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Уход за цветами в подвесных кашпо
По инф. vk.com   
07 Февраля 2020 г.
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cvety v kashpo

Комнатные растения часто сажают в подвесные кашпо. Существует ряд трудностей, которые могут осложнить процесс такого способа выращивания растений. Как же правильно оформить композицию и грамотно ухаживать за цветами в подвесных емкостях?

Уход за цветами в подвесных кашпо

Подвесные кашпо экономят место на подоконниках и могут стать украшением квартиры

Совет 1

Нужно помнить, что вверх поднимается теплый и сухой воздух, поэтому растениям в подвесной конструкции будет требоваться более частый полив.

 Совет 2

Если ты перельешь воду, то она может стекать прямо на пол. Это угрожает вздутием деревянному полу, следовательно, оптимальное место для подвесных корзинок – это кухня или балкон, где полы укладываются, как правило, из плитки.

Совет 3

Для корзинок, располагаемых в помещении, внутрь емкости иногда укладывают полиэтилен, чтобы не стекала вода, но это создает угрозу залива растения. Лучшее решение – это поместить несколько горшков с растениями в водонепроницаемый контейнер. Сам контейнер можно подвесить на проволоке, веревке или бечевке к потолку. Еще можно использовать подвесную корзинку, в которой высажено несколько растений одновременно.

Совет 4

Промежутки между горшками и стенками контейнера заполняются влажным торфом. Торф более легкий, чем, например, смесь торфа с землей, а при подвешивании к потолку лишних нагрузок следует избегать.

Совет 5

Если Вы выбрали вариант высаживания растений в общую емкость, то правила здесь остаются неизменными: растения должны иметь одинаковый режим полива, температурный режим и быть одинаково чувствительны к освещению. Что касается почвы, то она засыпается в контейнер поверх дренажного слоя, что также является общим правилом для такого способа выращивания растений.

Совет 6

Подвесить корзинку лучше таким образом, чтобы до нее можно было достать рукой, то есть на уровне роста. Если такой вариант по каким-то причинам невозможен, то тогда воспользуйся не простым крючком, а карабином, такая конструкция позволит поднимать и опускать емкость.

Совет 7

Последний совет: проверьте, достаточно ли света и воздуха получают Ваши зеленые "питомцы" на выбранной высоте. Цветущие и пестролистые растения следует размещать поближе к свету – возле окна.

Источник: vk.com

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