны только за счет опоздания со сборами, т. е. переращивания плодов.

Последнее обстоятельство приводит к замедлению закладки новых завязей и налива растущих плодов.

Возможность повышенного накопления в овощах сухих веществ (а в их составе углеводов) зависит от периодических приостановок в росте растений. Научной основой этого факта является представление о росте клеток и тканей в два приема. В первой фазе клетка образуется и растягивается, во второй – наполняется необходимыми запасными веществами – продуктами фотосинтеза. При активном росте новых клеток и тканей полноценного их заполнения не происходит. Некоторое торможение роста в целом повышает качественное содержание листовых и плодовых органов.

Питательные вещества, содержащиеся в навозе, лучше сохраняются за счет его уплотнения при хранении.

За счет очень качественной рассады обеспечивается благоприятный рост тепличных культур вплоть до сформирования и отдачи раннего урожая.

За счет сочетания питательных элементов в пределах оптимальных интервалов их содержания в почвах и растениях осуществляется благоприятный режим поглощения и усвоения пищи на более высокий урожай. Помощь одних элементов другим в поглощении и биохимических преобразованиях, носящая название «синергизма», служит основой этих процессов.

За счет полноценной обработки семян перед посевом можно иметь лучшее качество растений, ранний урожай и надежду на высокий общий, а также способность растений лучше противостоять неблагоприятным условиям среды.

Агротехника овощных культур, которые являются наиболее пластическими к быстро меняющимся условиям возделывания, во многом и строится на тех приемах ухода, за счет которых можно получить перспективные результаты.



