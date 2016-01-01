Стрижка живой изгороди: сроки и правила

Живые изгороди на дачах несут различные функции: по периметру участка служат защитой от пыли, снижают уровень шума, организуют пространство, несут чисто декоративную нагрузку, создавая фон, акцентируя внимание на отдельных элементах садовой композиции.
Особенности кустарников для изгороди
Низкие живые изгороди-бордюры могут быть использованы для выполнения рисунка на газоне в партерах, окаймления цветников.
В зависимости от назначения, биологических особенностей используемой породы живые изгороди могут быть:
высокие (более 1,2 м),
средние (от 1,2 до 0,5 м)
и низкие (менее 0,5 м);
одноярусные и многоярусные;
одно-, двух- и трехрядные.
В посадках применяют в основном следующие виды декоративных кустарников: кизильник блестящий, смородину альпийскую, дерен белый, желтую акацию, барбарис обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, жимолость татарскую, снежноягодник белый, боярышники.
В уходе за живой изгородью очень большую важность представляет определение сроков проведения первой стрижки кустарников.
Ведь число стрижек за вегетационный период и декоративность живой изгороди во многом определяются тем, насколько своевременно проведена эта операция в первый раз.
Чтобы сроки были оптимальными, необходимо учитывать биологические особенности кустарников: интенсивность их роста, время и место заложения побегов возобновления, характер развития спящих почек.
В зависимости от этого кустарники можно разделить на 3 группы.
У пород первой группы в нижней и средней части стволов из спящих почек развиваются мощные побеги возобновления. К этим кустарникам относятся смородина альпийская, дерен белый, барбарис обыкновенный, пузыреплодник калинолистный, жимолость татарская, снежноягодник белый.
На практике часто получается так, что стрижку начинают в то время, когда молодые ветви из верхних пазушных почек уже достаточно отрастают, а побеги возобновления (из спящих почек) еще слишком коротки. В таких случаях удаление многочисленных точек роста стимулирует и без того мощный рост побегов возобновления. В результате через несколько дней побеги возобновления перерастают уровень стрижки. Живая изгородь теряет форму и декоративный вид, приходится повторять стрижку. Чтобы избежать этого, первую стрижку надо проводить, когда побеги возобновления перерастут заданный уровень ее на величину двух-трех междоузлий.
Ко второй группе относится кизильник блестящий. Этот кустарник, как правило, не дает стеблевых побегов возобновления. Но он обладает другой биологической особенностью, которую необходимо учитывать при проведении первой стрижки. Цветочные почки у него закладываются на побегах прошлого года и более старой древесине. Причем из всех боковых почек развиваются укороченные побеги с соцветием на конце. Ко времени распускания первых цветков начинают расти 1-2 верхние почки. Из них образуются удлиненные вегетативные побеги, за счет которых происходит ветвление. В живой изгороди оставшиеся после стрижки нижние почки прошлогодних побегов дают укороченные репродуктивные побеги, но несколько большей длины, чем у кустарников в групповой посадке, не подвергающихся стрижке. Эти побеги не нарушают формы живой изгороди.
Из оставшихся после стрижки верхушечных почек прошлогодних побегов, а также из крупных спящих, расположенных в основании ветвей, образуются удлиненные молодые побеги. Отрастая, они нарушают форму живой изгороди. Кроме того, необходимо помнить о вегетативных побегах, развивающихся на укороченных репродуктивных текущего года. Первую стрижку у кизильника блестящего следует проводить тогда, когда удлиненные вегетативные побеги, возникшие из 1-2 первых к соцветию почек на репродуктивных побегах текущего года, перерастут уровень стрижки.
К третьей группе относятся боярышники и желтая акация, образующие в верхней части стеблей многочисленные спящие почки, из которых развиваются вегетативные побеги.
У этих пород первую стрижку следует проводить тогда, когда побеги из спящих почек перерастут заданный уровень стрижки.
Если не учитывать этой особенности, то вскоре после стрижки активно развиваются побеги из спящих почек. Вот почему будет необходима повторная стрижка.
Таким образом, зная биологические особенности кустарников, вовремя проводя первую стрижку, можно снизить трудовые и денежные затраты на производство работ по уходу за живыми изгородями.
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