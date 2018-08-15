Помидоры-то уже поспели, пора собирать

С уборкой помидоров запаздывать нельзя. Иногда начало осени бывает такое теплое и солнечное, что просто не верится, что уже наступила осень. Но именно в это время надо быть особенно внимательным к прогнозам погоды и следить за приближением холодов. Ведь осенние ночи становятся все свежее, часто бывает холодная роса.

Томаты: убираем до холодов



Именно поэтому очень важно снять помидоры с кустов, пока температура воздуха не опустилась ночью ниже 8 оС. Некоторые авторы в своих статьях иногда указывают более низкую температуру (до 4 оС), но это сомнительно и рисковать своим урожаем помидоров не стоит.

Выросли помидоры? Теперь надо их вовремя и правильно собрать

Убирать плоды надо в теплую погоду, когда на них нет капель влаги. Лучше всего это делать утром, когда помидоры наиболее упругие и высококачественные.

Различают три степени зрелости плодов – зеленоспелые (побелевшие), бланжевые и спелые. Зелёноспелые плоды уже достигли нормальных размеров и формы, их семена полностью сформированы. Такие плоды при дозревании приобретают характерные для сорта вкус и окраску.

Не надо путать зеленоспелые (побелевшие) плоды, которые имеют зеленый цвет, но полностью сформированы, и зеленые помидоры, которые находятся в стадии роста. Эти плоды­подростки после снятия их с куста тоже постепенно дозревают, но они имеют совсем другой вкус. А зеленоспелые плоды хороши для длительного хранения и перевозки на большие расстояния.

У бланжевых плодов около плодоножки появляется розовая окраска, мякоть при разрезе имеет розовую или желтовато­золотистую окраску. На вкус они уже пригодны для потребления. Бланжевые помидоры также хорошо выдерживают перевозку.

Зрелые плоды имеют характерные для данного сорта вкус и окраску. Для транспортировки на дальние расстояния зрелые помидоры большинства сортов, как правило, не пригодны.

Многолетний опыт подтверждает, что плоды, особенно в конце лета и начале осени, надо снимать с кустов только бланжевыми, или зеленоспелыми. Это даст возможность оставшимся плодам хорошо налиться к моменту их уборки, который целиком будет зависеть от погоды. Если на растении висит много созревших плодов, то их общий урожай значительно снижается. Кроме того, уборка зелёноспелых плодов с растения почти полностью исключает заболевание их фитофторозом, который особо опасен во второй половине лета.

При уборке помидоров необходимо тщательно оберегать их от механических повреждений, нельзя их бросать, мять, поскольку поврежденные помидоры быстро портятся.



Источник: gazetasadovod.ru

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