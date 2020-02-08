Цветы в ванной комнате: что для этого нужно?

Можно ли держать растения в ванной комнате?

Для ванной без окон не подойдут растения с пестрыми листьями, так как им нужно много света

Ванные с окнами

Удивительно, как хорошо чувствуют себя комнатные растения в ванной комнате даже при самом минимальном источнике дневного света. У меня в ванной два окна. Одно большое и прозрачное на северную сторону, которое, по понятным причинам, все время закрыто деревянным жалюзи и не дает света. Другое - небольшое узкое на самом верху, смотрящее на северо-запад. Оно – фактически единственный источник дневного света. При этом в нашей ванной на подоконнике закрытого жалюзи окна (!) по несколько лет успешно росли декабрист, папоротник, фаленопсис и спатифиллум. Последние два, казалось, вообще никогда не переставали цвести. Должна признаться, я не из тех, кто тщательно ухаживает за комнатными растениями. О своих я обычно забываю на несколько недель. А когда вспоминаю, то ставлю в наполненную раковину на полчаса, где они могут вдоволь напиться неотстоянной теплой воды из-под крана и смыть с листьев пыль. Я думаю, причиной их роста и цветения является хороший микроклимат в ванной комнате. А ограниченное количество дневного света, как известно, способствует более длительному цветению.

Ванные без окон

Эта ситуация не столь благоприятна для любителей комнатных растений, но и она не безнадежна. Можно установить лампы подсветки. Эти лампы недешевы и займут какое-то место в ванной комнате.

Более простой вариант – переносить комнатные растения в ванную на какое-то время. Только что зацветшим домашним растениям в ванной обеспечен удлиненный период цветения из-за слабого освещения. Установленные в подходящие кашпо, такие растения отлично украсятванную на месяц-два, после чего их можно отправить "в санаторий" (обеспечить им усиленное питание и освещение в другом месте, например, в саду или на балконе), заменив другими. Следует помнить, что комнатные растения с многоцветными, пестрыми или пятнистыми листьями нуждаются в большем количестве света, чтобы рисунок на листьях мог проявиться. В затененных помещениях следует отдавать предпочтение теневыносливым растениям с одноцветной листвой.

Как размещать растения в ванной

Лучше держать горшечные растения на подоконниках, если они есть, или на других плоских горизонтальных поверхностях. Ампельные растения лучше повесить на свободную стену, чтобы не задевать их при использовании ванной комнаты. Не рекомендуется держать горшки с растениями в непосредственной близости от раковины, ванны или душевой кабины, где растения будут все время попадаться под руку. Такие растения, в конце концов, упадут на кафель и сломаются. К тому же не всем даже влаголюбивым растениям нравится прямое попадание воды на листья, цветки или основание стебля с розеткой. Нельзя держать комнатные цветы рядом с батареей или другим сильным источником тепла. Для подкормки всех домашних растений (кроме орхидей) я использую универсальное гранулированное удобрение долгого действия, которое следует смешивать с грунтом при пересадке растения. Для орхидей следует применять специальное удобрение. Для тех растений, которые не выносят пересыхания кома, при пересадке добавляйте в почву гидрогель.

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Источник: vk.com

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