Советует специалист: как создать красивый цветник на все лето

Самый простой и дешевый способ создания ярких цветущих клумб и рабаток - это посев в грунт семян летников:

настурции низкой, эшшольции, алиссума, ибериса, мака Ширли, бархатцев низких и средних, диморфотеки, портулака, нигеллы, дельфиниума однолетнего, львиного зева, цинии, левкоев, кларкии, анютиных глазок и др.

Схема цветника - то, с чего стоит начать

Чтобы клумба радовала своим видом, нужно учесть высоту цветов и сроки их цветения

Пеструю, яркую рабатку можно создать, если высеять семена 5-6 разных летников.

Сажая цветы, нужно помнить, что они сильно изменяются в течение вегетационного периода. Многие растения красивы с самого момента появления их зелени, но не все сохраняют свою красоту после отцветания. В таком случае их нужно заменять или прикрывать другими, развивающимися позднее.

В ассортимент должны быть включены сорта как одновременно цветущие - для создания гармоничного ковра, так и различные по времени цветения и последовательно сменяющие друг друга.

В хорошем цветнике, начиная с ранней весны и до поздней осени, должны быть цветущие растения.

Очень велики различия между видами и сортами цветов по их росту и размерам кустов: начиная от стелющихся и карликовых форм, поднимающихся от земли на 5-10 см и кончая настоящими гигантами, достигающими двух и более метров.

Подбор цветов по росту является очень ответственным моментом при составлении плана клумбы или рабатки.

Низкие растения располагаются ближе к краю дорожки, высокие - дальше от края.

Более высокие цветы могут быть посажены в том случае, если они предназначены для маскировки отцветающих весенних растений (тюльпанов, нарциссов, примул). Для этого на передний план нужно сажать медленно развивающиеся виды, которые начинают усиленно расти только с середины лета, когда весенние сорта уже отцветают.

Выращивая летники из семян, не забывайте, что только тщательный, равномерный посев семян, правильная их заделка и хороший уход за посевами, всходами и растениями приведут вас к успеху.

Если хотите иметь в саду красивые многолетники, позаботьтесь об этом зимой. В январе можно высадить флоксы, аквилегию, дельфиниум, многолетние астры, люпин, многолетний восточный мак. Тогда они зацветут к июлю - августу и будут украшать ваш цветник многие годы.

Маргаритки, анютины глазки и незабудки - двулетники. Их семена сеют обычно летом, а цветут эти растения только на следующий год.

Выращивая растения, необходимо считаться с требованиями, предъявляемыми ими к освещению, влаге и почве. Только тогда растения достигают полной декоративности.

Уход за цветником

Место для цветника с клумбами желательно выделить на солнечном месте, вблизи окон и веранды, оттуда они будут хорошо видны.

Хотя большинство декоративных растений предпочитает яркое солнце, и сажать их нужно на открытых местах, среди цветов существует и группа тенелюбивых. Таковы, например, примулы, аквилегии, ландыши, василистник и др. Все эти растения многолетние.

Однолетние растения, как правило, не любят тени и предпочитают солнечные места. Однако и среди них можно подобрать виды, которые переносят затенение и могут быть использованы на таких участках, где большую часть дня царит тень, и солнце заглядывает лишь на короткий период.

К числу таких растений относятся львиный зев, василек, калифорнийский мак, болотная незабудка, флокс Друммонда.

В отношении влажности почвы требования растений можно удовлетворить проще. Нужно только знать, какие растения влаголюбивы и какие не выносят избытка воды, и поливать в соответствии с их "пожеланиями".Однако надо придерживаться одного правила: вместе сажать те растения, у которых одинаковые требования, чтобы обильный полив одних не повредил другим.

Классическим примером являются совместные посадки пионов и георгин, которые в равной мере нуждаются в значительной влажности почвы. Отцветая в начале лета, пионы сохраняют декоративную листву до поздней осени, но только при условии обильного полива. Георгины начинают цвести, когда последние цветы пионов уже срезаны. В это время их также нужно хорошо поливать. Соседство пионов с георгинами обеспечивает декоративность группы с весны до осени.



