Цветы к празднику: выгонка тюльпанов - не такое сложное дело, если вооружиться знаниями

Цветы радуют нас в любое время, но они особенно ценны и желанны зимой, когда до летнего праздника цветов еще далеко. Конечно, в специальных цветочных хозяйствах, в зимних оранжереях и зимой выращивают прекрасные цветы, а нельзя ли простым цветоводам умудриться получить цветущие растения в зимние месяцы? Оказывается, можно, но для этого надо знать, что такое выгонка и как ее провести.

Правила и сроки выгонки тюльпанов

Выгонка - это комплекс мероприятий, в результате которых снимается период покоя и происходит цветение растения в несвойственное для него время. Цветение в зимнее время можно получить у многих растений, но их надо с осени подготовить к этой процедуре.

Так, например, у ландышей при выкопке отбирают крупные и толстые почки, которые содержат зачатки соцветия. Их высаживают в горшки и оставляют в парнике или подвале до декабря-января, а затем вносят в теплое помещение, поливают, и из высаженных почек развиваются цветоносы.

Так же можно поступить с примулами, незабудками, крокусами. Но чаще всего для выгонки используют луковицы тюльпанов.

После выкопки внутри луковицы происходят сложные процессы формирования зачатков листьев, стебля цветка для вегетации будущего года. В этот период большое значение имеют температуры, при которых хранятся луковицы.

Оптимальной для развития цветка является температура 20-23°С, а с середины августа температура должна быть снижена до 15-17°С. Так поступают при обычной посадке луковиц в грунт и когда готовят их к выгонке в марте-апреле. Для выгонки в более ранние сроки - в январе-феврале - луковицы подвергают охлаждению при температуре +9°С в течение четырех-шести недель, после чего их высаживают на укоренение (в конце сентября до середины октября). Для выгонки пригодны только крупные (не менее 3,5 см в диаметре), хорошо выполненные луковицы, весом 27-30 г и больше, так как во время выгонки питание растения происходит за счет запасенных в луковице веществ.

Луковицы для выгонки высаживают в ящики, горшки или плошки так, чтобы на поверхности были только верхушки луковиц. В один горшок можно посадить несколько луковиц на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. Почва, которой наполняют горшки или ящики, должна быть рыхлой, обычно используют садовую землю с добавлением торфа и крупного промытого песка. Высаженные луковицы поливают и переносят в помещение, где поддерживается температура от +5 до +9°С. Чтобы поверхность горшка не пересыхала, можно засыпать его торфом. Укоренение продолжается 8-12 недель. К концу этого срока и перед постановкой тюльпанов на выгонку, т. е. в теплое место, у них должна быть хорошо развитая корневая система и ростки не менее 5-7 см длины.

Горшки с укоренившимися луковицами вносят в помещение с температурой +18-+20°С, но первые 8-10 дней оставляют в темноте (можно прикрыть колпаком из черной бумаги), чтобы вытянулся стебель, а затем переносят на светлое место. Появившиеся бутоны окрашиваются и через 3-4 недели наступает цветение. Чтобы продлить цветение, надо снизить температуру до +15-+16°С. Поливать следует как в период укоренения, так, естественно, и в период самой выгонки.

Итак, чтобы получить цветущие тюльпаны к 8 Марта, надо высадить луковицы в октябре-ноябре, поставить их в холодное место для укоренения, а 5-10 февраля начать выгонку. Для цветения к 1 Мая выгонку начинают с первых чисел апреля, чтобы до момента цветения было не менее 20-25 дней. Ранняя выгонка - к 1 января возможна только с ранними по срокам цветения сортами и при строгом соблюдении температурного режима до и в период укоренения (воздействие холодом, +5-9°С).

Сорта тюльпанов для выгонки

Не все сорта тюльпана пригодны к выгонке. Так, например, трудно выгоняются сорта группы лилиецветных, попугайных, простых поздних. Можно рекомендовать для надежной выгонки следующие сорта: для ранней - к январю: Бриллиант Стар, Кристмас Марвел, Пинк Трофи, Эприкот Бьюти, Мост Майлс, Дике Фейворит; для средней выгонки - февраль, март: Люстиге Витв, Корнефорос, Апельдорн, Дипломат, Лондон, Оксфорд, Ольга, Роуз Копланд и др.; для поздней - апрель-май: Лефебрс Фейворит, Парад, Рузвельт, Альбурн, Панорама, Атом и др.

После выгонки луковицы истощаются, их следует вынуть из горшка, высушить и хранить до сентября-октября, т. е. до высадки в грунт. При хорошем уходе за два года луковица восстановится до стандартного размера.

В домашних условиях можно попытаться выгнать тюльпаны в банке с водой, но лучше, если сосуд имеет расширение в верхней части в виде воронки. В него наливают воду и бросают несколько угольков, чтобы вода не портилась. Крупную луковицу помещают в отверстие так, чтобы она упиралась в суживающуюся часть и не соприкасалась с поверхностью воды, а располагалась над поверхностью воды всего на 0,5 см. Сосуд накрывают кулечком из темной бумаги и ставят на 2 месяца в помещение (в холодильник) с температурой от +3 до +8°С, после чего сосуд ставят на окно, где температура +15-20°С. Когда появится стебель с бутоном, кулек снимают. Необходимо по мере надобности добавлять воду. Если начать в декабре, то к 8 Марта можно получить цветущие тюльпаны.

Ошибки и неудачи

Но при первой выгонке могут быть и неудачи. Чаще всего появляются так называемые "слепые бутоны", у которых лепестки представляют собой бесцветные пленки. Это может произойти от плохого укоренения, от несоблюдения температурного режима или от того, что луковица была мелкой или больной. При недостатке кальция верхушка стебля становится тонкой, водянистой и изгибается. Избежать этого можно путем полива растений химикатами, содержащими кальций, например нитрат кальция.

И еще один совет. Если луковицы тюльпана случайно остались не высаженными осенью или луковицы слишком мелкие, чтобы использовать их в выгонке, - сохраните их до весны в холодильнике, при температуре +5-+10°С (в нижнем ящике для фруктов), а в апреле, как только будет возможность, высадите в грунт. Цвести они, может быть, не будут, а если появятся слабые бутоны, то их лучше удалить, не срезая листьев и стебля. К осени образуется замещающая луковица, с которой можно поступить по всем правилам агротехники и в соответствии с особенностями культуры этого растения.

Источник: gazetasadovod.ru

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