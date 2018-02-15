Способы посева и выращивания однолетних цветов и многолетников





Большая часть культур открытого грунта размножается семенами. Начинающему цветоводу надо знать, что существуют различные способы посева и дальнейшего выращивания, а выбор технологии зависит от особенностей растения.

Посев однолетних цветов на рассаду

Так, теплолюбивые летники с длительной вегетацией – бегонии всегда цветущую и изящную (грацилис), петунию, сальвию, пеларгонию, гвоздику Шабо, лобелию, георгины «веселые ребята» – сеют в оранжерее в ящики и обязательно пикируют.

Цветы можно выращивать рассадным и безрассадным способом

Выносливые и неприхотливые астры, бархатцы, календулу, иберис, алиссум, кореопсис высевают в тепличные гряды, парники или под временное пленочное укрытие с последующей пикировкой или без нее. Можно сеять и сразу в поле или на постоянное место в саду, а затем прореживать всходы, но тогда цветение наступит позже, а семян уйдет больше. Такой метод называется безрассадным.

Люпин, резеду, гипсофилу, настурцию, ипомею, душистый горошек высевают только на постоянное место и ни в коем случае не пикируют, так как это вызывает большой отпад или массовую гибель растений.

Рассадный метод

В теплице технология посева в ящики зависит от величины семян.

Гряды в теплицах, парниках или под временными пленочными укрытиями готовят следующим образом.

Почва должна быть рыхлой на всю глубину пахотного слоя, питательной, водопроницаемой, нетяжелой; рН 6,3-6,5. Очень подходит земля после огурцов или специально подготовленная смесь торфа и дерновой земли. Главное условие – чистота субстрата, поэтому лучше всего пропарить его (15 мин при 100 оС).

Высота гряды 0,25-0,3 м, ширина 1,2 м; проход – 0,4 м.

Можно использовать и тепличные стеллажи. Поверхность почвы надо тщательно выровнять во избежание застоя влаги после полива.

За сутки до посева гряды проливают раствором NРК до полного увлажнения.

Перед посевом поверхность взрыхляют граблями, поперек гряды маркером размечают бороздки. Влажность почвы умеренная: сжатый в руке комок должен хотя бы в одном месте треснуть (слишком сухая земля рассыпается, мокрая – липнет).

Сеют как можно равномернее, не густо, лучше рядками через 5-7 см: это облегчит прореживание всходов, прополку и рыхление.

Способ заделки зависит от размера семян. Мелкие – лишь прижимают дощечкой. Средние – присыпают землей или просеянным и промытым песком так, чтобы после полива они не были видны. Крупные – покрывают слоем субстрата на 2 высоты семени.

Посевы поливают сквозь мелкое ситечко осторожно, не нарушая поверхности. В дальнейшем почву поддерживают в умеренно влажном состоянии. Помещение регулярно проветривают.

Пикировка (или пересадка). Проводится спустя 2-4 недели, когда развивается 2-й настоящий лист. Гряды готовят как для посева. Левой рукой берут сеянец, правой – пикировочный колышек. Растение опускают в ямку, сделанную колышком, до семядолей. Корни не должны загибаться в стороны и кверху. Колышком к ним плотно прижимают землю, чтобы не осталось пустот.

Распикированные всходы берегут от сквозняков и прямых солнечных лучей.

При таком традиционном методе расходуется меньше семян, рассада получается крепче, с хорошо развитой корневой системой. Цветение наступает раньше. Обычно к пикировке прибегают, когда используют сортовой, ценный материал. С другой стороны, требуется много тепличной площади ранней весной, да и затраты ручного труда очень велики. Взвесив все «за» и «против» в конкретных условиях, цветовод должен выбрать оптимальный вариант.

Без пикировки. Важно не опоздать с прореживанием всходов. В стадии 2-3 листьев удаляют самые слабые растения. Расстояние между оставшимися 1-2 см.

Если при выборе образуются ямки, их заравнивают и слегка прижимают пальцами, чтобы сеянцы не высохли. После прореживания поливают.

Закалка – независимо от способа выращивания. Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаливают. Делают это постепенно. В парниках, пленочных туннелях сперва открывают, а потом и снимают укрытие. В теплицах открывают форточки, двери, если есть возможность – снимают боковые ограждения, понижают температуру. Недостаточно закаленные растения стараются пересадить в поле, сад в пасмурную дождливую погоду или вечером.

ИНВЕНТАРЬ – ПО ОПЕРАЦИЯМ

Подготовка почвы

Носилки, лопаты, грабли.

Грохот – металлическая сетка на раме с ячейками разного диаметра: 3 см (отделение корней и камней), 1 см (приготовление земляных смесей), 2-3 мм (посев мелких семян).

Разметка

Шнуры – лучше скрученные капроновые (разбивка гряд, дорожек).

Маркеры – типа грабель, удобнее с раздвижными металлическими зубьями, чтобы при надобности менять расстояния.

Этикетки деревянные или пластмассовые: тепличные – 10х1,5 см, под простой карандаш; полевые – 25х4 см, для надписей масляной черной краской (пишется дата посева, сорт).

Посев

Пикировочные ящики – 60х30х7 см.

Плошки – высотой 4-5 см, диаметром 18-20 см.

Горшочки – глиняные, пластмассовые или тонкостенные торфяные, диаметром 5-7 см.

Уход

Мотыги – плоские с зубчиками (прополка, рыхление).

Притеночные щиты – из деревянных планочек, соломы или камыша, 1,2х0,8 м.

Лейки – емкостью 10 л с ячейкой сита 2 мм (полив почвы), 1-3 л с ячейкой сита 1 мм (полив посевов и пикировок).

Опрыскиватель-шприц, обычно используемый для обработок пестицидами (опрыскивание водой мелких всходов и посевов).

Безрассадный метод

Под посевную плантацию открытого грунта подбирают участок, обеспеченный поливом, плодородный, с глубоким пахотным слоем, хорошо дренированный, лучше – ровный или с уклоном до 5о на юг, юго-запад. Непригодны пониженные, заболоченные места.

Подготовку почвы начинают осенью. В зависимости от размеров участка проводят глубокую вспашку или перекапывают весь растительный слой. Одновременно заправляют его перегноем (6-8 кг/м2), суперфосфатом (30-40 г) и сульфатом калия (10-15 г). В тяжелую почву добавляют торф, опилки, кислую – известкуют.

Ранней весной вносят азот – аммиачную или натриевую селитру (20-30 г/м2), а если осенней заправки не было, то весь набор удобрений (свежий навоз непригоден!).

Поверхность выравнивают граблями или бороной. Гряды разбивают шириной 1,2 м через 0,4 м.

Сеют, как в теплицах. Крупные семена (душистый горошек, турецкие бобы) можно раскладывать через 0,5 -1 см гнездовым способом. Все нормативы приведены в табл. 3.

Чтобы мелкие семена не высохли, а в тяжелой земле не оказались под водой, на небольших участках рекомендуется посевы прикрыть бумагой и поверх – пленкой (края придавливают землей). Под такой защитой всходы появляются активнее, равномернее, но очень важно своевременно снять ее, иначе, ростки вытянутся. Укрытие убирают вечером и сразу поливают посевы через мелкое сито.

Посев в горшочки

Культуры, не терпящие пересадки, очень удобно высевать в тонкостенные торфяные горшочки (по нескольку семян в каждый) и держать первое время в ящиках в теплице или пленочном туннеле. Когда всходы подрастут (но не вытянутся!) и минует опасность весенних заморозков, растения прямо в горшочках рассаживают в открытом грунте на нужное расстояние. Работу проводят в пасмурную погоду или вечером – во избежание солнечных ожогов. Предварительно поливают материал так, чтобы торфяные стенки хорошо промокли. Подготовленные в поле ямки также надо заполнить водой и подождать, пока она уйдет. Горшочки закапывают, слегка вжимая в землю.

Можно использовать в тех же целях пластмассовую или гончарную посуду, но перед высадкой в поле рассаду придется осторожно выколотить, дабы не потревожить ком.

Когда растения приживутся в открытом грунте (через 1-2 нед.), их прореживают, оставляя по 2-3 шт. в гнезде.

Чем хорош этот способ? Во-первых, не надо полоть и поливать всю плантацию в ожидании всходов. Во-вторых, цветение наступает раньше. В-третьих, резко сокращается расход семян, что особенно важно, если речь идет о новой ценной культуре. И, наконец, рассадой в горшочках удобно пользоваться для цветочного оформления.





Источник: gazetasadovod.ru

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